2019-08-01T11:22:06+03:00
Общество
КП Беларусь

После войны застолье в день рождения всегда начиналось с тоста «За Победу!»

Со слов моего отца, Точилова Александра Климентьевича
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Мало осталось в живых людей, помнящих те тяжелые годы. Хочу рассказать историю нашего отца, Точилова Александра Климентьевича. Долгие годы его день рождения мы праздновали 8 марта, считая, что он родился в 1934-м. Правда, однажды он обмолвился, что старше. Начались розыски документов по архивам, и оказалось, что отец родился 9 мая 1933-го.

Позже выяснилось, что он вместе со своими родными (бабушка Дуня, тетя Оля и другие родственники) в годы войны попал в немецкий концлагерь Озаричи в районе Паричей Гомельской области. С того времени застолье в кругу родных 9 мая начинается с тоста «За Победу!» и только потом «За день рождения!». Изредка в такие минуты отец вспоминал годы войны, которые хорошо помнил.

Так по крупицам мы и узнали, что в деревне Большие Роги, что в пригороде Жлобина, на высоком берегу поймы Днепра стоял (и до сих пор стоит) наш дом. Что в свое время в нем квартировал немецкий командир с денщиком, пожилым солдатом. Что большинство домов были разобраны на блиндажи и окопы, а наш чудом сохранился даже во время боев. Наша бабушка перед отправкой в концлагерь занесла старую икону Тайной Вечери на чердак с наказом беречь дом. Узнали, что тетя заболела в концлагере тифом и ее лечили в Гомеле, а бабушка с нашим отцом ждали ее выздоровления. Что при выводе из концлагеря у отца в кармане нашлась связка гвоздей, собранных на развалинах домов. Собирал для скворечника, а пришлось пустить на волокушу для скарба (сил нести не было).

Самое сильное впечатление осталось от рассказа, что денщик дал отцу столбик конфет-леденцов, а тот не съел, пронес через концлагерь, донес до дома и поменял на базаре в Жлобине на тетради - в школу надо было идти. Уму непостижимо! А отец до сих пор жив, правда, тяжело болен. Но и за то спасибо!

Точилов Александр

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