«У дочки отек, который никак не проходит»

Последний раз об Анечке - девочка не ходит и не говорит - мы писали в 2017 году. Тогда девочке с ДЦП нужна была реабилитация в московском центре. И благодаря неравнодушным людям Анечка съездила на лечение. Но в последнее время ее состояние ухудшилось.

- У Анюты непрекращающийся отек правой кисти. Ее диагноз звучит так: лимфостаз правой кисти с сопровождением вывиха правого плечевого сустава, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна, мама Ани. - Плечо дочке случайно вывернула реабилитолог - с тех пор оно постоянно «выскакивает». Что делать с этим вывихом, непонятно. По словам российских специалистов, оперировать руку бессмысленно... А лимфостаз правой кисти появился после тейпирования - эта методика нанесения специальной клейкой ленты на отдельные участки опорно-двигательного аппарата. Отек длится второй год и вообще не сходит. Он бывает чуть больше, а бывает чуть меньше. В Минске хирург назначил лимфодренажный массаж с компрессионным бельем. Но при этом никто нам не предложил его провести.

Татьяна нашла клинику в Москве «ОтековНет», которая специализируется на заболевании девочки.

- Рассмотрев выписки из наших лечебных заведений и фото руки в нескольких проекциях, специалисты клиники приняли решение нас принять на курс лечения. Сумма лечения в пересчете на доллары составляет около 3900 долларов. Из этой суммы собрано около 1100 долларов.

Татьяна - многодетная мать, которая одна воспитывает пятерых детей.

- Год назад у меня родился мальчик. С его отцом, бывшим мужем, мы в разводе, - говорит Татьяна. - К сожалению, мужчина переоценил свои силы - и дети, и ребенок-инвалид... Очень прошу мне помочь. Одна я не справлюсь!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Минск, ул. Куйбышева, 18. УНП 100603596; МФО AKBBBY21510.

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Российские рубли: транзитный счет BY84AKBB3819382103249510000 на благотворительный счет BY10 AKBB 3134 0000 0673 8602 0288

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Старовойтовой Татьяны Анатольевны на лечение дочери Старовойтовой Анны Александровны

Можно пополнить баланс номеров МТС: (+37529) 768-93-65; (+37529) 554-94-66. (В дальнейшем они будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay)

Можно перечислить деньги на банковские карточки.

Карта Беларусбанка: 5470 8700 4498 9891. Срок действия: до 07/21. Карта Приорбанка: 4916 9851 0015 0553. Срок действия: до 12/21

Контакты:

Татьяна, мама Ани: (029) 768-93-65; (017) 221-82-20.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».