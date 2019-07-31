Мать, которая на 14 часов закрылась с сыном в машине: «Говорила, что мы играем в пиратов. Было весело»

Свою версию резонансной истории рассказала минчанка Алена Лукашевич-Кузьмич, мать 4-летнего Декстера. Напомним, девушка закрылась с сыном в машине на всю ночь, лишь бы не отдавать ребенка своему мужу, с которым разводится.

- С сыном все было хорошо. Ему было классно, я все подала как игру, мол, мы играем в пиратов, от всех прячемся. Малому было весело и интересно поспать не в кровати, а в «шалаше», который я сделала в машине из пледов. Еда и вода у нас были, были овощи, фрукты. После мама Влада (муж Алены - Ред.) передала горшок, с этим проблемы тоже не было, Декстер сходил в него, может, один раз, - рассказывает Алена «Нашай Ніве» о ночи, проведенной с сыном в машине.

«Игра в пиратов» закончилась тем, что ребенка забрали в приют. Перед этим Алена и ее муж в присутствии работников органов опеки несколько часов пробовали договориться, с кем останется сын - с мамой или папой. Точку в этом вопросе поставит суд о расторжении брака, который назначен на 6 августа.

Влад (слева) подозревает, что жена хочет увезти сына в Россию.

А начался семейный скандал, ставший публичным, с того, что Влад, со слов женщины, неожиданно забрал ребенка и уехал из Минска, где жила семья, в Брест. Дочь Алены от первого брака супруг отвез к бабушке.

- Я отсутствовала дома по своим делам, меня не было день. Влад собрал сына, забрал ценные вещи и уехал в Брест. Мы не готовились к разводу, даже не говорили про это. Ссоры не было. Он просто внезапно уехал. Потом сказал, что ему почему-то показалось, что я хочу уехать в Россию вместе с детьми. Я пробовала до него достучаться: какая Россия? Но безрезультатно, - уверяет мать.

Машина, в которой Алена закрылась с сыном, была на российских номерах. Приехала она с другом-россиянином. За то, что он прокатил Влада на капоте, мужчину забрали в РОВД и оштрафовали.

- Я полтора месяца не видела сына и поняла, что надо его просто забрать. Это не бойфренд, это просто друг. Про то, что у него российское гражданство, я и сама узнала только после его задержания, когда прочитала в новостях.

«ЕМУ ПРИКОЛЬНО»

Из-за того, что родители не смогли договориться, с кем будет жить Декстер до развода, органы опеки приняли решение поместить ребенка в приют.

- Я хоть получила возможность видеть сына каждый день. В Бресте я с дочерью Евой, мы каждый день ходим к Декстеру, играем с ним. Хотя бы видим его. Сын в порядке. Ему прикольно, мы сказали, что это такой летний лагерь, - говорит Алена.

Женщина намерена убедить суд, что ребенок должен остаться с ней:

- Я не хочу мстить Владу. Предлагаю ему нормальный вариант: сын живет с мамой, как во всех семьях. А Влад в любое время может приезжать ко мне. Но муж меня не слышит. Я адекватная мама, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. Не гуляю нигде, не пропадаю на тусовках. Всегда занималась детьми!