«Арон трижды приезжал в Беларусь инкогнито, прежде чем признался, что он - один из братьев Бельских»

Об этих событиях в 2008 году в Голливуде сняли фильм «Вызов» с Дэниелом Крэйгом в роли старшего брата Тувия Бельского. С тех пор в Новогрудок прилетают потомки евреев, сбежавших в 43-м году из Новогрудского гетто и ставших партизанами отряда Бельского.

Среди выживших во время побега - мать американского мультимиллиардера Чарльза Кушнера, сын которого Джаред - помощник и зять Дональда Трампа, муж Иванки Трамп. Почему Чарльз впервые прилетел в Новогрудок еще в 1989 году, минуя железный занавес, а младший из братьев Бельских только в четвертый визит в Беларусь признался, что он Бельский, «Комсомолке» рассказала Тамара Вершицкая - основательница Музея еврейского сопротивления и организатор создания Стены Памяти, которую в начале июля открыли в Новогрудке.

Тамара Вершицкая с Владимиром Макеем на выставке артефактов.

- Тамара, на открытие Стены Памяти, создание которой финансировал отец Джареда Кушнера, приезжал 93-летний Арон Бельский - младший из братьев и единственный, оставшийся в живых. В начале войны ему было 14. Арон выступил в минском кинотеатре «Центральный» перед показом фильма «Вызов», который организовало посольство США в Беларуси. Выйдя на сцену, он расплакался и сказал, что хочет переехать в Беларусь…

- Думаю, вряд ли он хочет переехать - просто для него место, где он родился, где прошло его детство, эмоционально очень сильное. И, конечно же, прикасаясь к нему, он позволяет себе расчувствоваться… Даже если сейчас в этих местах ничего нет - это все равно родина. Долгие годы Арон вообще не говорил о пережитом. Никогда и никому, пытался не вспоминать. А потом его прорвало, это случилось лет 10 назад.

Его прорвало, когда он приехал сюда со своим сыном Аланом и внуками. Я шла с Ароном, мы разговаривали, Алан был сзади и слушал. А потом подошел ко мне и говорит: «Я никогда не слышал, чтобы отец об этом упоминал. А чтобы говорил столько - это вообще невозможно!»

Арон Бельский (слева) с женой Хенрикой (вторая справа), сыном и племянницей покойных братьев на открытии Стены Памяти. Фото: Музея еврейского сопротивления в Новогрудке.

- Молчать о пережитом до 80 лет, а потом заговорить…

- У меня есть догадка. Знаете, у меня получается дотронуться до глубины души человека. Потому что я давно в этой истории и знаю, что для них это очень больно. Поэтому делаю все очень бережно. У людей появляется чувство доверия, и тогда из них выплескивается вся боль от пережитого… Я была потрясена тем, как Арон рыдал на месте гибели своих родителей.

- Их расстреляли фашисты во дворе их же дома, как показано в фильме «Вызов»?

- Нет, это творческий вымысел. Место их гибели - это место массового расстрела в декабре 1941 года возле деревни Скрыдлево. Тогда в лесу расстреляли 5 тысяч человек. Я приводила туда многих людей, но ни разу не видела, чтобы мужчина так плакал.

- Это было, когда младший Бельский впервые приехал в Беларусь?

- Нет, в первые три приезда Арон вообще приезжал инкогнито. А в четвертый приезд я подошла к нему и спросила: «Может быть, вы - Бельский?» Он вначале молчал, а потом ответил: «Да». Я пояснила: «Я вижу вас здесь не первый раз. Почему вы раньше не говорили, кто вы?..» И он ответил: «Боялся». Боялся, что к Бельским здесь плохо относятся, что они оставили о себе плохую память.

Зусь, Тувия и Асаель Бельские. Фото: jewishpartisans.org.

- Но почему? В фильме Крэйг играет героя и спасителя…

- Потому что они забирали у людей еду, одежду. Потому что убивали тех, кто выдавал евреев. Потому что сын Зуся Бельского (второго брата Бельского. - Ред.) сказал: «Мой отец бы сюда никогда не приехал, даже если бы был жив». На вопрос почему, ответил, что он убил здесь слишком много людей.

- Но кто-то скажет, что эти люди жили в лесах по законам войны…

- Конечно, но война закончилась, и сейчас все оценивается по-другому, многое пересматривается.

