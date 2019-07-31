«Пик расстрелов в Беларуси пришелся на 1997 – 1998: почти по 50 человек ежегодно»

Трагедия случилась 30 декабря прошлого года. По версии следствия, Виктор пришел к своим знакомым соседкам и до смерти избил их палкой. После этого забрал из дома деньги и две бутылки домашнего вина, которым торговали женщины. Тела нашли только через несколько дней. Прокурор запросил высшую меру наказания - расстрел. Действия обвиняемого квалифицировали как «особо опасный рецидив преступления» - раньше Виктор уже был судим за жестокое убийство. Адвокат пыталась убедить суд, что ссору спровоцировала одна из сестер: она озвучила недовольство качеством сарая, который накануне Виктор построил ей за небольшую плату. А изначально Виктор зашел к сестрам просто купить вина. Адвокат просила не лишать своего подзащитного жизни: мол, Виктор раскаялся, сотрудничал со следствием, написал явку с повинной, надо дать ему шанс на исправление, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Витебская весна». Но в итоге суд согласился с версией обвинения и вынес своей вердикт - расстрел. Приговор пока не вступил в законную силу.

Это уже второй смертный приговор, вынесенный в этом году. В январе к расстрелу приговорили 36-летнего бобруйчанина Александра Осиповича. Прошлым летом в его ванне нашли тела двух девушек. Выяснилось, что накануне он познакомился с ними в кафе, оттуда все трое поехали к нему домой. Там в ходе ссоры он до смерти забил их молотком. Приговор - смертная казнь и 100 тысяч рублей в пользу семей погибших.

О приведении в исполнение смертных приговоров в Беларуси официально не сообщается. О дате расстрела родственникам не говорят, никаких последних свиданий не предусмотрено. Приговоренных расстреливают на территории СИЗО, а потом родным присылают личные вещи расстрелянного и уведомление, что приговор приведен в исполнение. Точную дату смерти и место захоронения родственники никогда не узнают. Информацию о расстрелянных собирают правозащитники. По их данным, в этом году одного смертника уже расстреляли - это Александр Жильников, осужденный за убийство 24-летней девушки и 32-летнего парня.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

«Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание»

Беларусь остается последней страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. Каждый раз после вынесения смертного приговора власти Евросоюза выражают свое осуждение такого решения.

- Смертная казнь не служит сдерживающим фактором для совершения преступления, и любые ошибки становятся необратимыми. Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание и нарушение права на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, - говорится в заявлении пресс-центра Европейской внешнеполитической службы. - Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения прав человека, в том числе в отношении смертной казни, остаются ключевыми для формирования будущей политики ЕС в отношении страны. По данным правозащитников, начиная с 1990 года в стране расстреляли свыше 400 человек. Лишь один смертник был помилован президентом. Пик пришелся на 1997 - 1998-й: тогда расстреливали почти по 50 человек ежегодно. Но потом количество расстрелянных резко пошло на спад, и уже полтора десятилетия составляет 2 - 4 человека в год. Только в 2006 году было вынесено 9 смертных приговоров. По данным кампании «Правозащитники против смертного наказания» в прошлом году расстреляли четверых: жителя Наровли Алексея Михаленю за убийство соседей-пенсионеров, Виктора Летова за убийство соседа по камере и двух «черных риелторов» - Игоря Гершанкова и Семена Бережного. В 2017 году расстреляли двоих, в 2016-м - четверых. А последним годом, когда никого не расстреляли, был 2015-й.

В последний раз белорусов о смертной казни официально спрашивали 23 года назад. Тогда на референдуме 1996 года на вопрос «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни» 80 процентов ответили «нет». В тот год в стране было вынесено 29 смертных приговоров, в следующем - 46.

ЕСТЬ ВОПРОС

А что говорят про смертную казнь белорусские власти?

- Беларусь последовательно идет по пути ограничения смертной казни, - сказано в ответе администрации президента на обращение правозащитников. - В частности, путем исключения смертной казни из санкций ряда статей, неприменения ее к несовершеннолетним, женщинам и мужчинам, достигшим ко дню вынесения приговора 65 лет, а также в отношении лиц, выполнивших обязательства, предусмотренные досудебным соглашением, введения в качестве альтернативы пожизненного заключения и увеличения максимального срока лишения свободы до 25 лет». Вместе с тем с 1996 года в Беларуси не произошло кардинального изменения общественного мнения по вопросу смертной казни. В связи с этим вопрос введения моратория на применение смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны.