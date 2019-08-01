2019-08-01T12:42:52+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске открывается магазин постоянных распродаж

В день открытия в «Галамарте» можно купить швабру или подушку всего за 2,99 рублей, а электрический чайник - за 6,99!
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3 августа в Минске по адресу ТЦ «Первомайский», ул. Руссиянова, 7, состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».

В этом магазине вы найдете более 7 000 товаров для дома и кухни - инструменты, технику, посуду, игрушки и многое другое. Все необходимое - в одном месте и по приятным ценам! Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Так к примеру, в день праздничного открытия, 3 августа, будут действовать ШОК-цены: швабру или подушку можно будет приобрести всего за 2,99 рублей, электрический чайник - за 6,99 рублей, кастрюлю - за 7,99 рублей, а напольную сушилку для белья - за 9,99 рублей.

Еще из приятных сюрпризов: за каждые 15 рублей в чеке можно будет получить гарантированный подарок и скидочную карту на 15%, которая будет действовать с 5 по 19 августа. Для еще более выгодных покупок!

БУДЬ В КУРСЕ

Адрес магазина: г. Минск, ТЦ «Первомайский», ул. Руссиянова, 7.

Часы работы: 10.00-21.00

Праздничное открытие: 3 августа с 10.00 до 21.00

www.galamart.ru

Партнерский материал

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