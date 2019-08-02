2019-08-02T14:50:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Что-то в голову кокнуло, я его скинул»: школьник из Минска рассказал, зачем утопил прокатный велосипед

В отношении подростка возбуждено уголовное дело
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Поступок расценили как злостное хулиганство. Фото: скриншот видеоПоступок расценили как злостное хулиганство. Фото: скриншот видео
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Инцидент произошел на берегу Свислочи. Школьник забавы ради бросил в воду велосипед из проката. Этот момент сняли на видео его друзья и опубликовали в Instagram. Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

- Я не знаю, что-то в голову кокнуло, я его скинул, - так объясняет в интервью tut.by свой поступок школьник.

Парня вычислили и вызвали в Центральное РУВД Минска на допрос.

- Я пришел туда часов в 12, меня толком не допросили и посадили где-то в 16 часов в изолятор (в комнату для задержанных. - Ред.), там я был один. Примерно в 23 часа меня отвезли в ИВС, где я уже сидел с другими мужчинами. Утром на следующий день был допрос и меня отпустили где-то в 17−18 часов вечера, - рассказывает о своем задержании подросток.

На следующий день родители приехали в милицию с адвокатом. Школьника отпустили до выяснения обстоятельств.

Байкшеринговая компания заявила ущерб - 728 рублей. Со слов подростка, в такую сумму обойдется ремонт велосипеда. Хотя он настаивает, что с ним все в порядке.

- Мы будем доказывать, что велосипед исправен. Потому что после того, как я бросил в реку велосипед, мы вернулись с друзьями на катамаране, я нырнул и достал его. Мы подождали полтора часа пока он обсохнет, заплатили, прокатились — он работал, ну максимум, был грязный, - вспоминает подробности своей выходки школьник.

С него взяли обязательство о явке. Друга, который снимал видео для соцсетей, тоже допросили. Расследование уголовного дела о хулиганстве продолжается.

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