«Пришел не в духе с работы и избил кирзовыми сапогами»

Каждый год в милицию поступает порядка 120 тысяч сообщений о домашнем насилии. Закон о противодействии домашнему насилию в стране до сих пор не принят.

«В какой-то момент начала думать: а может, сама виновата? Может, так и надо?»

Ольга из Орши воспитывает трехлетнего ребенка и живет в страхе.

- Я стала бить тревогу, потому что опасаюсь за свою жизнь и безопасность моего ребенка, - начала Ольга.

Она боится… своего мужа. В начале августа в суде должно состояться очередное заседание по расторжению брака, которое из-за неявки ее супруга переносили уже несколько раз.

- Рано или поздно нас разведут. Но я боюсь, что развод проблему не решит.

Ольга собралась с мыслями.

- Я родилась в Витебске, окончила там станкоинструментальный техникум, потом в Минске БНТУ, осталась жить и работать в столице и там познакомилась со своим будущим мужем. Он родом из Орши, но тогда тоже работал в Минске электриком. Мне казалось, мы хорошо влияем друг на друга. Василий (имя персонажа изменено по этическим соображениям. - Ред.) даже поступил в университет и проучился там два года, пока мы жили вместе.

1. Ольга признается: даже сейчас, когда живет отдельно от мужа, постоянно испытывает страх за себя и ребенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Неужели не было никаких тревожных звоночков?

- Первые звоночки появились, когда, будучи нетрезвым, он начал поднимать на меня руку. Но потом он просил прощения. Честно говоря, тогда я думала, что сама виновата. Мол, была слишком импульсивной и вот спровоцировала… Как таковых проблем с алкоголем у него не было, и выпивал он не много и не часто. Когда любишь - многое прощаешь. Людям свойственно наделять свои вторые половинки теми качествами, которые они хотят в них видеть. Мы жили вместе, я забеременела. И это была желанная беременность. Позже мы официально оформили отношения, переехали в Оршу, а потом - в поселок Шкловского района. Там он устроился электриком. Обещали хорошие перспективы. Жили в деревенском доме. Муж на работе, я - в декретном отпуске. Ухаживала за ребенком и вела хозяйство: огород, куры, печь топила…

Чем больше пара жила вместе, тем хуже становились их отношения.

- Начались постоянные унижения и приступы беспричинной агрессии, - говорит Ольга.

Когда его пытались вразумить родственники, он говорил: «Со своей женой буду делать все что захочу». А потом муж начал срываться на мне и в трезвом состоянии. Причина? Не туда поставила чашку, не то сказала… Я стала бояться момента, когда он придет с работы.

Ольга достает и показывает нам справку об административном правонарушении, в которой написано: «…Нанес супруге удар кулаком в области груди и причинил ей побои, не повлекшие серьезных проблем со здоровьем. Три удара ногой в область ее правой ноги, кулаком в область лица…»

Супруг бил Ольгу неоднократно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Однажды он вернулся с работы не в духе. Что-то не понравилось, и он начал меня бить. Я упала, а он бил меня ногами в кирзовых сапогах. Я пыталась закрываться. Но он сильный мужчина.

После этого случая женщина вызвала милицию.

- Его забрали, а утром отпустили. Дали штраф 92 рубля. Но серьезных разбирательств со стороны милиции не последовало. Мне дали понять, что для возбуждения дела меня избили недостаточно сильно. Все - легкой тяжести.

- Что он сказал, когда вернулся домой?

- Забрал деньги, которые были отложены на хозяйственные нужды, собрал вещи и уехал из этой деревни. Я осталась с годовалым ребенком. Он еще пару месяцев работал в этом хозяйстве. Приходил в обед, с ноги открывал дверь и говорил: «Я пришел к ребенку». По отношению ко мне был сплошной поток ругательств. Я пресекала любые попытки насилия. Просто уходила.

- Почему в центры кризисной поддержки не звонили?

- Я не хочу, чтобы мне говорили общие фразы вроде «вы под защитой государства, звоните - и мы вас выслушаем». Поддержка нужна адресная. И я ведь не бездействовала. Понимала, что все в моих руках. Не ныла.

- А за ребенка не боялись?

- К нему он агрессии не проявлял. Я уходила на час-два. Потом он уехал в Минск и не появлялся. А потом - в Россию.

- Вздохнули спокойно?

- Расслабиться я уже не могла. Знала, что жизни он нам не даст. Когда ребенку исполнилось 2 года, поднакопила денег, переехала в Оршу и решила начать новую жизнь. Друзья и родные меня поддержали. Мой диплом очень пригодился. Устроилась инженером-технологом. Ребенок пошел в сад. Надо было двигаться дальше, расти самой, растить ребенка…

Когда муж поднимал на женщину руку, она каждый раз снимала побои. И каждый раз агрессор отделывался максимум штрафом. Фото: личный архив героя публикации

«На следующий день рука от синяков почернела»

- Муж знал, где вы живете?

- Конечно. У нас ведь общий ребенок. И я понимала, что он имеет право с ним общаться. С октября по август он даже помогал деньгами. А потом пропал. За следующие 10 месяцев он дал мне 200 рублей. Я подала на развод и алименты. Но в суд он не являлся.

- Часто к вам приходил?

- Один-два раза в месяц. Однажды пришел и увидел у нас котенка. Ему не понравилось, что ребенок с ним играет. Дальше был кошмар. Он схватил этого котенка и хотел его задушить. Ребенок начал истошно кричать. Я как-то пыталась забрать этого котенка…Василий выскочил в общий коридор и выбросил котенка с балкона. К счастью, котенок как-то отскочил и уцелел. Я чудом успела заскочить в квартиру. Ребенок был страшно напуган. Я снова вызвала милицию. На следующий день рука от синяков почернела. Отправили снять побои. Результат был прежним. Мне сказали: «Ну он же вам ничего не сломал!» Да, ничего не сломал, но я боюсь за свою жизнь. Он на моих глазах хотел убить животное. Может, однажды он захочет убить меня. В милиции завели дело. А потом прекратили. Точнее - порекомендовали написать отказ.

Он ведь уехал в Россию. Мне объяснили, что найти его все равно невозможно. Я поняла, что закон меня не защитит. Иногда на ночь я баррикадировала дверь тумбочкой. Боялась, что он придет и выбьет ее. Этот страх парализует, не дает расслабиться и спокойно жить. Постоянно задавала себе вопрос: почему именно я и за что мне все это?

Все свои слова Ольга подтверждает документами и аудиозаписями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если вы стали жертвой домашнего насилия, обращайтесь за помощью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В результате уехала из той квартиры и сняла другую. Какое-то время он не знал, где мы живем. Но это не мешало ему звонить и угрожать по телефону. Оскорблял, грозился убить и закопать. У меня от страха тряслись руки. И я снова звонила участковому. Мне сказали: «Да, это угроза жизни. Но он же может вас убить, а может и не убить». Объяснил, что теоретически за угрозы можно возбудить дело, но срок давности у него два месяца. И если за это время его не найдут, а он в России, то дело снова автоматически прекратят.

Ольга предоставила нам записи телефонных разговоров, на которых ее пока еще законный супруг действительно ее оскорбляет и грозится убить.

- Моему ребенку три года. И я понимаю, что отец и сын должны общаться. Но я боюсь, что однажды он начнет жестоко обращаться и с ним. Перед последним днем рождения ребенка он забрал его и не отдавал целую неделю. А когда я звонила и умоляла вернуть сына, обвинял меня в том, что я ужасная мать и что ребенка он отдаст мне только через суд и органы опеки.

- Почему?

- Он купил ребенку один свитер, одни колготки, одни носки… И когда увидел, что сын одет не в них - взбесился. Дальше были оскорбления.

Мы прослушали еще одну запись разговора, которую Ольга привела нам в качестве доказательств своих слов (в страхе женщина записывает все телефонные разговоры. - Ред.). То, как мужчина позволял себе разговаривать с ней, ввергает в шок.

- И так постоянно. К нам даже домой приходила комиссия из садика, чтобы удостовериться, что ребенок живет в хороших условиях. Ведь Василий и в саду пожаловался, что я недолжным образом ухаживаю за ребенком. Но у него есть все необходимое. Спальное и рабочее место, еда, игрушки, домашний уют… У меня не бывает пьянок и гулянок, ребенок хорошо развивается. Я живу со своего рубля. Зарплата позволяет снимать жилье. Но если бы отец ребенка вовремя платил алименты, было бы легче.

