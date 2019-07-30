Экспорт услуг растет, строительство жилья сокращается: как работала экономика Минска в эти полгода

Столичные власти подвели итоги экономического развития города за полгода. Оказалось, из шести основных показателей выполняется только четыре. Речь идет об экспорте товаров и услуг, прямых иностранных инвестициях, а также количестве трудоустроенных граждан.

- Экспорт товаров коммунальных предприятий без ведомственной подчиненности за первое полугодие увеличился на 4,4%, экспорт услуг возрос на 14,1%. В экономику города привлечено 578,7 млн рублей по иностранным инвестициям, - объясняет председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович. – По-прежнему прямые иностранные инвестиции, привлекаемые городом, составляют около 60% от их общего объема по стране.

Сложнее обстоят дела с такими показателями, как валовый региональный продукт (ВРП), то есть стоимость товаров и услуг, произведенных в Минске, и производительность труда.

- Выполнение этих показателей происходит напряженно. Но они находятся в положительной зоне. Так, ВРП за первое полугодие составил 17,2 млрд рублей, при этом темп – 100,7% (то есть за полгода рост на 0,7%. - Авт.). А показатель по производительности труда - 100,5%, - отметил чиновник. - Структура ВРП столицы отличается от регионов – она смещена в сторону промышленности, у нас нет сельского хозяйства. Это накладывает отпечаток на экономику города. Основное влияние на работу города оказывают промышленные предприятия, сферы торговли и строительства - их совокупная доля в объеме ВРП порядка около 40%. Снижены темпы промышленных предприятий по таким крупнейшим товарным позициям, как тракторы, грузовики, самосвалы, прицепы, полуприцепы и погрузчики. А их удельный вес в экономике города по секции промышленности - 75%. Отрицательное влияние на экономику продолжает оказывать сокращение оптового товарооборота в сфере торговли. В Минске стало меньше убыточных предприятий: в январе 2019-го их было 409, сейчас – 300.

Еще одна проблемная сфера – строительство.

- Темп роста за первое полугодие составляет 97,8%, а в строительно-монтажных работах - 99% и это при задании 103,3%. Для развития городу не хватает порядка 400 млн рублей по инвестпрограмме. Сокращаются объемы строительства жилья, - говорит Владимир Наумович.

Что касается экспорта товаров, то в Минске отрицательное сальдо, то есть закупается больше, чем продается.

- В Минске находятся крупнейшие импортеры, реализующие продукцию по всей стране: сетевики электроники, бытовой и компьютерной техники, мобильных телефонов, легпрома. У города стоит задача по диверсификации (увеличение количества товаров и услуг, предназначенных для экспорта. – Авт.), разработаны планы, - говорит Владимир Наумович. - Следует отметить, что у Минска есть бренды, зарекомендовавшие себя на внешних рынках. Например, Тракторный завод.

Чиновник отметил, что сейчас Минск осуществляет торговлю товарами со 171 страной мира, экспорт – в 119 стран. За последние полгода в 7,2 раза увеличились поставки в Афганистан, в три раза - в Китай и в 2,5 раза – в Нидерланды.

- Что касается экспорта услуг, то здесь у Минска складывается положительное сальдо. Развиваются VIP-услуги, например, такая секция, как компьютерные услуги. Ее доля в валовом региональном продукте города составляет 16,4%, в то время как ее удельный вес на начало года составлял 13,2%.