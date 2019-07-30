2019-07-30T17:33:32+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Би-2» едут в Минск с грандиозным шоу NewBEST

И поверьте: такого вы еще не видели!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Самая популярная рок-группа современности едет в Минск с новым шоу NewBest. Анонсируется, что это будет одно из самых ярких музыкальных событий 2020 года! Любимые хиты и новые песни артистов, рекордное количество зрителей и технология дополненной реальности – все это следующим летом на стадионе «Динамо»!

Потом не говорите, что мы вас не предупреждали: билеты на концерты музыкантов обычно расхватываются еще задолго до самого выступления. Тем более у нас, в Беларуси, - на родине артистов. И, похоже, что с шоу NewBEST вновь будет небывалый ажиотаж.

На прошлом концерте сцена была оформлена в темных тонах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На прошлом концерте сцена была оформлена в темных тонахФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Би-2» впервые выступят на обновленном «Динамо». Организаторы уверяют, что на стадионе будет применен новый подход к пространству концертной площадки: границы сцены будут размыты, а каждый зритель станет важной частью шоу в режиме «дополненной реальности».

На концерте прозвучат все главные хиты группы и новые песни из альбома «Горизонт событий. Их обожают и знают миллионы. Их споют тысячи голосов в унисон со своими кумирами – хоровое пение уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений «Би-2».

Группа приезжает в Минск стабильно раз в год, а то и чаще. Весной «Би-2» выступили вместе с Белорусским государственным академическим симфоническим оркестром под руководством заслуженного артиста России, полковника Феликса Борисовича Арановского. «Минск-Арена» была заполнена людьми по самые галерки. Последние песни артистов обычно сдержанные белорусские зрители встретили уже на ногах – вся "Арена" пела, светила фонариками и аплодировала.

"Минск-Арену" группа собрала. Теперь очередь за стадионом "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Минск-Арену" группа собрала. Теперь очередь за стадионом "Динамо"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КОГДА: 6 июня 2020 года

ГДЕ: стадион «Динамо»

ЦЕНА ВОПРОСА: ограниченная партия билетов поступила в продажу по специальной цене от 37 до 73 руб. Билеты на сайте Ticketpro.by.

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