Сейчас женщина ждет развода.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мне нечего скрывать и нечего стыдиться. И при этом мне страшно. В любой момент со мной может случиться все что угодно.

Чтобы домашнего агрессора выселили из семьи на месяц, по закону нужно стать жертвой конфликтов в семье дважды в год

Официальная статистика МВД: каждый год в результате семейных скандалов в стране погибает больше 100 человек. Многие, у кого дома за закрытыми дверями происходит насилие - психологическое, экономическое, физическое и сексуальное, - даже не обращаются в милицию: боятся, стесняются, опасаются подвергнуться насилию вновь, не хотят выкладывать из общего бюджета деньги на штраф, который выпишут насильнику…

Как сегодня от домашнего насилия защищает действующее законодательство?

Отдельной главы в Уголовном или Административном кодексах на тему семейного (домашнего) насилия в Беларуси нет.

Главный документ, в котором хотя бы прописано понятие «домашнее насилие», - закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», который работает с правонарушителями, людьми, которые освободились из мест лишения свободы, а также с теми, кто совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Важный нюанс: чтобы человеку, который совершает домашнее насилие, вынесли официальное предупреждение и защитное предписание, которое временно выселит его из совместной с жертвой жилплощади на срок от трех до тридцати дней, по действующему закону жертвой семейных конфликтов надо стать два раза за один год.

Часть 2 статьи 9.1 КоАП предусматривает административную ответственность за нанесение побоев, не повлекших причинение телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенное в отношении близкого родственника или члена семьи. Однако доказать психические страдания очень сложно.

Одним словом, говорить о домашнем насилии как о серьезной социальной и криминологической проблеме действующий закон не позволяет. Механизмы работы с пострадавшими в этом документе тоже не прописаны. Именно поэтому нам нужен специализированный закон.

Действенного закона по противодействию домашнему насилию до сих пор нет

Действенного закона по противодействию домашнему насилию до сих пор нет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2002 году был разработан первый проект закона о предотвращении и искоренении домашнего насилия, но принят он не был. В начале 2018 года МВД подготовило концепцию нового закона о противодействии домашнему насилию.

Главные его пункты, которые призваны переломить ситуацию:

- Расширить понятие «домашнее насилие» и включить в него кроме физического, психологического или сексуального еще и экономическое.

- Привлекать к ответственности не только супругов, родственников, которые вместе живут и ведут общее хозяйство, но и бывших супругов и сожителей, и взрослых детей, которые живут отдельно.

- Больше внимания уделять профилактике насилия. Поставить обидчика на профилактический учет, вынести официальное предупреждение или защитное предписание, то есть с письменного согласия пострадавшего выселить агрессора из дома на срок до 30 дней.

- Внедрить коррекционную программу для семейных агрессоров.

- Предоставить детям, пострадавшим от домашнего насилия, возможность пожить у родственников, пока проблемы в семье не будут решены.

- Считать всех членов семьи равными в своих правах.

Почему закон не приняли и в этот раз? Концепцию закона о противодействию домашнему насилию жестко раскритиковал Александр Лукашенко.

- Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется: мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта, - сказал президент. - Где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Звоните в 102 (так ваш сигнал о домашнем насилии будет зафиксирован официально), а также на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия по телефону 8-801-100-8-801. График работы - ежедневно с 8.00 до 20.00. На линии работают четыре психолога и юрист с опытом работы в теме домашнего насилия и знанием законодательства в этой сфере. Консультанты расскажут, как подавать исковое заявление в суд и прийти к соглашению насчет детей, а также к какому наказанию можно привлечь агрессора.

В случае необходимости вас перенаправят за помощью в другие организации. Все звонки на горячую линию анонимны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

48,9% женщин сталкивались с психологическим насилием со стороны партнера. Возраст большинства из них - 15 - 34 года.

28,4% женщин когда-либо подвергались физическому насилию. В 68,1% случаев свидетелями физического насилия становятся дети.

16,3% женщин в партнерских отношениях подвергались экономическому насилию (запрет на трудоустройство, отнимание заработанных денег, отказ в средствах на ведение домашнего хозяйства).

16,9% женщин когда-либо подвергались сексуальному насилию. 7% из них - со стороны партнера. 70% женщин, переживших сексуальное насилие, имеют детей.

*Исследование проведено Институтом социологии НАН Беларуси в 2018 году.