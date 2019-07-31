Режиссеры из Минска делают фестиваль в деревне на полуострове: «У нас спрашивали, зачем нам это, и сколько мы зарабатываем»

Еще 5 лет назад режиссер и музыкант Матвей Сабуров жил в Минске. Снимал клипы для «Ляписа Трубецкого», Лявона Вольского, был режиссером проекта «Саша и Сирожа», играл в группе «Плато», которая выступала с Вячеславом Бутусовым, и прекрасно себя чувствовал. Затем Матвей и поселился в деревне Белая Церковь недалеко от Новолукомля, где всего населения человек 20. И вместе с режиссером Катей Аверковой и музыкантом группы Port Mone начали организовывать фестиваль SPRAVA, на который съезжается в 100 раз больше.

Белая церковь, из-за которой деревня стала называться Белой ЦерковьюФото: Святослав ЗОРКИЙ

«ЗА ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ МОЖНО КУПИТЬ ИЛИ КОЛЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И ТЕЛЕФОН, ИЛИ ДОМ»

- Это было спонтанное решение, - рассказывает Матвей, как 12 лет назад купил дом в деревне. - Меня устраивала жизнь в городе и жесткий график человека, который снимает ролики и играет музыку. Однажды я катался на машине около Белой Церкви, и один местный мужик предложил мне купить дом. Цена была смешная - 1000 долларов. Тут я прикинул: так, колеса для автомобиля - 800 долларов, «нокиа» синенькая - 200 долларов. Колеса и телефон или дом?..

Матвей СабуровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Матвей купил дом, говорит, нечаянно. Переехал тоже не специально.

- Не было такого резкого «все, уезжаю!» Приезжал сюда на выходные, потом на недельку, полгода, - рассказывает Матвей. - А лет через 7 после покупки перебрался с вещами. Просто в какой-то момент я понял, что все мое имущество - от музыкальных инструментов до трусов - здесь, а в Минске осталось что-то, чтобы перекантоваться.

Когда в деревне появились новые жители, соседи думали, что комиссар какой-то приехал. Построит сейчас бетонный забор, и будет вечно шансон у озера играть. Но Матвей быстро стал своим для местных, и взрослый мужчина превратился для постояльцев в Матвейку. А сейчас его знают далеко не только соседи.

- Обращается мэр Новолукомля: «Матвей, давай разобьём парк!» Я и парк - это диаметрально противоположные вещи, но я могу помочь: у меня есть молодые архитекторы, которые готовы это делать. ЖКХ зовет сделать детскую площадку. Звонят из МЧС: «У нас тут остановка есть в Почаевичах. А можете на ней порисовать что-нибудь?» У меня реально такие звонки, - рассказывает Матвей. - Я сам не поеду, но найду человека, которому это интересно. Вот, Саша Сикорская - дочка моего соседа, молодая активная художница с Октябрьской, на днях поедет разрисовывать остановку.

К фестивалю на полуострове появляются арт-объекты. Это, например, "Точка приложения усилий" Максима ОсиповаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Идея простая: находишь отправную точку, выстраиваешь ориентир, и начинаешь поднимать крылья. Не важно, что может не взлететь. Главное - прилагать усилияФото: Святослав ЗОРКИЙ

После первого фестиваля в 2017 году ушли в минус, на второй год вышли в ноль.

- Председательница сельсовета после первого фестиваля присматривалась-присматривалась, подошла поближе и говорит: «Давай начистоту, где ты здесь зарабатываешь деньги, зачем ты это делаешь?» Я ничего не скрываю, показываю документ, где расписано все, что мы потратили и что заработали. Больше вопросов не было. Она на нашей стороне. Да у нас и нет тех, кто не на нашей. Первый год к нам присматривались, на следующий все изменилось...

- Думали, что оппозиционеры?

