«Даже обычный кнопочный телефон в 10 раз повышает шансы на спасение». Как современные технологии помогают «Ангелу» искать людей

Люди не могут найти дорогу из леса, теряются в городе из-за проблем со здоровьем, вдруг не приходят домой с работы или после учебы. К поискам кроме милиции приступают и волонтеры отряда «Ангел». За кратким сообщением «Найден», которое появляется в соцсетях отряда после успешных поисков, стоит огромная работа и серьезные затраты. Дорогое оборудование, топливо, мобильную связь, бумагу для ориентировок «Ангел» оплачивает только за счет собственных средств добровольцев и пожертвований. Отряду нужна не только финансовая поддержка, но и добровольцы - чем больше волонтеров будет участвовать в поисках, тем выше шанс найти человека. О том, как живет «Ангел», как проходят поиски, кто те самые волонтеры, которые по первому звонку отправляются на поиски, и что делать, чтобы не попасть в беду, мы расскажем совместно с компанией МТС в цикле материалов «Код помощи».

«Люди берут с собой телефон очень редко. И это проблема»

Волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Богуш, который участвует в поисках уже три года, рассказал, как смартфон и другие технологии упрощают поиск людей. Почти 95% всех заявок на поиски поступают в «Ангел» по короткому номеру 7733. Дальше нужно заполнить анкету на сайте - и информация появляется в соцсетях «Ангела». Если человек пропал в лесу, потерялся ребенок, поисковая группа срочно выезжает на место.

- Даже обычный кнопочный телефон в 10 раз повышает шансы на спасение. Вы можете позвонить, отправить смс и сообщить, что вам стало плохо или вы заблудились. Не говоря о том, что можно включить карту и по ней выйти к ближайшей деревне. Но проблема в том, что люди берут с собой телефон очень редко - боятся потерять в лесу, утопить в реке, просто забывают дома. Многие рассуждают так: я все знаю, лес - это мой дом, я никогда не заблужусь. Но героизм пропадает, когда наступают сумерки и ты понимаешь, что заблудился.

Александр Богуш участвует в поисках уже три года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

77-летний Григорий Петрович пошел в лес за ягодами в Стародорожском районе и, к счастью, взял с собой телефон. Он позвонил родным и сказал, что заблудился, и даже обозначил ориентир. Поисковики уже знали, куда двигаться, и быстро нашли мужчину.

«Люди будут прочесывать участок поля полтора дня, дрон справится за 20 минут»

Служебные автомобили «Ангела» укомплектованы техникой, которая позволяет волонтерам в любую минуту выехать на поиск. Здесь есть компасы, бинокли, фонарики, навигация, радиостанция, беспилотники, тепловизор. Но в отряде говорят, что это самый минимум нужного оборудования.

Техника колоссально облегчает работу и, главное, позволяет выиграть время.

- Когда идут поиски, время - наш противник. Бывает, что счет идет на минуты. Допустим, на поисковые мероприятия в поле 1,5 на 1,5 километра выезжает группа из 10 - 15 человек. На то, чтобы прочесать этот участок, у них уйдет полдня. Беспилотный аппарат с нормальной камерой закрывает эту территорию в течение 20 - 30 минут, и не нужно задействовать столько людей.

В мае прошлого года в Узде пропала женщина - 82-летняя пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Найти ее удалось с помощью дрона.

- Женщина лежала в высокой траве около водохранилища. Уже потом по фотографиям мы поняли, что совсем рядом с ней проезжал квадроцикл, но она была в таком состоянии, что даже не могла подать голос, а из-за травы ее видно не было. Женщина лежала затылком в воде - уже не могла ни говорить, ни самостоятельно передвигаться.

Радиосвязи и навигаторов катастрофически не хватает в регионах, где тоже пропадают люди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из волонтеров «Ангела» сейчас разрабатывает программу, которая будет сортировать фотографии, на которых есть что-то схожее с силуэтом человека.

- Будем надеяться, что это упростит задачу, и фотографии можно будет быстрее просмотреть.

Беспилотник, который может выполнять задачи, необходимые отряду, стоит около 1,5 - 2 тысяч долларов. Это его минимальная цена. Дронами в идеале должен быть укомплектован каждый регион. Отряд не может себе позволить такую покупку - остается надеяться только на помощь спонсоров и неравнодушных людей.

