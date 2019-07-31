Член участковой комиссии в день выборов получит 76 рублей 56 копеек

30 июля президент встретился с председателем ЦИК Лидией Ермошиной и главой Администрации президента Натальей Кочановой для того, чтобы обсудить ближайшие избирательные кампании и их финансирование. К слову, выборы депутатов в 2016 году обошлись Беларуси в 9,8 миллиона долларов.

- Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем, - сказал президент.

Как рассказала «Комсомолке» Лидия Ермошина, деньги на выборы-2019 закладывались в прошлом году.

- Но не в бюджет выборов, а в общегосударственный бюджет по статье «государственные расходы».

- Потратим 10 миллионов?

- Даже больше. Мы, так сказать, стали дороже стоить. Будет чуть больше 22 миллионов белорусских рублей. Если в долларах, это, считайте, 11 миллионов долларов, - пояснила Лидия Михайловна. - Член участковой комиссии в день выборов получит чистыми на руки 76 рублей 56 копеек.

Традиционно из предыдущего созыва в новый парламент переходит почти 30% депутатов. Примерно так будет и в этот раз.

- Это мое предположение, как профессионал, я прекрасно понимаю, что в важных событиях экспромтов не бывает. И если мы говорим, что какая-то часть парламента должна остаться, следовательно, эту часть парламента рассматривают со всех сторон. Это я говорю как опытный государственный служащий. Разумеется, я ничего об этом не знаю. Потому что об этом никто не говорит, но если бы я была главой администрации, я бы действовала именно таким образом.

Напомним, ЦИК предлагает провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября. Нам на участки придется идти только ради выборов в нижнюю палату парламента - напрямую выбираются 110 депутатов Палаты представителей. Выборы в верхнюю палату парламента затрагивают только депутатов местных советов - сенаторов в Беларуси 64 человека, местные советы избирают 56 членов: 8 от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.