- Я работаю с Вольским, с Михалком, с Виталием Артистом, с Пугачем, с исполкомом Чашникского района, с Витебской епархией, с еврейским сообществом... Из местных властей я всех знаю по именам и отчествам. И нам действительно помогают, вписывая мероприятие в годовой план, а это дает реальную помощь ценой около трех тысяч долларов: все обязательные бытовые нужды фестиваля: милиция, скорая, вывоз мусора и т.д

«МОГУ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ ЦЕЛЬ - ПЛАВАТЬ НА РАБОТУ НА МОТОРКЕ. НО НЕ СДЕЛАТЬ ФЕСТИВАЛЬ ЛУЧШЕ КОГО-ТО»

Фестиваль SPRAVA удивительный. Это, скорее, такой контрфестиваль: здесь доверяют гостям, не проверяют сумок и не обыскивают. Едят зрители из фарфоровых тарелок и сами за собой моют посуду.

- Находится отовсюду далеко, звезды-хедлайнеры? Нет! У нас есть зато полевая кухня - гречневая каша, салатики с капустой, Музыка - не рок, не джаз, не поп, в общем, что-то непонятное! - рассказывал Матвей на конференции TEDxMinsk весной.

Несмотря на это, количество людей растет в прогрессии, а после фестиваля к Белой Церкви начинают приезжать молодожены, чтобы сыграть свадьбу, туристы, чтобы посмотреть, как изменился полуостров.

Пару дней около Черейского озера можно будет слушать несколько десятков совершенно разных музыкантовФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В первый год собралось 500 человек, на второй мы ожидали тысячу, а в результате только за один день накануне фестиваля продали 700 билетов. Белорусы покупают билеты в последний день. Мы думаем, что нам доступны любые услуги: зачем торопиться? Это нормально. Но без долгосрочного планирования многих вещей просто не получишь. Начиная от экономии денег и до получения каких-то кайфов. Я бывал на фестивалях, где 50 тысяч билетов разлетаются за 40 минут.

Я не парюсь, сколько людей к нам приедет, потому что полгода мы вкладываем в это усилия. А я понял, что надо действовать с максимальной отдачей, не ожидая результата с сегодня на завтра. Если ты ждешь мгновенных результатов, обламываешься, а когда начинаешь жить процессом, тогда и получаешь удовлетворение.

- А если бы сейчас было раскуплено 200 билетов?

- Ничего страшного! На первом фестивале в это время было раскуплено 10 билетов. Мы не знали вообще, сколько людей сюда приедет. Мы хотим не место поменять, не людей и государство, а свою жизнь. Поэтому для нас не станет сюрпризом непродажа билетов.

Если зарядит ливень и сюда приедет 700 человек и 500 музыкантов - да, мы потеряем немножко своих денег, но это не страшно. Мы прочекаем, как проходит фестиваль при плохой погоде. Я давно говорю, что он может быть дождливым. Если будет проливной ливень, я не знаю, как затяну генератор, который весит 4 тонны. Но для меня это лего: я смотрю на обстоятельства и собираю картинку.

Между деревьями можно лазить, ползать и ни в чем себе не отказыватьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Деревянная конструкция около церкви появилась в прошлом году благодаря школе архитектуры SESAM. Она повторяет контуры разрушенной апсиды. С одной стороны - уважение к прошлому, с другой - новый пласт историиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А по какому принципу лайн-ап подбираете?

- Группа организаторов - это относительно музыкальная тусовка. И у всех нас есть свои мечты, кого мы хотим привезти. Я в этом году хотел привезти Леню Федорова (Леонид Федоров - лидер группы «АукцЫон» - Ред.). Мы связались с ним - сейчас оказалось дорого. Но это не значит, что мы его не привезем. Привезем, возможно, даже в следующем году. Он играет с контрабасистом Владимиром Волковым. И вот «ВолковТрио» будут у нас уже в этом году.

