2019-08-01T11:32:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Самое необыкновенное место Беларуси - Ельня

Если вы хотите увидеть необычную Беларусь, то вам надо побывать в заказнике Ельня [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Возраст болота около 9000 лет.Возраст болота около 9000 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С высоты птичьего полета открывается удивительный вид на болото. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С высоты птичьего полета открывается удивительный вид на болото.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верховое болото Ельня - уникальное природное место, возникшее около 9000 лет назад. На болоте расположено бесчисленное количество озер с живописными островками причудливых форм.

Ельня вдохновляет и успокаивает. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ельня вдохновляет и успокаивает.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересен тот факт, что центр болота поднят над его окраинами на целых 7 метров! Болото Ельня это легкие Европы, частичка тундры и белорусские бермуды. На его территории произрастают клюква, морошка, голубика.

Рассветы на Ельне бывают необычайно красивыми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассветы на Ельне бывают необычайно красивыми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассветы на Ельне бывают необычайно красивыми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассветы на Ельне бывают необычайно красивыми.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На территории заказника встречается около 98 видов птиц. Из которых 23 вида занесены в Красную книгу Беларуси.

Осенью, во время миграции птиц, болото превращается в "международный аэропорт" для пернатых. Особенно многочисленна популяция серого журавля. Тысячи журавлей прилетают на болото, чтобы откормиться и набраться сил для трехдневного беспрерывного перелета в места зимовки.

На территории заказника встречается около 98 видов птиц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На территории заказника встречается около 98 видов птиц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Болото Ельня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Болото Ельня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавли перед длительным перелетом на места зимовки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавли перед длительным перелетом на места зимовки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ельня - уникальная природная экосистема. Общая площадь болота составляет 25300 га. Это одно из крупнейших в Европе верховых болот.

Ельня - сказочное место. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ельня - сказочное место.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я люблю приезжать в заказник Ельня. Каждый раз это место раскрывается по-новому, вдохновляет и успокаивает. Безмятежность этого места лишь изредка прерывается криками летящих с полей журавлей.

Закат на Ельне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Закат на Ельне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы хотите увидеть необычную Беларусь, то вам надо побывать на верховом болоте Ельня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы хотите увидеть необычную Беларусь, то вам надо побывать на верховом болоте Ельня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ельня в лучах заката Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ельня в лучах закатаФото: Павел МАРТИНЧИК

Самое необыкновенное место Беларуси - Ельня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самое необыкновенное место Беларуси - Ельня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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