Велосипедисты против пешеходов: за что вы нас так ненавидите?

Новости про велосипедистов в последнее время - как сводки с фронтов. Вот совсем недавние: «В Минске водитель избил велосипедиста за то, что тот ехал по дороге», «Велосипедист сбил двухлетнего ребенка на глазах у его мамы и даже не остановился», «На трехлетнего мальчика наехал велосипедист в Бресте». И тут же интернет закипает - молодые мамочки готовы линчевать велосипедистов, велосипедисты злятся на автомобилистов. Ну а водители, как известно, крайние.

Иногда велосипедисты и пешеходы ведут себя хуже козы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все так - за последние три года количество минчан, пересевших на велосипед, заметно увеличилось. Новобранцев активно подсаживают на два колеса велошеринги. А еще есть обладатели электросамокатов, гироскутеров и моноколес, которые гоняют про тротуарам, причем, даже быстрее велосипедистов. Казалось бы, надо радоваться, ведь это решает проблему перегруженности города машинами, побуждает людей к здоровому образу жизни. Но пока мы видим лишь раздраждение. «Остановите велобеспредел», «Запретите им ездить по тротуару», «Нельзя выпускать велосипедистов на дорогу». Любители велосипедов – как те волки, обложенные флажками. А загнанный волк становится очень агрессивен.

Пешеходы и велосипедисты обречены сосуществовать в одном городе - и у нас это получается.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Решаема ли проблема? Конечно! В той же Голландии велосипедов в полтора раза больше, чем жителей. А инциденты с велосипедистами там случаются лишь изредка – причем, чаще всего в Амстердаме, где туристы иногда принимают велодорожки, отмеченные красным цветом, за пешеходные.

В Голландии, как и в Швеции для велосипедистов выделена отдельная дорожка - она не просто обозначена, но, как правило, отделена от проезжей части и пешеходной зоны. Если велосипедист выезжает на тротуар, считается правильным слезть с велосипеда и везти его рядом. Если пешеходная зона с интенсивным движением, для непонятливых даже выставляют знак с перечеркнутым велосипедом.

Надо заметить, что велодорожки в Европе хоть и имеют более долгую, чем у нас историю, все же были интегрированы в уже сложившуюся инфраструктуру города. И не просто проложены из пункта «а» в пункт «б», а с умом. Так, чтобы удобно и быстро можно было добираться на работу с окраин в центр. Да что говорить - велодорожки есть даже между городами. Причем это не просто кусок асфальта - для велосипедистов выстроена целая инфраструктура с парковками на тысячи велосипедов, хабами для подзарядки, если речь об электротранспорте. И мы к этому придем обязательно. Не нужно ничего изобретать - нужно брать в Европе лучшее и использовать у нас.

Сейчас ездить по дороге велосипедистам запрещено. Но обладатели спортивных велосипедов запрет игнорируют.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А начинать с малого - убрать наконец-то бордюры на пути велодорожек, чтобы езда на велике не превращалась в полосу препятствий. Подлатать асфальт на велодорожке в тех местах, где он разбит, убрать мусорки и другие нелепые препятствия на пути велосипедистов. Рисовать велодорожки там, где вчера ходили пешеходы - мало. Нужно постепенно конструктивно разделять велодорожки и пешеходные зоны. У нас широкие проспекты - места должно хватить всем. В Европе на узких и кривых улочках умудряются разграничивать движение пешеходов, автомобилей и велотранспорта - а что уж нам пенять, ведь Минск построен очень удачно. Многое для комфортной городской среды делается уже сейчас. Спасибо Минскому велосипедному обществу, которое постоянно теребит городские власти и, надо признать, они идут навстречу. Последний пример - разграничение проезжей части в районе Комаровки. Автомобилисты были недовольны, велосипедисты говорят - выезжать на проезжую часть страшно. Но посмотрите, прошел месяц и все привыкли. Осторожно - но катят велосипедисты по велодорожке.

Культуру езды на велосипеде по городу нужно прививать с детства.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

У нас один город на всех, общий. Друг от друга никуда не деться, мы обречены сосуществовать вместе. А для этого надо признать, что двухколесный транспорт - не развлечение и не просто один из способов проведения активно отдыха, а полноценный участник городской среды. Мы должны с детства объяснять принципы взаимного сосуществования в городской среде, быть взаимно вежливыми. Не выхватывать биту - образно и буквально - если зазевавшийся пешеход вышел на велодорожку. Быть внимательными к детям на пути велосипеда. Притормозить, если надо, а не отталкивать пешехода (были и такие случаи). Это уже вопросы культуры, а не правильной организации городской среды. Я это как активный автомобилист, велосипедист и пешеход в одном лице вам говорю!