- Кстати, все зависит от личного общения, - говорит Катя Аверкова. - Ты можешь сколько угодно писать письма музыкантам и рассказывать: вот у нас какой фестиваль. Но как правило связываешься с менеджерами, и начинаются разговоры «Ой, это невыгодно. Ой, а сколько вы нам заплатите?» Но как только встречаешься с музыкантом лично, часто соглашаются приехать и дешевле, просто потому что нравится идея. Я не буду пока выдавать секрет, кто будет в следующем году, скажу, что это музыканты, которых мы мечтали привезти три года. Они никогда не выступают летом. У них туры по всему миру с сентября по май. В мае я была на концерте, познакомилась, рассказала про фестиваль, и они пообещали, что приедут.

Катя АверковаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А райдеры у музыкантов серьезные?

- Есть музыканты, которые говорят: «Так, мне нужен утюг, гладильная доска, гримерка!» А потом приезжают сюда - а здесь все немножко по-другому. Здесь даже собаки все странные! Они никого не напрягают. Мы удовлетворяем все райдеры, оплачиваем проезд и расселение. Часто бывает такое: «Я в палатке жить не буду. Мне гостиница надо». Мы заказываем гостиницу в городе, заботимся, а они потом говорят: «Ой, а у вас тут так классно! Дайте нам палатку!» - говорит Катя.

- На фестивале впервые прозвучит новый альбом ŠUMA, а большая презентация будет только через три месяца. Почему так решили?

- Впервые играть всегда страшно. Поэтому чем более публика твоя, тем лучше. А здесь очень хорошо закатывает музыка. Это Беларусь реальная, не филармония. Филармония - это тоже классно, там своя атмосфера, но здесь кто танцует, кто стоит, кто лежит. Все более живое. Руся выступала на первом фестивале. Не могу говорить за нее, но думаю, ей просто понравилось. Мне бы понравилось (улыбается). Я все готовлю себя, когда я уже сыграю…

- Кстати, когда?

- Какое-то время я думал, что буду большим музыкантом. В конце 90-х-начале 2000 я себя реализовал, а потом больше начал заниматься кино и сожалел об этом. А сейчас преодолел отношение к музыке как к чему-то несбывшемуся. Благо, живя в деревне, я могу сесть к фортепиано и поиграть сам себе в любое время. Зимой я периодически совершаю такие психотерапевтические музыкальные сеансы. Сяду и 4 часа импровизирую на каком-то инструменте. И мне этого достаточно, перестаю себя укорять. Перестал думать об этом, что должно быть реализовано. Я так не думаю даже о фестивале: хочу, чтобы фестиваль стал... Ну чем он должен стать?

- Круче кого-нибудь? Собрать пять тысяч человек на острове?

- Нам не надо! Мы понимаем, что три тысячи - это уже будет много. Будут по головам ходить друг другу. Хотим , чтобы во время фестиваля на полуострове одновременно находились две тысячи человек, но на неделю. Мы знаем как и будем постепенно делать-делать-делать. Не через год это будет, так через 7 лет.

- Долгосрочное планирование?

- Да! Вот там у нас здание школы, которое не используется, кстати. В ближайшие полгода хотим ее выкупить, и у нас там будет культурный центр, арт-резиденция, отель, кафе нашего друга, повара из Франции, который переехал в наши края. Буду выходить, в лодку садиться и плыть на работу. Такой Дед Мазай. На моторке на работу плавать - такую цель я могу себе поставить? Но точно не сделать фестиваль круче чего-то там и заработать 150 тысяч евро! Для меня интересно как в детстве: ты что-то крутишь-крутишь - а оно начинает крутиться с другой стороны. Собрать какую-то систему, которая, сложно взаимодействуя, работает.

