На могиле Александра Куллинковича появился каменный крест

Ровно год назад рок-музыкант со своей группой «Нейро Дюбель» должны были выступать на фестивале «Рок за Бобров». Но вместо этого со сцены ведущий Александр Помидоров был вынужден сообщить, что Куллинкович умер.

Похоронили его на кладбище деревни Аннополь рядом с дедом. А совсем скоро между ними пришлось хоронить и мать Александра. Когда случилась трагедия, она была в больнице в плохом состоянии, и родственники не решились сказать ей, что Саша умер. Так она и не узнала этого…

Рядом с рок-музыкантом похоронены его дед и мама.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Саша очень хотел выступить на фестивале «Рок за Бобров», и потому до последнего надеялся, что боль пройдет. Но если сам вызвал скорую – значит, совсем допекло. Даже в больнице его еще не оставляла надежда. Как человек ответственный он очень переживал, для него было важно, что скажут люди… Его задевало, что группе 30 лет, а ее писали на фестивальных афишах мелким шрифтом, внизу, - рассказала сестра музыканта Римма Былинская. - А простудился он, видимо, еще накануне на другом фестивале - «Басовище». После того, как приехал, говорил, что чувствовал себя плохо…

Открытие памятника получилось камерным и почти семейным.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В годовщину печального события встретились родные, друзья и музыканты группы, чтобы открыть памятник и вспомнить Сашу. Это большой каменный крест на одной из граней которого сидит маленький человечек с альбома группы «Афтары правды». А у подножия на табличке написали строчки из песни «Клоун» этого же альбома (очень личная и тяжелая для Саши песня, которую он исполнил на концертах всего дважды). У подножия памятника также бронзовая фляжечка – точная копия той, с которой музыкант при жизни не расставался. Напомним, деньги на него собрали на концерте памяти Куллинковича.

Сестра Римма говорит, что постамент памятника специально сделан таким образом, чтобы можно было посидеть рядом.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Памятник получился хороший. Но остался еще один замечательный проект – Саша в полный рост будто сидит на скамейке и задумчиво курит. Мы бы очень хотели, что он все же появился где-то просто как городская скульптура и назвали его «Памяти рок-н-ролльщика» в честь всех безвременно ушедших от нас коллег, - сказал экс-участник «Нейро Дюбеля» Максим Паровой.

Афиша будущего фильма

А еще очень скоро выйдет фильм "Я принес тебе УРА!" про Сашу. В его основу войдут съемки с концерта памяти Куллинковича, который состоялся 25 октября прошлого года в Минске.

- Мы снимали 12 камерами, одновременно работало три режиссера. Фактически, над фильмом работал творческий коллектив, который снимает передачу «Квартирник у Маргулиса» плюс белорусские телевизионщики. Сейчас фильм на финальной стадии монтажа, который осуществляется в Новосибирске, - рассказал режиссер-постановщик фильма Кирилл Папакуль. – Из 36 песен, которые прозвучали на концерте, в полнометражный фильм войдет 21, а между песнями будут интервью ребят, участвовавших в концерте. Это документальный фильм с элементами художественного. Будет даже графика – все обложки «Нейро Дюбеля» оживут. Было бы здорово устроить премьеру на «Лiстападзе». Тем более, что Куллинкович снимался в фильмах Курейчика, так что не чужд кинематографу. А в «Лiстападзе» есть конкурсная программа, посвященная кино и музыке.