- Получается, Арон столько лет боялся и все равно раз за разом приезжал в Беларусь. Зачем?

- Так всегда происходит с людьми, которые пережили подобное. С одной стороны, больно, с другой - страшно, с третьей - по каким-то непонятным причинам им очень это нужно. И они сюда едут. Некоторые называют это ностальгическим туризмом, но это совсем не туризм.

Арон Бельский и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на сцене минского кинотеатра "Центральный" перед показом фильма "Вызов".Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

- Глядя на фото (а на открытие Стены Памяти приехало 100 потомков), не все понимают: почему люди, которые, по сути, ничего не знают про Беларусь, едут с другого конца света, чтобы побыть в нашем лесу?

- Да - где, казалось бы, нет ничего. И при этом они счастливы. Причем настолько счастливы, что говорят: «Я хочу привезти сюда своих детей, хочу приехать сюда еще раз!» Это необъяснимо, чтобы это понять, нужно, наверное, разговаривать с психологами. Арон приезжал в Беларусь уже раз пять или шесть. Вместе с женой Хенрикой, полькой по национальности, кстати. Все ведь женятся на тех, кто их понимает...

Сват президента США дал $36 тысяч долларов на строительство памятника

- Сват американского президента мультимиллиардер Чарльз Кушнер, отец Джареда Кушнера, профинансировал строительство Стены Памяти, которая посвящена евреям, бежавшим в 1943 году из гетто через вырытый ими туннель. Через него бежали дед Чарльза с тремя детьми, один из которых погиб. А как вы познакомились с Чарльзом?

- Кушнеров первый раз привез в Новогрудок Джек Каган (он тоже бежал из Новогрудского гетто. - Ред.). С ним в 2007 году мы создавали Музей еврейского сопротивления. Вернее, сначала Джек привез Мари - брата Чарльза. Это был 1993 год - тогда же Джек поставил два первых памятника на месте расстрелов и привез в Беларусь со всего мира около 30 евреев с новогрудскими корнями.

- То есть они приехали почти сразу после развала СССР?

- Да, до этого приехать к нам иностранцам было почти невозможно. Правда, Чарльз приезжал еще раньше, в 1989 году - он привозил сюда Раю, свою маму, которая тоже бежала из Новогрудского гетто. Она показывала и рассказывала, где и как это происходило.

Рая Кушнер, которая тоже спаслась в отряде Бельских, сбежав из новогрудского гетто, - бабушка зятя президента США Джареда Кушнера. Фото: jewishpartisans.org.

- Как Чарльзу и его матери-американке удалось пробраться в Союз?

- Он сказал, что это было невероятно сложно, но он это сделал. Мама была уже старенькой, и он непременно хотел успеть привезти ее в Беларусь - на то место, где она родилась и пережила самые страшные моменты своей жизни. Мы с Чарльзом познакомились в 2012-м, уже был музей, и мы как раз искали выход из туннеля. Земля - жидкая глина - была свежая после раскопок и дождя, а Чарльз был в белых кроссовках. Но что было делать - я повела его в это болото. Поэтому и помню (улыбается). Мне потом было неловко, что он перемазался мокрой глиной, которая прилипла к его кроссовкам. Чистил он их или выбросил - этого не знаю…

В июле в Новогрудке открыли Стену Памяти, посвященную евреям, бежавшим в 1943 году из Новогрудского гетто в партизанский отряд братьев Бельских. Фото: Музей еврейского сопротивления в Новогрудке.

- Как получилось, что он захотел финансировать Стену Памяти - памятник с колючей проволокой и фото выживших евреев?

- В 2013 году он приехал с женой и внуком, потом еще раз - уже с двумя внуками и женой. И каждый раз я ему говорила про свои планы, что хочу построить Стену Памяти, мемориал. Он спросил, сколько это будет стоить. У меня уже был проект, поэтому ответила, что 44 тысячи долларов. Он сказал: «Я даю 36, остальное найдете сами».

- Почему не все 44?

