«Баскетбол – это не футбол, где глаза закрыл и ударил»

Предсезонка #DinamoChallenge, проекта, где болельщики хоккейного «Динамо» и журналисты тренируются под началом известный белорусских спортсменов и представителей клубов, выходит на финишную прямую. В понедельник мы пожаловали в логово «драконов» - тренировку провел тренер «Цмокi-Мiнск» Эдмундс Валейко. Латыш в разное время работал с командами из Латвии, Казахстана, России, Кипра, Украины. В «Цмоках» он с 2017 года.

Начало. Фото: ХК Динамо Минск

В начале тренировки все выстроились в центре площадки. Эдмундс попытался подколоть вопросом: какое «Динамо» лучше, минское или рижское? Все отреагировали ожидаемо патриотично, но добавили, что с Ригой дружеские отношения, а выезд в столицу Латвии один из любимых, к тому же в последние сезоны там проводится зимняя классика.

- Минское! - "Динамо!" Фото: ХК Динамо Минск

Дальше были простые задания. Хотя все относительно. Например, два шага – и бросок из-под кольца. Кто-то делал это на раз-два. Кто-то столкнулся с трудностями. Что нормально. Корреспондент KP.BY в очередной раз добрым словом вспомнил школьные уроки физкультуры и тренировки Татьяны Анатольевны Веревки.

Эдмундс Валейко порой останавливал процесс и сам детализировано показывал, как надо исполнять технический элемент. А в конце добавил:

- Это вам не футбол, где глаза закрыл и ударил.

Затем отрабатывали ведение мяча и передачи. После чего настал черед игр. Правила упростили: пробежки не свистели, фолы – только в случае, если игроки вспоминали приемы из вольной борьбы. Что уж говорить про правило «трех секунд» под кольцом.

Борьбы и эмоций на площадке было очень много. Происходящее напоминало нечто среднее между баскетболом и регби.

- Что-то другое ожидать было сложно. На первый план вышли борьба и эмоции. Кому-то повезло больше. Я рад, что всем понравилось то, что они делали и они насладились этим вечером, - сказал Эдмундс.

Было оооочень много борьбы. Фото: ХК Динамо Минск

Эмоции победителей. Фото: ХК Динамо Минск

В паузах между матчами были эстафеты и конкурс штрафных бросков.

По итогу команды болельщиков, в зависимости от результата получили презенты от «Цмокi» - от значков до абонементов.

Презенты от "Цмокi-Мiнск". Фото: ХК Динамо Минск

- Впечатления от тренировки?

- Эмоции – самое главное. Конечно, для начинающих было трудно. Но была отдача, все старались, наслаждались, - ответил Эдмундс.

- Вы говорили, что баскетбол – самая трудная игра – это как многоборье, надо и бежать, и прыгать, плюс тактика…

- Не думаю, что я ошибаюсь. В баскетболе надо на скорости остановиться, принять оптимальное решение, сделать бросок. Задач на площадке очень много. Сегодня в этом могли убедиться.

- Футбольный тренер Сергей Боровский говорил, что есть книга о баскетболе, где расписаны несколько сотен вариантов тактического ведения игры в концовке матча.

- Разные тренеры отрабатывают свои варианты на концовку игры. Их много, не буду говорить сколько: 2 тысячи или 200 тысяч. Так же в хоккее есть наработки, как играть в большинстве, в меньшинстве.

Эдмундс Валейко. Фото: ХК Динамо Минск

- Все баскетболисты высокие. Как вам в обычной жизни? Наверное, неудобно в автобусах, самолетах…

- Мне сложно сказать, мой рос 191 см. Тем, чей рост за 205 см, сталкиваются с какими-то сложностями. Но все профессионалы нашли решения для таких вопросов.

- В начале тренировки вы спрашивали какое «Динамо» лучше: минское или рижское? А какой бальзам лучше: рижский или белорусский?

- О-хо-хо… Конечно, рижский. Там 82 или 85 целебных трав. В Минске еще не пробовал ваш. Говорите он тоже хорош? Может быть, но рижский, наверное, более известный.

- Как понял, хоккей вы любите смотреть.

- Особенно когда идет плей-офф НХЛ, КХЛ. Порой даже больше смотрю, чем баскетбол. Надо отвлекаться, смотреть и другие виды спорта, к тому же и там можно что-то полезное увидеть. Плюс хоккей зрелищный. Поражаюсь, когда у хоккеистов за плечами 80 игр в сезоне, а они еще играют и играют. Это характер.

- В Латвии какой национальный вид спорта?

- Хоккеист скажет, что хоккей. На мой взгляд, баскетбол.

- В Минске были на хоккее?

- Да, у вас хорошая атмосфера, как и в Риге. Правда, я был на матче, когда «Динамо» уступило, если бы выиграли, наверное, было бы еще круче. Но мне нравится, что болельщики минского «Динамо» следуют за командой и болеют, это классно, приятно приходить на «Минск-Арену».

- Что ждать от «Цмокi-Мiнск» в новом сезоне?

- Надеюсь, что сезон получится более удачный, команда обновилась, стала моложе. Задача тренеров сделать боевую команду, где будут и опытные игроки, и молодые, чтобы зрителям было интересно смотреть наши матчи.