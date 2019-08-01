HONOR 20: новый народный смартфон уже в продаже!

На белорусский рынок выходит новый смартфон HONOR 20. В редакцию «Комсомолки» он попал за неделю до официального старта продаж у всех партнеров, так что мы смогли заранее посмотреть и протестировать новый флагман бренда.

Эргономика

Корпус выполнен в традиционном уже сапфировом синем (еще есть полночный черный, но синий, на наш взгляд, красивей). Задняя панель эффектно отражает лучи света и создает 3D-эффект. У смартфона две особенности, которые замечаешь если не с первого, то со второго взгляда. Во-первых, нет выреза-«челки», о котором много спорили пользователи смартфонов. Практически всю лицевую сторону (почти 92%) занимает экран, а селфи-камера превратилась в небольшую «родинку» в левом верхнем углу.

Клавиша начала и окончания работы является одновременно сканером отпечатка пальцев.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Во-вторых, сканер отпечатка пальцев находится в непривычном месте - прямо на клавише старт, расположенной на правой грани смартфона. Несмотря на то что клавиша довольно узкая, работает сенсор быстро и четко. Можно сохранить до пяти отпечатков пальцев, которые также пригодятся при доступе к личным папкам и заблокированным приложениям. Вместе с тем смартфон поддерживает и систему идентификации пользователя по лицу.

В HONOR 20 два слота для сим-карт и ни одного - для карт памяти microSD. Так что расширить встроенные 128 ГБ памяти не удастся, зато технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону обычные USB-флешки.

На обратной стороне смартфона расположился квартет камер.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Камера

Ни для кого не секрет, что одним из основных критериев выбора смартфона является классная камера. В случае с HONOR 20 она не одна, а их целых четыре - и это предмет особой гордости разработчиков. Основной является камера на базе модуля Sony IMX586 с 48-мегапиксельным датчиком. У меня была возможность сравнить, как фотографирует HONOR 20 с Huawei P20pro и iPhone 7 - просто были под рукой. Результаты впечатлили, особенно ночью. HONOR 20 в темное время суток фотографирует более четко по сравнению с остальными расхваленными образцами. Для коррекции ночных фотографий в 20-ке задействуются данные от гироскопа и акселерометра, а дрожание, возникающее от того, что смартфон находится в руках, компенсируется системой цифровой стабилизации. Работает это так: происходит склейка десяти кадров, сделанных с быстрой выдержкой и глубоким динамическим диапазоном, в результате мы имеем снимок высокого качества.

Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Ощущение, что посередине - наиболее правильная цветопередача.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Ночная съемка. Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Особенно удивили блики справа.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Слева фото снято на iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.

Не меньшее удовольствие снимать что фото, что видео в условиях хорошей освещенности. Совместная работа камер неизменно выдавала отличный результат - что в пейзажной, что микро- и макросъемке. А в режиме «портрет» можно воспользоваться «бьютификатором», который так любят девушки, а также размыть задний фон с помощью эффекта боке.

Макросъемка. Слева фото снято на iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.

Пейзаж. Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Снимать можно как в авторежиме, так и в профи - то есть с ручной регулировкой способа замера экспозиции, значения ISO, выдержки, ступени экспокоррекции, метода фокусировки, а также баланса белого. Здесь же предлагается сохранять файлы в формате RAW (DNG). С помощью фильтра можно выбрать один из восьми доступных эффектов, а также настроить его интенсивность.

Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. И опять же цветопередача у Honor 20 самая честная.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Разрешение фронтальной камеры, которая, как мы уже говорили выше, находится на экране в левом верхнем углу, составляет 32 Мп. Камера просто отличная, так что с селфи проблем точно не будет.

Звук

Не могу сказать, что звучание музыки в HONOR 20 особенно впечатлило, но звук громкий. Внешний динамик монофонический, находится на нижней грани. Слушать музыку через наушники понравилось куда больше - в этом случае звук получается объемным, глубоким и как бы обволакивающим.

Следует обратить внимание, что HONOR 20 остался без 3,5-мм коннектора аудио-гарнитуры и, похоже, это уже общая тенденция для современных смартфонов. В комплект входит соответствующий переходник на USB Type-C. Цель, которую преследуют производители, очевидна: пользователя склоняют приобретать беспроводные наушники.

Процессор, память, коммуникации

Смартфон получил топовый процессор HiSilicon Kirin 980. Технология GPU Turbo 3.0 ускоряет процессор и видеочип при запуске высокотребовательных игр вроде PUBG Mobile, Vainglory, Arena of Valor и NBA 2k18. Не будем загружать вас техническими данными - все, что я пробовал запускать на HONOR 20, работает действительно идеально.

Площадь экрана занимает практически 92% всей лицевой поверхности смартфона.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Автономность

После iphone, которым я пользуюсь и вынужден заряжать каждый вечер, показалось, что аккумулятор у HONOR 20 какой-то невероятно емкий. И в самом деле - ее емкость составляет 3 750 мА*ч, и это больше, чем у HONOR 10 (3 400 мА*ч). Я взял смартфон побаловаться на дачу, конечно же, прихватил зарядку - но за все это время она мне ни разу не пригодилась! С пятницы по воскресенье Honor 20 держался без нее как стойкий оловянный солдатик. А пользовал я его активно - закачал игры и поиграл, поснимал. И ведь дни были солнечные, то есть смартфон заботливо увеличивал мне яркость экрана и еще больше расходовал батарею!

А ведь можно было еще включить режим экономии в разделе «батарея». При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим «ультра», где доступны только выбранные программы, и еще немного дотянуть до животворящего источника питания.

Разрядив смартфон в ноль, решил проверить, сколько же времени займет его зарядка. Итак, 10 минут - 10%, 30 минут - 50%, 60 минут - 65%, 1 час 35 минут - 100%. По-моему, это очень хорошо.

Подводя итог: HONOR 20 выглядит дорого, у него мощный процессор, живучая батарея, отличная камера - и при этом разумная цена. Разве этого мало, чтобы в самое ближайшее время стать поистине народным смартфоном Беларуси?!