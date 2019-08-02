Серый кирпич и сетка рабицы. Посмотрите, как отреставриваровали послевоенный забор в центре Минска

Речь идет о квартале с небольшими домиками в районе Золотая горка в Минске, построенными после войны. Изгородь одного здания на улице Краснозвёздная пришла в негодность: поблекли краски, часть была вовсе разрушена. Столичные власти выбрали необычный способ исправить ситуацию: часть кирпичного забора заменили на сетку рабицы. А в одном пролете забора вставили кирпич другой формы. Получилось весьма эклектично.

Часть кирпичного забора заменили на сетку рабицы Фото: Фейсбук Алега Корбана

Фото обновленного забора разместил у себя на фейсбуке глава общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан.

- Центр Минска, улица Краснозвёздная, квартал послевоенной застройки. Ещё немного строительных работ и улица обретёт тот самый «чысты и красивы» вид, ноу-хау процветающего социально-ориентированного государства, - подписал фото Корбан.