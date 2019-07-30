МВД: «Жертвами педофилов в этом году стали 353 ребенка»

- По сравнению с прошлым годом нами установлено 353 ребенка, которые стали жертвами педофилов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 месяцев) примерно на 20 детей, - рассказал сегодня журналистам замначальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн.

- Вы делали анализ ситуации: увеличивается число этих преступлений или лучше становится их раскрываемость? - уточнили журналисты.

- Мы не можем сказать их больше совершается или меньше. Я могу одно сказать, что мы выявляем их больше. В основном, педофилы сидят в интернете. И для того, чтобы избежать ответственности, скрывают свою внешность, деятельность, род занятий, знакомятся с детьми...

Дмитрий Цаюн вспомнил шокирующий случай с педофилом из Новополоцка, когда матери за деньги и еду разрешали насиловать их детей.

- Насколько это вопиющий случай или они периодически происходят?

- В отношении мам возбуждены уголовные дела за торговлю людьми (часть 3 статьи 171 УК). В настоящее время дело находится в суде. По нашей информации, в этом деле один гражданин зарубежного государства, который непосредственно принимал участие в преступлении и был заказчиком этих детей. По нашей инициативе он уже задержан в зарубежной стране и планируется экстрадиция в Беларусь.

- А насколько это исключительный случай?

- Что касается мам, были две женщины до этого случая, которые использовали своих детей в сексуальных целях для обогащения. И эти две женщины. Всего четверо мам.