2019-08-02T12:48:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Выплатят ли деньги молодому специалисту?

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВАменеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС»
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Денежная помощь выплачивается в размере месячной стипендии, которую вы получали в последнем семестреДенежная помощь выплачивается в размере месячной стипендии, которую вы получали в последнем семестреФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Знаю, что молодым специалистам, когда они устраиваются на работу, положена денежная помощь. А если я распределился в то же место, где работаю уже год, мне положены эти выплаты? Антон.

Да, денежная помощь вам положена. Только в вашем случае было бы хорошо зафиксировать, с какого момента вы будете являться молодым специалистом.

Деньги выплачиваются нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с выпускником. Об этом говорится в п. 25 положения "О порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование".

Как вариант - вас можно уволить, а потом снова принять на работу, но уже как молодого специалиста. Именно с этого момента пойдет отсчет обязательного срока отработки распределения. Либо вы продолжите работать по старому трудовому договору, а наниматель в дополнительном соглашении к контракту зафиксирует, с какого момента вы будете молодым специалистом.

Если же ваша нынешняя работа не соответствует полученной специальности, вас надо перевести на другую должность, ведь наниматель обязан обеспечить выпускнику условия, указанные в свидетельстве о направлении на работу. В этом случае с вами будет заключен новый трудовой договор. И уже с этого момента у вас будет статус молодого специалиста.

Денежная помощь выплачивается в размере месячной стипендии, которую вы получали в последнем семестре. Если стипендии не было - то из расчета социальной стипендии. Справка о размере стипендии выдается вузом вместе с дипломом.

С какого дня оплатят больничный?

Я отработал полный рабочий день, а к вечеру плохо себя почувствовал и мне в поликлинике открыли больничный с этого же дня. Но наша бухгалтерия отказывается оплачивать этот день больничного, потому что я был на работе. Это правильно? Дмитрий Сергеевич.

Да, все правильно.

Пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период, за который начислялась заработная плата (подпункт 9.5 пункта 9 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам).

Больничный вам выписали после того, как вы отработали полный рабочий день. За этот день вы получите зарплату. А пособие по временной нетрудоспособности будет начисляться со следующего дня.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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