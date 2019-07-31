«Сын почти до нее доехал, и тут ей в голову ударила молния»

Жители деревни Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области, где жила погибшая, до сих пор не могут поверить в произошедшее.

- Это горе для всей деревни, - рассказывает односельчанка погибшей. - Галина была прекрасной интеллигентной женщиной. Молодая совсем еще - 54 года. Работала в детском саду. Все ее очень уважали. В тот день, 30 июля, она вместе со своей подругой поехала в лес за черникой. Жара с самого утра стояла. Парило. Часа в два погода резко изменилась. Туча огромная пришла, гремело больше часа. Они уже стали выходить из леса. Понимали, что вот-вот дождь хлынет.

Эту трагическую историю односельчанка рассказывает нам со слов очевидицы трагедии - той самой подруги Галины, на чьих глазах все и произошло.

- Галина позвонила сыну, чтобы тот за ними подъехал на машине. Гроза ведь намечалась. А сами они, чтобы быстрее было, поехали к нему навстречу на велосипедах. Когда дождь пошел, не стали останавливаться и прятаться под мостом. Понимали ведь, что и деревня уже рядом, и сын Гали на подъезде. Подруга Галины ехала примерно в 30 м от нее. И тут прямо на ее глазах это и случилось…

Женщина перевела дух.

- Молния ударила в Галю прямо возле знака с указанием населенного пункта. Ее буквально сбросило с велосипеда. Здесь все одно на одно наложилось. Они же и на велосипедах металлических ехали, и телефон у нее мобильный в кармане лежал. Молния ударила ей в голову и вышла через ногу. Даже сапог с ноги сорвало. И брюки на ней сгорели. Гроза была небывалая. Молния била так сильно, что по деревне треск шел. 300-летние дубы возле деревни раскололо. И Галину нашу убило. Мгновение - и нет человека! Сын подъехал сразу, как это все произошло. Он схватил ее и полетел в участковую больницу в нашей деревне. Там ее пытались реанимировать, но безрезультатно. У Галины осталось трое сыновей, дочь, муж, внуки. Хоронить будем всей деревней.

Как рассказали в Управлении госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области, на теле погибшей обнаружены характерные для поражения электрическим током метки. Края одежды были опалены в нескольких местах.

- В дальнейшем будут отобраны биоматериалы для проведения дополнительных исследований с целью установления точной причины смерти, - сообщило ведомство.

Каждый год в мире от удара молнии погибают 6000 человек.

СПРАВКА «КП»

Как обезопасить себя во время грозы

Не прячьтесь под деревом. Чаще всего молнии бьют в более высокие объекты. В идеале - отойти на расстояние, которое примерно в два раза превышает его высоту. Попадая в землю, молния «растекается» - возникает так называемое шаговое напряжение. Чем дальше оно от места удара, тем меньше. В идеале - вообще стоять на одной ноге. Чем шире у человека расставлены ноги, тем большее напряжение пройдет по его телу.

Оказались в чистом поле - принимайте позу эмбриона или становитесь на одну ногу. Присядьте на корточки и ссутультесь. Ноги - вместе. Помните про шаговое напряжение.

Не стойте под зонтом и не держите в руках грабли, удочку, лопату, ружье, вилы. Все эти предметы - металлические и вытянутые - превращают человека в своего рода громоотвод, который будет буквально притягивать молнию. Другие металлические предметы тоже выньте из карманов и не касайтесь их.

Переждать грозу можно в машине или автобусе.

Металлический кузов создает защитный экран. Ученые называют его клеткой Фарадея. Внутрь ее молния не проникает, а «стекает» в землю. В идеале - припарковаться, заглушить машину и выключить телефон.

Находясь дома, выключите электроприборы и газ. Не выглядывайте в окна. Не разводите огонь в печи или в камине. Грозовой разряд мгновенно пробивает горячий воздух. По той же причине, даже если жарите шашлык и началась гроза, уходите подальше от мангала и не вздумайте спасать мясо. Иначе можете обуглиться сами.

Отключите мобильный телефон. Радиоволны, которые он посылает и принимает, способствуют возникновению молний. К слову, есть предположение, что явное нарастание протяженности и частоты разрядов молнии в последнее время спровоцировано обилием станций сотовой связи.

Молния часто бьет в деревья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Температура молнии достигает порядка 30 тысяч градусов. Это в пять раз выше, чем на поверхности Солнца. Напряжение может достигать 16 млн вольт. Сила тока - 200 тыс. ампер. Есть общемировая статистика: каждый день атмосфера обрушивает на Землю порядка 8 млн молний. Вероятность того, что одна из них ударит конкретно в вас - максимум 1 к 600 000. Каждый год в мире от удара молнии погибают 6000 человек. 82% из них - мужчины.