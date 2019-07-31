Желтый гигант, техноволк и яйцо. Какие граффити появятся в Минске в ближайшее время

В Минске стартовал пятый фестиваль уличного искусства Vulica Brasil. Благодаря ему за эти пять лет улица Октябрьская превратилась в настоящую галерею граффити под открытым небом. Совсем скоро на стенах столичных зданий появится еще больше ярких работ от белорусских и бразильских художников.

«Комсомолка» узнала, кто, что и где будет рисовать в этом году.

Бразильские художники: тема леса и права черных женщин

В Минск вернется легендарный дуэт OSGEMEOS - братья Густаво и Отаво Пандолфо. Их визитную карточку - огромных желтых человечков - вы могли видеть не только на зданиях в Европе, Бразилии и США, но и в Минске. В 2015 году они разрисовали стену бразильского посольства на улице Энгельса. В этом году они планируют также нарисовать желтого гиганта, только уже на улице Октябрьской, 16, во дворике культурного хаба OК16.

Художник из Бразилии Hyper впервые приедет в Минск. Его интересы не ограничиваются только стрит-арт-искусством: он и татуировщик, и видеомейкер, и регги-музыкант. В работах часто обращается к теме древних культур, природы. Вот и для Минска он задумал сделать мурал Kaapora, что значит «тот, кто живет в лесу». Его работа появится на стене завода МЗОР со стороны Свислочи.

Впервые в фестивале участвует художница из Рио-де-Жанейро Criola. Она признается, что для нее искусство - это средство борьбы за права черных женщин. Художницу интересует бразильская флора, культурное многообразие, она часто изображает темнокожих, индейцев. Ее работа будет называться «Корни» - судя по всему, отсылка и к природе, и к связи поколений. Граффити появится на фасаде здания на улице Тростенецкая, 11.

Яркие граффити появились на Октябрьской именно благодаря фестивалю Vulica BrasilФото: Павел МАРТИНЧИК

К теме природы обратится в своей работе и художник из Бразилии Bruno Big. Он нарисует на здании Октябрьской, 16 огромный сад. Его идея: «Секрет не в том, чтобы гоняться за мотыльками, а в том, чтобы сделать большой сад, куда будут прилетать мотыльки».

Белорусские художники: горячий космос и технологии

На Vulica Brasil будут и граффити художников из Беларуси. Например, Doctor Oy из Пинска нарисует на фасаде дома №17 на улице Мясникова мурал «Яйцо», в котором будет раскрываться тема взросления поколений.

Минчанин Захар Кудин работает в стиле абстрактного экспрессионизма, его картины выставлялись на разных международных выставках. Минчане могли видеть их на «Осеннем салоне». Захар Кудин разрисует здание Минского хладокомбината №1 на улице Первомайская, 28. Его работа называется «Ледяной полет. Горячий космос».

Художник из Пинска Vadik Fin в своих работах использует яркие краски, абстрактные геометрические формы. В работе для фестиваля он решил затронуть тему технологий. На здании по ул. Октябрьская, 19 он нарисует техноволка.

- Тэхналогіі ўсё больш і больш прасочваюцца ва ўсе сферы нашага жыцця - часам мы нават не заўважаем гэтага. З аднаго боку, такі сімбіёз зручны і практычны, але з іншага, у струмені прагрэсу могуць губляцца найважнейшыя сэнсы, - говорит художник. - Ідэя працы - паказаць наколькі тонкая мяжа пранікнення тэхналогій ва ўсё жывое, што нас атачае.

Vulica Brasil проходит в Минске уже в пятый разФото: Виктор ДРАЧЕВ

По соседству разместится инсталляция от белорусского художника Marat RGB. Он создаст настоящую микрогалерею с репродукциями разных картин. Самый молодой участник фестиваля - 22-летний художник из Могилева Alexei Antony. Он будет работать также на улице Октябрьская. Свой мурал он посвятит теме гармонии.

Стрит-арт-художник из Минска Андрей Бусел создаст мурал с надземной веткой метро на здании завода «Горизонт» на улице Куйбышева. А KHVST KHVOOOSTOV разрисует мост на пересечении проспекта Независимости и улицы Бобруйская.

Некоторые художники уже приступили к работе, за две недели фестиваля появится 12 граффити. Одновременно будут проходить творческие встречи с художниками, воркшопы по урбанистике, кинопоказы. Все мероприятия бесплатные.

А закончится Vulica Brasil 10 августа большим праздником на улице Октябрьская с танцами, музыкой, показами мод, ярмарками. По традиции, улица в этот день станет пешеходной.