Выходные в Минске 3 и 4 августа: корейские танцы, бразильское граффити и кубинская вечеринка

- Старинные придворный, народный, ритуальный корейские танцы, танцы с ножами и веерами, а также хиты корейской популярной музыки k-pop - все это 3 августа с 12.00 до 17.00 на пл. Свободы в Минске на празднике корейской культуры. Здесь же можно будет познакомиться с каллиграфией, поиграть в традиционные корейские игры, сфотографироваться в традиционной одежде ханбок, самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску и попробовать блюда корейской кухни. Для малышей - аквагрим. Вход свободный.

- «Классика у Ратуши» - любимый многими минчанами бесплатный летний музыкальный проект. Третий концерт цикла - 3 августа, начало в 20.30. Ждем выступление Музыкальной капеллы «Сонорус». Репертуар капеллы широк и разнообразен, в него входит более 700 произведений разных эпох и жанров. Капелла исполняет произведения духовной и светской музыки белорусских и зарубежных композиторов.

- Будете в выходные гулять по центру города, загляните на атмосферную улицу Октябрьскую, чтобы посмотреть, как профессиональные художники из Бразилии и Беларуси создают огромные граффити. В Минск опять вернулся бразильско-белорусский фестиваль стрит-арта Vulica Brasil. Завершится он через неделю, 10 августа, большим open-air-фестивалем. Вход свободный.

- 3 августа с 17.00 и до 2.00 следующего дня пространство ОК16 (ул. Октябрьская, 16) превратится в знойный уголок Острова свободы с неповторимой атмосферой Кубы, аутентичными ритмами Гаваны и соблазнительным стрит-фудом. Здесь пройдет кубинская вечеринка, попасть на которую можно будет бесплатно. Программу каждый выбирает под себя. Варианты: попробовать сыграть мелодию на фруктах, потренироваться в гибкости в игре «Лимбо», провести свой чемпионат по пинг-понгу, почувствовать себя настоящим барменом, сделать ультраяркий летний макияж. Конечно, не будет забыта музыка: вы услышите аж четыре концерта за вечер.

- Часы, статуэтки, вазы, посуда, монеты, кашпо, украшения, шкатулки, лампы, картины, елочные игрушки, флаконы для духов, подсвечники, игрушки, канцтовары, ковры, колокольчики, копилки, водопроводные краны, наперстки, садовые фигуры, свечи, свистульки, чайники, шахматы - и все это с изображением котов. Около 4 тыс. экспонатов на кошачью тематику представлены в отдельном зале магазина «Три кота» на выставке «Котовасия». Сюда, на пр. Дзержинского, 131, можно прийти ежедневно по будням с 10.00 до 19.00 и до 15.00 по выходным. Вход свободный.

- В пространстве «Песочница» (ул. Куйбышева, 45) 4 августа в 15.00 на большом экране и под открытым небом можно будет бесплатно посмотреть американскую комедию «Красотка на всю голову» с Эми Шумер и Мишель Уильямс. Фильмы крутят каждое воскресенье.