«Женщина бы не пережила эту ночь - оказалась на улице в одном халате и тапочках»

Еще один помощник отряда - тепловизор. Это небольшое устройство, похожее на бинокль, реагирует на тепловое излучение предметов или людей и позволяет увидеть человека с расстояния 1200 метров. Тепловизор уже не раз помогал вытащить людей буквально с того света.

В октябре прошлого года в Борисовском районе из больницы ушла женщина - из-за своего заболевания она не смогла вспомнить дорогу ни обратно в больницу, ни домой. Женщина была в одной ночной рубашке, больничном халате и тапочках, а на улице было холодно - около нуля.

- Мы нашли ее в два часа ночи: прочесывали поле, и тепловизор показал какое-то пятно. Сначала думали, что это дерево, но оказалось - женщина. Скорее всего, она бы не пережила эту ночь - могла просто замерзнуть.

Тепловизор позволяет увидеть человека с расстояния 1200 метров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время поисков на воде используется эхолот - устройство, которое помогает искать утонувших. На воду выезжает лодка с водолазом. Ко дну лодки прикреплен датчик, который сканирует дно, а на мониторе в этот момент появляется картинка рельефа дна, лежащих предметов, глубины, скорости течения.

- С его помощью был найден не один человек. Когда прибора не было, водолазам приходилось нырять и буквально вручную ощупывать каждый сантиметр дна: в таком случае велика вероятность просто не заметить утонувшего. Только на погружение-поднятие у водолаза уходит час. Еще какое-то время нужно, чтобы исследовать участок дна. Эхолот пройдет эту точку за минуту.

Оборудование подобного класса и в таком масштабе есть только в Минске - в регионах не хватает фонарей, радиосвязи, навигации.

- Оборудования не хватает катастрофически. Хотелось бы, чтобы в каждом регионе страны был служебный транспорт, укомплектованный необходимым оборудованием, - это бы облегчило работу волонтеров там и позволило бы более оперативно реагировать на обращения. Постоянно необходима замена и обслуживание аккумуляторов, другой техники - это вечная проблема. Аккумуляторов на радиостанции хватает на один сезон, после этого их по-хорошему нужно поменять - у них значительно снижается емкость, и они работают по времени меньше. Оборудование единожды закупается и служит долгие годы.

«Бабушку с браслетом, позволяющим отследить местоположение, нашли за 20 минут»

Нередко в «Ангел» приходят сообщения о тех, кто уже когда-то пропадал. Часто речь идет о людях с потерей памяти, болезнью Альцгеймера или другими заболеваниями.

- Когда мы возвращаем человека домой в первый раз, говорим родственникам, что сейчас есть множество технических возможностей, которые позволяют определить местоположение человека быстро и надежно. Один из ста прислушивается к нашему мнению. Почему-то все думают, что больше такого не произойдет.

Есть много сервисов, которые позволяют отследить, где сейчас пожилая мама или ребенок. Например, услуга «Семья под присмотром» от МТС, которая позволяет родителям определять местоположение детей с мобильного телефона при помощи sms-команд. Ребенок же в свою очередь может узнавать местоположение родителей (при условии, что они не установили на это запрет).

Нередко в «Ангел» приходят сообщения о тех, кто уже когда-то пропадал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие покупают бабушкам и дедушкам детские наручные часы, которые тоже позволяют определить местоположение. Но их легко снять и оставить дома, что часто и происходит.

- Вроде бы бабушка носила, все были спокойны, а тут пришли домой - бабушки нет, а часы лежат на столе, - описывает стандартную ситуацию Юлия Ковган, координатор по работе со СМИ. - Одна такая ситуация, вторая, третья - и мы задумались, как сделать по-другому. В Израиле есть специальные электронные браслеты для этих целей, которые отличаются от обычных тем, что человек не может их снять сам. Там соцслужбы сами обеспечивают такими часами тех людей, которые в этом нуждаются. Долго изучали, а потом нашли такие несъемные браслеты, закупили их и запустили социальный проект «Под крылом». Суть та же: браслет позволяет отследить местоположение человека с точностью до метра.

Устройство стоит недешево - такую сумму многим не потянуть, поэтому «Ангел» предоставляет браслет в аренду. Специалист выезжает, настраивает и обслуживает браслет, а человек вносит абонентскую плату. Если попытаться его снять, открыть замок или срезать - родственникам сразу приходит уведомление.

- Однажды бабушка с таким браслетом потерялась, но ее очень быстро нашли, буквально за 20 - 30 минут.

Вместе с компанией МТС вы можете помочь ПСО «Ангел». Набирайте ussd-запрос *222*13# и перечисляйте 2 рубля на счет организации.