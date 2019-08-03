«Я не спихиваю отца-инвалида на плечи государства. Но когда мне учиться? За что мне жить?»

- Это абсурд! – восклицает 38-летний Веслав Соколовский, в очередной раз излагая свою историю суду. На этот раз - Брестскому областному. Мужчина требовал отменить решение Барановичского суда, который постановил взыскать с него более 10 тысяч рублей. То есть вернуть пособие по уходу за инвалидом, начисленное Веславу во время учебы в вузе.

Областной суд снизил сумму до 7, 7 тысяч рублей, но мужчина не согласен с сутью предъявленных претензий. Говорит, что его случай – уникальный, и не прописанный в законе.

«ЖИЗНЬ РУХНУЛА»

«Комсомолка» уже писала о ситуации, в которую он попал. Она характеризуется расхожей фразой: по-человечески - все понятно, по закону ничего поделать нельзя.

Веслав Соколовский 14 лет ухаживает за отцом, недееспособным инвалидом I группы, которому нужна круглосуточная посторонняя помощь.

- Когда отец заболел, наша жизнь рухнула… - вспоминает мужчина, как с его папой случился обширный инсульт.

Заботу об отце Веслав взял на себя. Он живет в одной квартире с отцом, пожилой матерью и тетей со II группой инвалидности. Доход семьи – пенсии и пособия.

В 2014 году Веслав поступил на филфак БГУ. Собирался учиться заочно, но оказалось, что на бюджет его не возьмут: он не спортсмен национальной сборной, не предприниматель, не работает по профильной специальности. На заочном платном учиться денег нет. На дневное мужчина и не собирался – не мог оставить больного отца. В университете для потенциально успешного студента – Веслав приложил диплом Ляховичского колледжа с отличием – нашли компромисс.

- Мне предложили обучение по индивидуальному графику. Формально зачислили на дневное, потому что по индивидуальному плану человек может обучаться только на очном, - рассказывает «Комсомолке» Веслав.

На занятия из Барановичей в Минск ездил по возможности раз в неделю, на 1-2 дня. Стипендию – около 70 рублей – тратил на проезд.

Отцу 66 лет, но он полностью недееспособен. Фото: Екатерина БУБЕН, intex-press.by

После второго курса взял академический отпуск, потому что состояние отца ухудшилось. Через год восстановился, но отец снова потребовал тяжелого и постоянного ухода. Веслав вынужден был отчислиться в 2018 году, не доучившись один курс.

В мае 2019 получил повестку в суд. Управление по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома потребовало вернуть больше 10 тысяч рублей – пособие, которое Веслав получал во время учебы в университете. Как оказалось, по закону из двух социальных гарантий – обучение на дневном бюджетном отделении в вузе и получение пособия по уходу за инвалидом – нужно выбрать одну.

«Я ЖИВУ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ»

- Индивидуальное обучение со свободным посещением занятий для того и предусмотрено, чтобы я мог ухаживать за отцом-инвалидом. Вопрос весь в том, что данная возможность не прописана в положении о назначении пособия. Там написано жестко: не имеют права те, кто обучается на очном. А в соответствии с Кодексом об образовании, индивидуальный учебный график специально предназначен для того, чтобы человек мог отсутствовать на занятиях по уважительной причине. Это несовершенство законодательства. Я был очным студентом только формально! – пытается доказать свою правоту Веслав Соколовский.

По его словам, он в университете появлялся даже реже, чем заочники, которых закон не лишает пособия.

- Я же не спихивал отца-инвалида на плечи государства! Я все это время добросовестно ухаживал за ним. Я буду добиваться того, чтобы решение Барановичского суда полностью отменили. Я пойду до конца. К председателю областного суда, потом в Верховный суд. Готов дойти хоть до Комитета ООН по правам человека, - настаивает Веслав.

Решение областного суда житель Барановичей будет обжаловать у председателя суда.Фото: Оксана БРОВАЧ

Свою ситуацию он хочет изложить министру труда и соцзащиты Ирине Костевич или даже дойти до Администрации президента, чтобы попросить главу государства простить ему долг. Его борьба принципиальная: он хочет доказать, что в законе есть пробел - он не охватывает индивидуальное, дистанционное и другие формы образования, которые можно совмещать с уходом за больным. А 10 с лишним тысяч рублей ему собрали неравнодушные белорусы.

- Люди после публикаций в СМИ, в том числе и в «Комсомолке» за полторы недели собрали необходимую сумму. Низкий поклон им, я благодарен от всей души, у меня нет слов. Я не ожидал такой отзывчивости, - признателен читателям Веслав.

- Я не скрываю, что мне тяжело. Я живу в хроническом стрессе и нищете. И, прошу обратить внимание, что пособие в 224 рубля - это ниже бюджета прожиточного минимума в расчете на трудоспособного гражданина. Я живу за чертой бедности. Мне 38 лет, и нет ни одного дня страхового стажа. Как мне учиться? За что мне жить? – ставит мужчина вопросы перед судом.