Замгенпрокурора: «Уголовная ответственность за наркотики с 14 лет - сдерживающий фактор»

- В Беларуси в лечебных заведениях на наркологическом учете состоят около 14 тысяч несовершеннолетних. За год в состоянии алкогольного опьянения совершается более 10 тысяч административных правонарушений, - рассказал сегодня журналистам на международной конференции «Предупреждение потребления несовершеннолетними наркотиков и алкоголя» замгенпрокурора Александр Лашин. - Если в целом отвечать, то ситуация в стране с преступностью несовершеннолетних достаточно стабильная: с 2005 года по сегодня количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сократилось в более чем в пять раз.

По словам Лашина, сокращается и количество несовершеннолетних, осуждаемых за незаконный оборот наркотиков. Замгенпрокурор привел конкретные цифры: еще в 2017 году несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, было 105 детей, в 2018-м - уже 58. За первое полугодие этого года 23 подростка осуждено, из них 9 за распространение.

Замгенпрокурор напомнил про амнистию для несовершеннолетних и изменения в УК, по которым снижена нижняя граница наказания по 328-й антинаркотической статье.

- Я думаю, что в октябре этот закон вступит в действие, - говорит Лашин.

- У нас уголовная ответственность за оборот наркотиков наступает с 14 лет. Молодые люди в этом возрасте не совсем осознают ответственность за содеянное. Как вы считаете: может быть подростков стоит привлекать к ответственности позже - с 16 лет? - спросила «Комсомолка» у замгенпрокурора.

- Вы знаете, моему ребенку 12 лет. И я вспоминаю себя 12-летним. Они соображают на все 16 - 18 лет, поверьте мне. Вы знаете, что появление различных синтетических наркотиков, их доступность и в Западной Европе, и в Восточной вызвали волну потребления наркотиков. И именно среди несовершеннолетних. И потребление, безусловно, - это беда. Но самая большая беда - это когда эти дети реализуют наркотики. И мало того, все, кто заинтересован в продаже наркотиков, стараются привлечь тех детей, которые еще не достигают уголовной ответственности. Поэтому я бы не стал делать скоропалительные выводы, потому что какой-то барьер для ребенка в 14 лет есть. Мне кажется, что это сдерживающий фактор - уголовная ответственность с 14 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Медиация - это хороший способ оставить подростка в обществе»

- Раньше со стороны ЮНИСЕФ выдвигалась инициатива создания концепции ювенальной юстиции в отношении несовершеннолетних в Беларуси? Есть уже какие-то подвижки? - спросили журналисты у представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктора Рашеда Мустаафа Сарвары.

- Это очень актуальный вопрос. Концепция ювенальной юстиции была очень удачно сформулирована. (…) Я жду, что реализация концепции начнется в этом году. Это вопрос не решается в один год. Нужно время.

Люди должны знать, что медиация* - это очень важный и хороший способ вернуть или оставить подростка в обществе или в той же школе. Если какой-то подросток в силу своих гормональных изменений или других обстоятельств (домашних) сделал ошибку, которая не носит тяжкого характера, можно будет договориться (с помощью медиатора. - Ред.).

Представитель Детского фонда ООН привел пример: подросток украл смартфон. Вместо того чтобы ехать в исправительную колонию, он может остаться учиться в школе. Но при этом он исправляет свою ошибку: потерпевшей стороне чем-то возмещает ущерб. Например, косит траву, моет машину.

- У нас в стране, если я помню, есть более 700 сертифицированных медиаторов. Они будут работать с подростком, родителями и с пострадавшей стороной. Мы ждем утверждения нашей концепции на высоком уровне.

- Но в сфере наркотиков применить, наверное, медиацию, не совсем можно. Есть Уголовный кодекс: по антинаркотической статье серьезное наказание…

- Надо посмотреть на обстоятельства, в которых оказался ребенок. Мы сегодня как раз будем говорить о предупреждении, реабилитации, психологическом состоянии ребенка. Одноразовое употребление было у подростка или постоянное? Поэтому я бы не сказал, что медиация здесь не подходит. Нам нужно будет работать с семьей в первую очередь. Затем реабилитационные процедуры.

Медиация* - это конфиденциальные переговоры конфликтующих сторон с участием нейтрального и беспристрастного посредника - медиатора - в целях урегулирования спора сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения, разрешающего конфликт.