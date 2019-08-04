Юрий Дудь: у вас есть два собеседника, с которыми бы я пообщался – Михалок и Лукашенко

Главная интрига фестиваля этого года – выступление группы Little Big, которая своим клипом «Скибиди» свела всех с ума. Увы, оно таки и не состоялось! Музыканты приехали и весь день тусовались за сценой. А вот лидер и вокалист группы Ильич (он же Илья Прусикин) заболел – подхватил воспаление легких. До последнего артист надеялся, что у него получится выступить, даже приехал в аэропорт Санкт-Петербурга и сдал багаж – но после этого ему стало плохо, а температура подскочила под 40. Так что о перелете не могло быть и речи. Сорвалось и выступление в Голландии, куда группа собиралась лететь после Минска.

Зрители заполнили почти полностью летное поле бывшего авиаклуба на Боровой.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Не хотелось проводить аналогии – но они напрашиваются сами собой. Ровно год назад точно так же не смог выступить на фестивале «Рок за Бобров» из-за разыгравшейся пневмонии Александр Куллинкович. Все закончилось печально…

Надеемся, у Ильича все будет хорошо, он все же доедет 25 октября в Минск и даст концерт.

Рок-н-роллу все возрасты покорны.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Другой персоной, которую с нетерпением ждали в Минске, был Юрий Дудь. Невероятно популярный сейчас в интернете интервьюер выступил в несколько необычном для себя качестве – соведущим «Рока за Бобров», напару с Александром Помидоровым. Причем гонорар у Дудя, судя по слухам, вполне сопоставим с гонораром выступающих российских групп – но сумму Юрий не назвал, сославшись на то, что подписал контракт, который это запрещает.

Вокалист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров пошел в народ.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Накануне вечером Дудь отметил приезд в Минск с российской панк-группой «Порнофильмы» (она также выступала на фестивале). Россияне пили крафтовое пиво на улице Гикало в Минске и, видимо, неплохо провели вечер, потому что Юрий со сцены не раз вспоминал добрым словом и Минск и минчан, и улицу Гикало, а также признался, что вставать ему утром было довольно сложно.

День для концерта выдался на удивление хорошим - в меру солнечный и нежаркий. А дождя и вовсе не было.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Похоже, в Минске Дудь намерен также сделать очередное интервью. Во всяком случае, на наш вопрос, с кем бы из белорусов он хотел поговорить, тот ответил:

— Есть две белорусские звезды, одна со знаком плюс, другая — со знаком минус, с которыми бы я хотел пообщаться. Это Сергей Михалок и Александр Лукашенко, — рассказал Юрий.

При этом, кто из них плюс, а кто минус он решил не уточнять. Вспомнил он также белорусских рэперов Тиму Белорусских и Макса Коржа. Выяснилось, что Максу он предлагал интервью – но тот отказался.

Появление Юрия Дудя на сцене вызвало восторг у зрителей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

— Он не дает интервью, и я отношусь к этому с пониманием и даже с респектом. Как человек, пришедший из мира футбола, я давно привык к одной простой штуке: нельзя у человека, ремеслом которого ты наслаждаешься, требовать, чтобы и ремесло было на уровне, и чтобы как оратор он был офигенный. Бывают люди, которые это совмещают. Например, Ваня Нойз. Он фантастический рэпер, фантастический артист, он смелый, крутой, непотопляемый в хорошем смысле. И при этом он человек, который дискуссию ведет крайне конструктивно и фактурно. А есть люди, которые решили сосредоточиться только на своем ремесле и на нем концентрируют свою энергию. Очевидно, что Макс Корж такой, и я отношусь к этому с респектом, пониманием и просто буду радоваться его успехам, - сказал Дудь.

Планета "Рок за Бобров"Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Группа "Порнофильмы", название которой на афишах почему-то пишут со звездочками.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Что касается остальных участников концерта – их состав оказался разножанровым. Популярная среди молодежи Монеточка, брестские панки «Дай дорогу», легендарные «Мумий Тролль», ностальгический проект Сергея Михалка «Ляпис98» и рэпер Баста… Концерт начался в 11 утра, и первым артистам - белорусскому рэперу Бакею, группам Panska Moc Dlina Volny пришлось выступать перед практически пустым полем, потому что зрители подтянулись только пополудни, к выходу на сцену хэдлайнеров.

В прошлом году некоторые зрители смотрели концерт из-за забора. В этот раз на пути к сцене установили вот такую "ширму".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Миниатюрная Монеточка перед своим выступлением сделала мини-разминку на травке за сценой и даже прошлась колесом. А на сцене в какой-то момент к удивлению зрителей забыла текст песни.

Илья Лагутенко не очень хотел, чтобы его фотографировали.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Илья Лагутенко вышел на сцену во всем белом - длиннополом пальто, рубашке и брюках. На ногах были претенциозные серебристые "казаки". Его образ чем-то напоминал костюмы «Песняров». Артист запретил фотографам снимать себя под сценой. А сразу после выступления, за кулисами, отворачиваясь прошел в гримерку. Возможно, лидер группы «Мумий Тролль» сейчас не очень доволен тем, как он выглядит.

Сергей Михалок и группа "Ляпис98"Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сергей Михалок выдал ту же самую программу, с которой он уже два года колесит по Беларуси. Даже монологи между песнями были практически теми же, так что зрители, которые бывали на его концертах, конечно же, их не раз слышали. Правда, уже под занавес на сцену вышел Виталий Гурков, и они дополнили программу «Ляпис98» парой номеров из Brutto. Тем временем, папа спортсмена фотографировался с Юрием Дудем и учил его речевке: «Кто мы? Brutto. Чего мы хотим? Чтобы было круто!».

Сергей Михалок сказал, что всегда покупает букет и просит подарить его какую-нибудь девушку. Потому что сами зрители ни за что не догадаются.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В прошлом году некоторые зрители смотрели концерт из-за забора. В этот раз на пути к сцене установили вот такую "ширму".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Среди участников фестиваля кого только ни увидишь!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Это странно - но даже на таком масштабном фестивале было место, где можно было уединиться.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Гамаки для тех, кто привык проводить выходной горизонтально.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Группа 25/17 почему-то запретила снимать себя сблизи. Вроде бы, чтобы фотографы не мешали их собственным операторам.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В этом году фестиваль посетило более 40 тысяч человек.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Баста закрывал концерт уже ближе к полуночи.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО