2019-08-01T23:25:12+03:00
Умные вещи
КП Беларусь

HONOR 20: новый народный смартфон уже в продаже!

Его отличительные особенности - камера, позволяющая делать качественные фото даже ночью, мощный процессор и живучая батарея
Сергей МАРТОВ
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В комплекте со смартфоном оказался прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство и провод к нему, а также переходник для подключения наушников.В комплекте со смартфоном оказался прозрачный силиконовый чехол, зарядное устройство и провод к нему, а также переходник для подключения наушников.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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На белорусский рынок выходит новый смартфон HONOR 20. В редакцию «Комсомолки» он попал за неделю до официального старта продаж у всех партнеров, так что мы смогли заранее посмотреть и протестировать новый флагман бренда.

Эргономика

Корпус выполнен в традиционном уже сапфировом синем (еще есть полночный черный, но синий, на наш взгляд, красивей). Задняя панель эффектно отражает лучи света и создает 3D-эффект. У смартфона две особенности, которые замечаешь если не с первого, то со второго взгляда. Во-первых, нет выреза-«челки», о котором много спорили пользователи смартфонов. Практически всю лицевую сторону (почти 92%) занимает экран, а селфи-камера превратилась в небольшую «родинку» в левом верхнем углу.

Клавиша начала и окончания работы является одновременно сканером отпечатка пальцев. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Клавиша начала и окончания работы является одновременно сканером отпечатка пальцев.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Во-вторых, сканер отпечатка пальцев находится в непривычном месте - прямо на клавише старт, расположенной на правой грани смартфона. Несмотря на то что клавиша довольно узкая, работает сенсор быстро и четко. Можно сохранить до пяти отпечатков пальцев, которые также пригодятся при доступе к личным папкам и заблокированным приложениям. Вместе с тем смартфон поддерживает и систему идентификации пользователя по лицу.

В HONOR 20 два слота для сим-карт и ни одного - для карт памяти microSD. Так что расширить встроенные 128 ГБ памяти не удастся, зато технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону обычные USB-флешки.

На обратной стороне смартфона расположился квартет камер. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

На обратной стороне смартфона расположился квартет камер.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Камера

Ни для кого не секрет, что одним из основных критериев выбора смартфона является классная камера. В случае с HONOR 20 она не одна, а их целых четыре - и это предмет особой гордости разработчиков. Основной является камера на базе модуля Sony IMX586 с 48-мегапиксельным датчиком. У меня была возможность сравнить, как фотографирует HONOR 20 с Huawei P20pro и iPhone 7 - просто были под рукой. Результаты впечатлили, особенно ночью. HONOR 20 в темное время суток фотографирует более четко по сравнению с остальными расхваленными образцами. Для коррекции ночных фотографий в 20-ке задействуются данные от гироскопа и акселерометра, а дрожание, возникающее от того, что смартфон находится в руках, компенсируется системой цифровой стабилизации. Работает это так: происходит склейка десяти кадров, сделанных с быстрой выдержкой и глубоким динамическим диапазоном, в результате мы имеем снимок высокого качества.

Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Ощущение, что посередине - наиболее правильная цветопередача. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Ощущение, что посередине - наиболее правильная цветопередача.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Ночная съемка. Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Особенно удивили блики справа. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Ночная съемка. Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Особенно удивили блики справа.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Слева фото снято на iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.

Слева фото снято на iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.

Не меньшее удовольствие снимать что фото, что видео в условиях хорошей освещенности. Совместная работа камер неизменно выдавала отличный результат - что в пейзажной, что микро- и макросъемке. А в режиме «портрет» можно воспользоваться «бьютификатором», который так любят девушки, а также размыть задний фон с помощью эффекта боке.

Макросъемка. Слева фото снято на iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.

Макросъемка. Слева фото снято на iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.

Пейзаж. Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Пейзаж. Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Снимать можно как в авторежиме, так и в профи - то есть с ручной регулировкой способа замера экспозиции, значения ISO, выдержки, ступени экспокоррекции, метода фокусировки, а также баланса белого. Здесь же предлагается сохранять файлы в формате RAW (DNG). С помощью фильтра можно выбрать один из восьми доступных эффектов, а также настроить его интенсивность.

Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. И опять же цветопередача у Honor 20 самая честная. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Слева фото снято iPhone7, посередине HONOR 20, справа Huawei P20 Pro. И опять же цветопередача у Honor 20 самая честная.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Разрешение фронтальной камеры, которая, как мы уже говорили выше, находится на экране в левом верхнем углу, составляет 32 Мп. Камера просто отличная, так что с селфи проблем точно не будет.

Звук

Не могу сказать, что звучание музыки в HONOR 20 особенно впечатлило, но звук громкий. Внешний динамик монофонический, находится на нижней грани. Слушать музыку через наушники понравилось куда больше - в этом случае звук получается объемным, глубоким и как бы обволакивающим.

Следует обратить внимание, что HONOR 20 остался без 3,5-мм коннектора аудио-гарнитуры и, похоже, это уже общая тенденция для современных смартфонов. В комплект входит соответствующий переходник на USB Type-C. Цель, которую преследуют производители, очевидна: пользователя склоняют приобретать беспроводные наушники.

Процессор, память, коммуникации

Смартфон получил топовый процессор HiSilicon Kirin 980. Технология GPU Turbo 3.0 ускоряет процессор и видеочип при запуске высокотребовательных игр вроде PUBG Mobile, Vainglory, Arena of Valor и NBA 2k18. Не будем загружать вас техническими данными - все, что я пробовал запускать на HONOR 20, работает действительно идеально.

Площадь экрана занимает практически 92% всей лицевой поверхности смартфона. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Площадь экрана занимает практически 92% всей лицевой поверхности смартфона.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Автономность

После iphone, которым я пользуюсь и вынужден заряжать каждый вечер, показалось, что аккумулятор у HONOR 20 какой-то невероятно емкий. И в самом деле - ее емкость составляет 3 750 мА*ч, и это больше, чем у HONOR 10 (3 400 мА*ч). Я взял смартфон побаловаться на дачу, конечно же, прихватил зарядку - но за все это время она мне ни разу не пригодилась! С пятницы по воскресенье Honor 20 держался без нее как стойкий оловянный солдатик. А пользовал я его активно - закачал игры и поиграл, поснимал. И ведь дни были солнечные, то есть смартфон заботливо увеличивал мне яркость экрана и еще больше расходовал батарею!

А ведь можно было еще включить режим экономии в разделе «батарея». При низком уровне заряда рекомендуется перейти на режим «ультра», где доступны только выбранные программы, и еще немного дотянуть до животворящего источника питания.

Разрядив смартфон в ноль, решил проверить, сколько же времени займет его зарядка. Итак, 10 минут - 10%, 30 минут - 50%, 60 минут - 65%, 1 час 35 минут - 100%. По-моему, это очень хорошо.

Подводя итог: HONOR 20 выглядит дорого, у него мощный процессор, живучая батарея, отличная камера - и при этом разумная цена. Разве этого мало, чтобы в самое ближайшее время стать поистине народным смартфоном Беларуси?!

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