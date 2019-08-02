2019-08-02T11:08:44+03:00
Минск
КП Беларусь

Серый кирпич и сетка рабицы. Посмотрите, как отреставриваровали послевоенный забор в центре Минска

Получилось очень эклектично [фото]
Поделиться:
Речь идет об изгороди одного здания на улице Краснозвёздная Фото: Фейсбук Алега КорбанаРечь идет об изгороди одного здания на улице Краснозвёздная Фото: Фейсбук Алега Корбана
Изменить размер текста:

Речь идет о квартале с небольшими домиками в районе Золотая горка в Минске, построенными после войны. Изгородь одного здания на улице Краснозвёздная пришла в негодность: поблекли краски, часть была вовсе разрушена. Столичные власти выбрали необычный способ исправить ситуацию: часть кирпичного забора заменили на сетку рабицы. А в одном пролете забора вставили кирпич другой формы. Получилось весьма эклектично.

Часть кирпичного забора заменили на сетку рабицы Фото: Фейсбук Алега Корбана

Часть кирпичного забора заменили на сетку рабицы Фото: Фейсбук Алега Корбана

Фото обновленного забора разместил у себя на фейсбуке глава общественного объединения «Альтернатива» Олег Корбан.

- Центр Минска, улица Краснозвёздная, квартал послевоенной застройки. Ещё немного строительных работ и улица обретёт тот самый «чысты и красивы» вид, ноу-хау процветающего социально-ориентированного государства, - подписал фото Корбан.

Вместо оранжеового кирпича - серый Фото: Фейсбук Алега Корбана

Вместо оранжеового кирпича - серый Фото: Фейсбук Алега Корбана

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Слышал звуки сирен, но не понял, куда идти»
Лукашенко хочет поскорее согласовать программу интеграции с Россией
На реке Вилия вылупился цмок
Беларусь получит до миллиона евро на развитие электротранспорта в стране
Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска
Светлогорский ЦКК намерен разорвать контракт с китайским генподрядчиком
В Витебском районе в лесу потерялся 81-летний дачник
Пенсионерка из Пружан нашла в клумбе итальянский патрон
Семейный капитал разрешат использовать досрочно при строительстве жилья
Мотоциклист под Полоцком сбил двух женщин и сам оказался в больнице
Девушка решила покончить с собой, рассказав об этом в прямом эфире в соцсети
Минчанка украла чужие лекарства для лечения больной мамы
Неутешительный прогноз: в выходные будет прохладно и пасмурно
Мальчика, заблудившегося в Кличевском районе, нашли
Лукашенко выделил из резервного фонда 387 тысяч рублей на отдых в Беларуси китайских детей