- 44 он разделил примерно на пять частей. Деньги поступали на счет музея по 9 тысяч четырьмя частями. Пятую часть - на тысячу меньше, 8 тысяч долларов - должны были обеспечить сами. Это стратегия всех фондов, а он давал деньги от фонда Сирил и Чарльза Кушнеров - чтобы все, кто получает грант, и сами участвовали в этом финансово, физически, любыми другими способами. Это не потому, что он не мог дать все. Просто когда люди вкладываются во что-то - тогда это становится их делом. Как для меня стал мой музей.

- Где вы взяли остальную сумму?

- Пришлось привлекать спонсоров, договариваться со строительными фирмами, чтобы шли на уступки и сократили сумму. На Стене висит табличка с именами людей, которые приняли участие в возведении памятника.

«В следующем году Чарльз Кушнер приедет в Беларусь дважды»

- СМИ одно время пестрели заголовками, что зять Трампа едет на открытие Стены…

- На самом деле из семьи Кушнеров на открытии были 5 человек. Внучка Раи Кушнер, племянница Чарльза Кушнера, ее зовут Шелли Девис, со своим мужем. Была еще дочь и две внучки Леи Кушнер - сестры Раи и, соответственно, тети Джареда. Конечно, Джаред Кушнер здесь побывает, обязательно, это лишь вопрос времени. Но это будет уже визит государственного лица.

Джаред Кушнер с женой Иванкой и ее отцом президентом США Дональдом Трампом.

- А Чарльз остался доволен тем, как потратили его деньги, как выглядит Стена Памяти?

- Это я узнаю в следующем году. Он сказал, что в будущем году у двух его внуков наступает совершеннолетие, и он привезет сюда каждого, причем по отдельности. То есть в следующем году Чарльз Кушнер приедет в Беларусь дважды. Он делает так всегда - привозит своих внуков в Беларусь к совершеннолетию. А совершеннолетие у евреев наступает в 13 лет у мальчиков и в 12 у девочек. Вот тогда он и скажет, что думает по поводу Стены Памяти.

Чарльз Кушнер с женой и внуками.

- Наверняка те 100 человек, что уже приезжали на открытие памятника, вам безмерно благодарны?

- Да, жена Арона, уезжая, спросила: «А все эти люди тебя как-нибудь отблагодарили за твои труды?» Я ответила, что да - они все говорили на прощание: «Мы вам очень благодарны!» Все, что мне нужно, - чтобы это место развивалось и превратилось в большой мемориал. Чтобы в Новогрудок ехали со всего мира, как ездят в Освенцим и другие лагеря смерти. Чтобы люди приехали и узнали о евреях, которые боролись и победили в этой отчаянной борьбе за жизнь.

Выйдя на сцену, Арон Бельский прослезился и сказал, что хочет переехать в Беларусь…Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

КАК ЭТО БЫЛО

До начала войны в Новогрудке и окрестностях жили порядка 7 тысяч евреев. Братья Бельские - это четыре брата-еврея (Тувия, Зусь, Асаель, Арон), чьих отца и мать нацисты казнили в декабре 1941-го в числе 5000 других евреев под деревней Скрыдлево. Братья пообещали, что не сдадутся немцам, и создали в Налибокской пуще лагерь, чтобы выжить и помочь выжить другим евреям. К 1943 году отряд Бельских насчитывал 1200 человек. В основном в лагере жили пожилые люди, женщины, дети. Там была больница, классы для детей, работали портные, мясники и даже музыканты. Осенью 1943 года в лагерь Бельских из Новогрудского гетто бежали 250 евреев, живыми до лагеря добралось около 170 человек. Среди выживших была Рая Кушнер (переехала в США в 1949 году, умерла в 2004-м) - мама Чарльза Кушнера, мультимиллиардера, отца зятя и помощника президента США Джареда Кушнера.

После войны Тувия Бельский переехал в Израиль, а затем в США, где умер в возрасте 81 года. Перебрались в США и остальные братья Бельские (кроме Асаеля, который погиб незадолго до конца войны), где промышляли частным извозом. Из четырех братьев в живых на сегодняшний день остался один - 93-й Арон Бельский.

8 июля 2019 года в Новогрудке открыли Стену Памяти, которая посвящена евреям, бежавшим в 1943 году из гетто через вырытый ими за 5 месяцев 250-метровый туннель. Побег из Новогрудского гетто в Европе считают самым массовым и успешным за всю Вторую мировую войну.