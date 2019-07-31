Дружелюбные троечники получают больше угрюмых отличников?

Склонность к компромиссам отнимает 2% зарплаты, а добросовестность прибавляет 6%

Эксперты российской Высшей школы экономики выяснили, опираясь на различные исследования, что «самые умные» - далеко не всегда самые высокооплачиваемые и умственные качества - не главное для успешного продвижения по службе. Если умники - угрюмые типы, то сумма в зарплатной ведомости их не порадует.

Тогда что же помогает наполнить кошелек? Если верить исследованию, то добросовестность, открытость, амбициозность, креативность и дружелюбие дают 5%-ную прибавку к зарплате. Столько же, при прочих равных, добавит диплом о высшем образовании. Сильнее всего на рост заработка влияет именно добросовестность - дает 6%, а среди руководящих работников - аж 7%. Впрочем, есть нюансы. У женщин, например, склонность к компромиссам отнимает 2% зарплаты. Казус в том, что дамы с таким характером более сговорчивы и во время переговоров о зарплате.

- Результаты, к которым пришли коллеги из ВШЭ, справедливы для управления и продаж, - говорит проректор Академии труда и социальных отношений (Москва) Александр Сафонов. - Если же говорить о фундаментальной науке, то ее двигают именно «умники». Ситуацию, когда «умников», людей с глубокими знаниями, вытесняют нахватавшиеся всего понемногу «эффективные менеджеры», можно представить как заговор троечников против отличников.

Троечники и середнячки более требовательны к размеру зарплаты. Почему? Психологи говорят, что пока отличники думают, как подойти к проблеме, троечники и середнячки уже пытаются решить ее. А еще на тройки часто учатся те, кто одновременно работает. Ко времени получения диплома они уже имеют некую квалификацию.

Эксперт: «Оценки в школе - точно не оценки умственных способностей»

Хотя фундаментальных исследований о зависимости ума и зарплаты в Беларуси не проводили, у наших экспертов есть соображения на этот счет.

- Я считаю, умственные качества человека имеют большое значение. Но оценки в школе - это уж точно не оценка умственных способностей, это оценка успеваемости по предметам, не они определяют успешность профессионального пути, - говорит эксперт рынка труда и зарплат бизнес-школы «Здесь и сейчас» Ольга Надточаева. - Чтобы продвигаться в профессии, важны три аспекта. Первый - задатки от рождения. Важно найти их и развивать в способности, которые приведут к успешным навыкам. Второй аспект – найти свою профессиональную сферу, и в школе это зависит в том числе, от умения преподавателя заинтересовать предметом. Насчет троечников я бы сказала, что многим просто не все сферы интересны, что отражается в оценках... Третий – не поддаваться влиянию клише, которое иногда прикрепляют к ученикам в школе. Ярлык «двоечник», «середнячок» может преследовать, но не должен определять всю жизнь. Как правило успешны те люди, которые имеют четкий фокус и идут к своей цели, не распыляясь на все. Но это не про тех, кому просто лениво.

Для некоторых профессий просто обязательно найти свое призвание.

- На мой взгляд, это творческие работники, врачи и учителя. В отличие, например, от менеджера по продажам, который может хорошо зарабатывать со старта. Им, чтобы достичь успеха, необходим искренний интерес к профессии и жажда постоянного профессионального самосовершенствования, - говорит эксперт.

Кроме того, обучение раньше и сейчас - это разные процессы. Нынешней молодежи учиться и легче, и сложнее одновременно.

- Чтобы раньше выполнить какую-либо учебную работу, нужно было потратить много времени на то, чтобы найти нужную информацию, потому что ее было мало и доступ к ней ограничен. Сейчас ежедневно есть огромный поток данных, доступ к любым материалам на разных носителях, форматах, языках, и в основном нужно время, чтобы ее обрабатывать, структурировать, выделять главное, - объясняет Ольга Надточаева.

- Многие слышали в детстве наставления в стиле «Не будешь учиться - пойдешь подметать улицы» или «Учись, найдешь высокооплачиваемую работу». С тех пор много воды утекло, - рассказывает HR-эксперт и редактор журнала «Отдел кадров» Валерий Кичкаев. - Однажды я попал на вечер одноклассников, где каждый рассказывал, чего добился в жизни. Меня приятно удивило выступление троечника, который создал собственную компанию. А вот судьба медалистов оказалась самой обычной.

Высшее образование - залог высокой зарплаты?

По статистике, в 2018 году высшее образование было почти у трети белорусов (32,8%). При этом женщины более образованны, чем мужчины.

Но является ли высшее образование залогом хорошей карьеры? Эксперты говорят, что в постоянно меняющемся мире знания постоянно устаревают, и ценность высшего образования как единственного теряет свою актуальность.

- Хорошее учебное заведение ориентировано на то, чтобы к дисциплинарным знаниям добавлять развитие личностных характеристик. Например, умение работать с большим объемом информации, структурировать ее и делать выводы, умение четко излагать свои мысли, критически мыслить. Как правило, в наших вузах это не сильно развивают, в отличие от зарубежных. А от этого зависит продвижение в профессии, - резюмирует Ольга Надточаева.

- Однажды меня пригласили обсудить, является ли высшее образование залогом успешной карьеры. Я был единственным из экспертов, кто говорил, что не является, - рассказывает Валерий Кичкаев. - Успешным человека делают «мягкие скилы», которые тесно связаны с личностными качествами и установками. Это ответственность, дисциплинированность, коммуникативность, лидерство, критическое мышление и т. д. К слову, чтобы школьник добился успеха в жизни, стоит больше учить его обращению с деньгами.