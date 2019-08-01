Чтобы стать стоматологом, ЦТ по химии и биологии надо сдать на 90 баллов минимум

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО - ОТ 322

Традиционно абитуриентов с высокими баллами собирает БГМУ. Как и в прошлые годы, самые высокие результаты на стоматологическом факультете (370) и лечебном (358). Напомним: максимальный балл, который можно набрать за ЦТ, - 400. Это результат трех тестов и аттестата. Получается, чтобы стать стоматологом, абитуриенту, даже если средний балл аттестата – десятка, каждый из тестов по химии, биологии и языку нужно сдать на 90 баллов минимум! Самый невысокий балл в БГМУ на военно-медицинском факультете (322 и 325 в зависимости от специальности). В этом году увеличилось количество мест для бюджетников на педиатрическом - набирали 90 человек (в прошлом году было 65). В прошлом году проходной балл был 342, а в этом 333.

На айтишника - 296 баллов баллами, а на логопеда - 306

Чтобы стать учителем, в этом году надо было набрать от 222 баллов. Это проходной на специальность «белорусский язык и литература» филологического факультета. Учителю физики и информатики для поступления на бюджет нужно 240 баллов, математики и информатики - 248, биологии и химии - 286, а русского языка и литературы – 306. Самый высокий балл у будущих логопедов - 316.

Высокие баллы и в БГУИР. А как могло быть иначе, если слово «айтишник» уже практически стало именем нарицательным? Самый высокий балл - 390. С таким результатом документы принесла абитуриентка на факультет информационных технологий и управления специальности «Информационные системы и технологии» (в игровой индустрии). Кстати, конкурс на эту специальность - больше 6 человек на место. Из 1025 человек, которые стали студентами-бюджетниками, 85 абитуриентов набрали больше 370 баллов. Это значит, что каждый 12-й студент-бюджетник БГУИР сдал все ЦТ приблизительно на 90 баллов.

В этом году, чтобы стать айтишником-бюджетником, надо было набрать от 296 баллов. Самые низкие цифры в этом году на «электронных и информационно-управляющих системах физических установок». Максимальные баллы - на специальности «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» - 364, почти такой же проходной на «электронный маркетинг» - 363.

В БНТУ на некоторых специальностях баллы увеличились вдвое

В этом году изменилась система подсчета баллов ЦТ. И, как и говорил директор РИКЗ Юрий Миксюк, повысились проходные баллы, которые в прошлом году были низкими.

Это заметно, например, по специальности «многоцелевые гусеничные и колесные машины» автотракторного факультета в БНТУ. В прошлом году, чтобы стать студентом, было достаточно набрать 109 баллов за аттестат и три ЦТ. В этом году - в два раза больше. Похожая ситуация и на специальности «обработка металлов давлением». Чтобы учиться бесплатно в этом году на этой специальности, хватит 210 баллов. Если аттестат, например, 6 баллов, то по каждому предмету достаточно получить 50 баллов. Вроде бы не так и много, но в прошлом году было еще меньше.

ЕСТЬ ВОПРОС

А ЕСЛИ ЦТ НА 7 БАЛЛОВ, МОЖНО УЧИТЬСЯ НА БЮДЖЕТЕ?

В этом году объявили дополнительный набор на бюджетные места по четырем специальностям. Например, есть 79 мест для желающих учиться по специальностям «агрономия», «зоотехния» и «агрохимия и почвоведение» в Сельскохозяйственной академии. Абитуриентам достаточно принести сертификаты ЦТ по биологии и химии от 7 баллов. Объявили допнабор и на «славянскую филологию» в БГУ, «белорусскую филологию» в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины и «информационные системы и технологии» в ПолесГУ.