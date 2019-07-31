Читатели KP.BY о дочери, которая устала смотреть за пожилой мамой: «Ухаживая за стариком, ты постепенно себя хоронишь»!

Недавно мы опубликовали письмо нашей читательницы, которая устала смотреть за матерью-пенсионеркой. Она пишет, что разрывается между работой, домом и уходом за пожилой женщиной.

«Мама управляет мной, как заправский манипулятор: «доча, я сегодня умру. Приди, посиди со мной в последний раз» (читать далее…)

Статья стала резонансной: наши читатели стали активно обсуждать, осуждать или защищать автора. Публикуем самые интересные комментарии.

Лилия:

- Валерия, вы не плохая дочь. Но постарайтесь почаще говорить маме, как сильно ее любите, и проводите с ней больше времени. У меня папа давно умер, а мама полгода назад, в 81 год. Мне 45, и я тоже моталась на другой конец города каждый день. Сейчас даже не знаю, откуда брались силы, это реально было тяжело. Но однажды все закончилось. Внезапно на работе мне стало не хватать воздуха и без причины слезы потекли рекой. Как потом оказалось, причина была. В это время моя мамочка сложила на груди руки и умерла. Тихо, мирно, никого не потревожив. Эту картину я увидела, прибежав с работы. С тех пор прошло полгода, но каждый день мне хочется вернуть все обратно. Пусть мне будет тяжело, но, главное, чтобы мама была живой. Очень хочется ее обнять, сказать, как я ее люблю, сделать как можно больше, чтобы порадовать ее. Но мне остались только память и сожаление: недосказала, недоделала. Мамочка - это самое дорогое в жизни. Цените это время.

Фото: pixabay.com

Олег:

- У каждого свой выбор и свои приоритеты. Но психолог все правильно сказал: дети должны сосредоточиться на собственных детях. Поэтому я за то, чтобы за стариками смотрели профессиональные сиделки. В конце концов, какая разница, кто памперс меняет. А детям… Навестить, поговорить, чем-то помочь - да. Но не разрываться на два дома.

Маргарита:

- Пока родители живы - берегите их. Дети вырастают, они остаются одни, а одиночество - это страшно. Да и нам ни муж, ни дети не заменят маму и папу. Пока есть возможность, делайте все, чтобы быть рядом как можно дольше. Ведь они уйдут, а мы остаемся. В печали и вечной скорби.

Фото: pixabay.com

Марина:

- Работа сиделки - очень тяжелая, не все в состоянии ее выполнять. Смотреть за вечно капризными, парализованными, лишенными рассудка стариками должны профессионалы. А дети и внуки должны услуги этих профессионалов оплачивать, следить за выполняемой работой и регулярно приезжать. Просто у большинства нет денег на сиделку. Вот тогда и начинается ад! Но если деньги есть - платите!

Наталья Степановна:

- Мама умрет, и будешь жалеть о каждой минуте, которую недодала! Физическое напряжение забудется, зато совесть будет чиста!

Фото: pixabay.com

Диана:

- У тех, кто советует все силы бросить на уход за мамой и выполнение ее прихотей, хочу спросить: а вы сами смотрели стариков? Которые плохо или совсем не ходят, которых нужно переворачивать и мыть, разбираться с их туалетом, стирать вечно грязное белье. И получать за все это не благодарность, а истерики и претензии в ответ. Посуду, которая летит в тебя, и жалобы на тебя же врачам («морят голодом», «дочка - зверь» и т. п.). Хотя любому видно, что старушка досмотрена, накормлена и т. д. Это все невыносимо! Даже если этот старик - самый родной тебе человек. Ты плачешь вместе с ним и вместе с ним же себя постепенно хоронишь. И да, твоя семья и твое здоровье просто уничтожаются.

Ольга:

- Какими плохими и непослушными не были бы дети, их родители не говорят: «Мне тяжело ухаживать за своим ребёнком, определю его куда-нибудь. Мама и папа ведь нас смотрели каждый день, посвящали нам свою жизнь. Значит, и мы должны исполнить свой долг перед родителями, как бы тяжело нам не было. А психологи не всегда бывают правы. У каждого должна быть своя голова и, главное, доброе сердце.

Фото: pixabay.com

Фрося:

- Это огромная социальная проблема! Немолодые дети и их престарелые родители. Часто бывает так, что маму (папу) нельзя оставить без присмотра даже на короткое время. И что, с работы уходить? Кто этого не испытал, не может судить.

Наташа:

- Со мной родители делали уроки только в первом классе, потом сама. И по дому с братом помогали - помыть посуду, подмести, почистить картошку, причем делали это лет с 7, если не раньше. Когда мы выросли и пришла пора ухаживать за нашими бабушками и дедушками, даже мысли не возникло, что я от чего-то там устану. Дедушка слег с инсультом, пришлось приходить и помогать бабушке ухаживать за ним. Вторая бабушка сломала бедро - за ней я вообще одна смотрела. При этом находила время и на работу, и на личную жизнь. Когда придет время ухаживать за родителями, точно не возникнет вопрос уделять время или нет, это даже не обсуждается. Надо брать себя в руки и решать проблемы, а не ныть. Нет нерешаемых проблем кроме смерти.