«Моя свекровь тесно дружит с бывшей мужа! Это нормально?!»

- Моя история стара как мир, но лично мне от этого не легче. До меня супруг 4 года встречался с девушкой, 2 из которых они жили в доме его родителей. По рассказам его мамы знаю, что у них была какая-то бешеная любовь, а потом отношения испортились. Детей у них не было, до загса они не дошли, поэтому, когда Даник встретил меня, они безболезненно расстались.

С тех пор уже прошло 6 лет, а мать мужа до сих общается с его бывшей! И ладно бы просто поздравляли друг друга с праздниками, так они созваниваются, встречаются и постоянно обмениваются фотографиями в соцсетях. Конечно, и наша с мужем жизнь для бывшей на виду. Свекровь ей рассказывает, где мы работаем, куда ездим отдыхать, как растет наш ребенок и т. д. Я как-то невольно подслушала их телефонный разговор, где она рассказывала про наши проблемы:

- Ну, у Даника с Алкой сейчас денег нет, поэтому они в рассрочку взяли кровать. Алку же на работе сократили, но ничего, она старается, на собеседования ходит, да и я какой копейкой помогаю.

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Нужно ли рассказывать, как мне «понравилось» это слышать? Я между делом попросила ее не распространяться о нашей личной жизни. Как она взъелась!

- Я вас вообще ни с кем обсуждаю! Только самым близким могу рассказать новости из жизни своей семьи!

Я бы еще смирилась, если бы свекровь сливала информацию только этой дамочке. Так нет же, она рассказывает о жизни бывшей и моему мужу.

- Ирочка машину вот себе недавно купила.

- Ирочка ремонт в квартире делает. Спрашивала, где можно электрика хорошего найти. Ты можешь у своих ребят поспрашивать?

Ирочка, Ирочка, Ирочка - пишу и злюсь. Кстати, ее именем свекровь и меня иногда называет. Случайно, наверное…

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Хотя в целом, надо отдать должное, отношения у нас с ней хорошие. И поговорить можем, и обсудить всегда есть что, и ребенка они со свекром посмотрят, если нужно. Поэтому вряд ли она хотела бы видеть на моем месте эту Ирочку.

С мужем мы уже сто раз обсуждали ситуацию. Ему вообще по барабану, с кем общается его мать. Сам он с бывшей контакта не поддерживает. Но я все равно тихо злюсь и ничего не могу с собой поделать.

Пока вы не успели вылить на меня ушат грязи, скажу: я не возомнила себя вершителем судеб, который решает, кому с кем общаться. Но чисто по-человечески такое поведение кажется мне ненормальным. Это неуважение по отношению ко мне. Как с этим справиться?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

«Подробности вашей жизни, рассказанные без вашего ведома, называются сплетнями. И с этим можно и нужно бороться»

- Вероятно, родители мужа до сих пор воспринимают бывшую девушку как часть семьи. У них по какой-то причине не завершились отношения, - рассказывает психолог первой категории Галина Врублевская. - Свекровь, конечно, имеет право общаться с кем пожелает и с Ирочкой в том числе. А вот рассказы в подробностях о вашей жизни без вашего ведома и согласия называются сплетнями. И вполне закономерно, что вам это не нравится. Мало кому будет приятно, когда его называют именем бывшей или нарушают границы семьи. Которые, кстати, нужно выстраивать.

Фото: pixabay.com

Что делать? Вы можете в тактичной форме попросить свекровь выслушать вас. Сказать, что очень любите ее и уважаете, дорожите добрыми отношениями. Но вам неприятно, когда та рассказывает о вашей жизни Ирочке. Вы чувствуете себя скверно и неуютно, поэтому не надо посвящать в подробности бывшую пассию. Иначе вам придется быть более скрытной и говорить свекрови о себе ровно столько, сколько готовы рассказать Ирочке сами. Возможно, это несколько отрезвит вашу родственницу. Но если нет, то вам остается лишь контролировать поток информации. Иначе ваша жизнь так и останется как на витрине.

Что касается рассказов вашему супругу про жизнь и дела бывшей. С одной стороны, здорово, что его это не интересует. С другой - вы или ваш муж можете спросить у мамы, для чего она это рассказывает. Прямой вопрос: «Что вы хотите этим сказать?» Здесь имеет значение ваше спокойное, устойчивое состояние. Образно говоря, нарушителя нужно останавливать без провокаций к бою.

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