Черейское озеро. Говорят, что в начале августа здесь восходит удивительная луна - в оттенках теплой облепихи. 2-4 августа будет возможность проверитьФото: Святослав ЗОРКИЙ

«ЕХАЛ АВТОСТОПОМ ИЗ КИЕВА В АЗИЮ, СЛУЧАЙНО ОКАЗАЛСЯ В БЕЛОЙ ЦЕРКВИ. ПРИЕЗЖАЮ ТРЕТИЙ ГОД»

- Позавчера, кстати, привез биотуалеты из Минска, завтра привезу кучу досок. Я ж еще и водилой подрабатываю на фестивале на газели, мне нравится. Ночью везу 6 биотуалетов, а у меня тут Роберт Сапольски (американский профессор биологии - Ред.) вещает лекции. Максимальная скорость - 60 км/ч, потому что, если быстрее, туалеты посдувает. И я еду три с половиной часа из Минска.

За неделю до фестиваля к Белой церкви приезжают волонтеры. Они подготавливают все начиная от электрификации острова и заканчивая готовкой на полевой кухне. Говорят, что здесь все делают всё. Есть люди из Львова и Киева, Чашников, Витебска и Минска и даже из Франции.

Все делают всё. И немного большеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Накануне фестиваля в лесу много разных знаков. Только Глеб, который отвечает за электрификацию места, знает, что значит красная изолентаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Художник и рекламщик Максим Осипов приехал на первый фестиваль отдохнуть, на втором - вошел в команду, а к 2019-му году отовсюду уволился, ввязался в фестиваль как соорганизатор и погряз в нем. Теперь Максим отвечает за продвижение, создает арт-объекты, а когда сравнивают фестиваль с другими, говорит, что конкуренции никакой нет. Потому что SPRAVA - фестиваль особенный, «фестиваль социализирующихся интровертов».

Максим ОсиповФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Закончатся деньги - заработаю еще, я же индивидуальный предприниматель, - отвечает Максим на приземленные вопросы о том, за что жить, когда уходишь с «нормальной» работы. - Когда не работаешь в офисе, оказывается, что ты потребляешь гораздо меньше. Не надо тратить деньги на такси и обеды.

Мы здесь все стараемся делать как для себя. Например, не бросаем бычки, - Максим достает из кармана коробочку для окурков. - И это передается воздушно-капельным путем. Как-то после фестиваля нашли возле главной сцены только одну пивную банку и один бычок.

Рома Осташевский живет в Киеве, работает курьером, третий раз приезжает на фестиваль и полностью подтверждает теорию Максима о социализирующихся интровертах. Социализация проходит неплохо. Раньше, говорит, был аскетом и отшельником, сидел дома, «а теперь вот, видишь, общаюсь. Здесь все по-доброму как-то».

Рома ОсташевскийФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В 2017 году я с другом поехал из Киева в Азию автостопом через Беларусь, - рассказывает Рома. - Нас тогда подобрал мужчина и говорит: «Уже поздно, поехали у меня переночуете, а завтра уже поедете дальше». Это оказался музыкант Сережа Кравченко из Port Mone. На следующий день у него был день рождения, нам предложили остаться и рассказали о фестивале. Так мы оказались самыми первыми волонтерами, и я впервые побывал в Беларуси. На второй год приехал снова, а после фестиваля остался на месяц у соседки Матвея Ани, помогал ей по дому. В третий раз приехал с подругой.

Для детей на фестивале - раздолье. Свобода - это хорошо. Но чтобы родители отдохнули, будут работать профессиональные няниФото: Святослав ЗОРКИЙ

Приехал волонтерить и Дима Скачков - актер театра «ИнЖест» с сыном Яном. Днем Дима расчищал дорогу, а вечером рассказывал всем о греческом театре. Ян любит птиц и «немного» в них разбирается.

- Самая крутая птица какая, скажи? Казаур какой?

- Шлемоносный! - ответит Ян, а потом покажет четыре пальца на вопрос о возрасте и попытается запустить летающий змей, который ястреб.

Дима СкачковФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я взял конфеты, чтобы мотивировать Яна хорошо себя вести. Но забыл их спрятать, и Ян постоянно бегает в палатку за конфетами, - говорит Дима. - Но тут свобода, что поделаешь? Можно все: и конфеты, и даже спать в 12 ложиться.

