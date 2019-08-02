Красные трусы – олдскульный дресс-код фестиваля A-Fest

В чем идти на грядущий А-Fest, чтобы быть в тренде? Подсказка: он пройдет в духе «старой школы». У «Аливарии» и Symbal.by есть ответ – в экстремально коротких ретро-шортах, белой майке без рукавов, светлых кедах и очках-авиаторах.

Лимитированная коллекция шортов создана по мотивам олдскульных фотографий родителей и британских рокеров. 10 моделей красных ретро-трусов одинаково хорошо смотрятся как на девушках, так и на парнях. Они отличаются друг от друга принтами «A-Fest — гэта…». Для одних – это #олдскул и #маладосць, когда все кажется #iзi. Для других - #трушна, #топчык, #агонь и #чызарп. А кто-то пойдет на фест ради друзей, с которыми всегда #файна и #стылёва.

Фото: организаторы

Шорты можно купить в четырех размерах: S, M, L и XL. Они продаются в магазине Symbal.by (пр-т Машерова, 18) и на сайте symbal.by. 10 августа трусы можно будет приобрести и на самом А-Fest. Стоимость – 35 рублей, но есть идея, как получить бесплатно: нужно всего-то поделиться в Instagram фотографиями с прошлогодних фестивалей. Пост начните с фразы «A-Fest — гэта…», а завершите его хэштегом #афэст2019. Самые драйвовые авторы получат свою ретро-награду 10 августа в Лошицком парке.

Каждый год A-Fest собирает около 150 тысяч человек. Только представьте: летнее небо, знакомая до мурашек музыка, вкусная еда и множество сортов пива от «Аливарии». А еще разнообразные зоны развлечений и креативные фотозоны: этот день запомнится надолго!

Фото: организаторы

В этом году все гости A-Fest станут свидетелями юбилейного торжества, ведь в 2019 «Аливария» празднует свое 155-летие. Хэдлайнерами станут K-Maro, “Бумбокс” и Nizkiz. Олдскульный дресс-код носит только рекомендательный характер.

КОГДА? 10 августа, 12:00-23:00

ГДЕ: Минск, Лошицкий парк

ВХОД СВОБОДНЫЙ, а лицам до 18 лет - только в сопровождении взрослых