Саша Сикорская - та самая художница, которая создает роспись остановку по заказу МЧС. А еще Саша делала браслеты для участников - вручную нарезала ножиком.

- Была такая медитация длиной в неделю два года подряд. В 2017 году нарезала 700 браслетов, в 2018 – больше 1000. Очень нравился процесс. Была концепция - сделать браслеты ручной работы, - рассказывает Саша.

Саша СикорскаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Это всего несколько человек, которые помогают с организацией.

- Здесь организовывается микромир. Приходят люди, которые таскали песок, а к ним столяры в опилках. Всем наливают тарелки с едой, и они обсуждают: «Ну, как ваш песок?!» «А с вашими опилками что?» Пионерлагерь для взрослых! - передает атмосферу Матвей.

- В прошлом году к нам подходили зрители и говорили: «Ребята, я купил билет на фестиваль, но если вам нужна какая-то помощь, вот мой номер телефона, звоните! И у нас висел список зрителей, которые готовы помочь. И они выносили мусор из мусорных баков. И это удивительно! В этом году уже заранее есть такой резерв. Это классная история обмена - знаниями и умениями и опытом, - рассказывает Катя Аверкова.

В волонтерском лагере живут даже собаки - Алеся, Валера и Гесса.

- Валера волонтерит здесь больше всех собак: она ловит мышей, - улыбается Максим.- За два дня, кажется, не ела ни разу из банки.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОМЫЛ ЗА СОБОЙ ТАРЕЛКУ, ОН НЕ БУДЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ БЫЧОК. ЭТО ПСИХОЛОГИЯ»

Билеты на три дня фестиваля сейчас стоят 45 рублей, для жителей соседних деревень - скидки, для Белой Церкви - бесплатно.

- Сразу местные не хотели включаться. В первый год мы не могли никого сагитировать приехать поторговать своими овощами и яблоками из Череи - соседней деревни. Говорили: «Ай, далеко!», - рассказывает Максим.

Полевая кухня начала работать для волонтеров, а продолжит на фестивалеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- На абед сёння боршч! - сообщает точно как в лагере еще один волонтер Владимир Булавский, пока Катя рассказывает о концепции фестиваля.

- Мы стараемся быть эко-френдли, сортируем мусор, у нас есть и вегетарианская кухня. Продвигаем идеи отвественности, осознанного потребления, но делаем это ненавязчиво. Рады, что фестиваль объединяет разных людей. Среди гостей могут оказаться фанат экологии, и госслужащий из исполкома, и местная бабушка. Мы стараемся не элитизировать, потому что нам важен контакт между людьми.

- Катя, где хлеб?! - кричат из кухни.

-Сегодня утром я выдала три буханки… - переключается Катя. - Видите, рассказываю про красоту, а занимаюсь на самом деле вот чем. Но это же и классно, что ты вот такой, испачканный, а потом надеваешь красивое платье и слушаешь музыку.

Вместо одноразовых стаканчиков - привычные кружкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы просим всех не использовать одноразовую посуду. И у нас на фестивале выстраивается очередь: люди сами моют за собой посуду. И из этих мелочей складывается атмосфера и отношение. Если человек пришел и помыл за собой тарелку, он не выбросит бычок. Это интересная психология.

«Не ждать мгновенных результатов, а наслаждаться процессом», - говорит Матвей. Вроде бы так просто. И сложно одновременноФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я люблю, когда люди собираются вместе и делают какое-то дело, которое не обязательно этому миру. В этом есть легкость, - говорит Матвей. А еще Матвей говорит, что насколько бы ни была приятна любая работа, надо иметь время на отдых.

- Посещение театров или какие-то поездки и фестивали должны быть в рейтинге выше, чем работа, по-моему…

- В идеальном мире, наверное, да.

- В моем так!

Фестиваль пройдет 2-4 августа. Вся информация о нем есть на сайте.