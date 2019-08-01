Кредитные рекорды: белорусы набирают долги в банках, но пока возвращают в срок

Белорусы продолжают активно брать кредиты. По данным Нацбанка, на 1 июля установлен новый рекорд: задолженность физлиц перед банками составила 12 млрд 572 млн рублей, увеличившись за июнь на 200,5 млн рублей. Еще 2,1 млн рублей граждане должны микрофинансовым и прочим небанковским кредитным организациям.

Рост задолженности наблюдается не один год. Например, отметку в 10 млрд рублей была преодолена еще в 2018-м. Однако с тех пор изменения были неравномерными. Если проследить с начала 2019 года, то наибольший кредитный прирост наблюдался в апреле - на 207,9 млн рублей, наименьший - в феврале, когда в банках взяли всего 98,5 млн.

Всего же с начала этого года задолженность выросла на 975,6 млн рублей, а по сравнению с прошлогодним июнем (то есть за год) - почти на 2,5 млрд. Получается, по сравнению со вторым полугодием 2018-го задолженность начала расти примерно в полтора раза медленнее.

Абсолютное большинство кредитов (99,7%) - в национальной валюте. В иностранных деньгах на 1 июля граждане задолжали банкам только 17,3 млн долларов, причем за год задолженность в инвалюте снизилась на 5,3 млн долларов, или на 23,5%.

Если посмотреть на структуру задолженности (то есть для чего брали кредиты), то больше всего денег взяли на строительство или покупку недвижимости - 7 млрд 713,5 млн рублей. За год прирост здесь составил 1,17 млрд рублей, или 17,8%. На втором месте - потребительские кредиты. Задолженность по ним выросла за год почти на 35% (до 4,86 млрд рублей). Кстати, к потребительским кредитам банки относят и карты рассрочек.

Несмотря на серьезный рост долгов, белорусы остаются ответственными плательщиками. Только 33,6 млн рублей (меньше 0,3%) приходится на просроченную задолженность, причем за год эта цифра снизилась на 15,7 млн.

Правда, этого нельзя сказать о корпоративном секторе. Конечно, объемы заимствований там другие. Но проблемные долги в той же промышленности на начало июня составили 1 млрд 548,1 млн рублей, напоминает Белстат. С начала года их проблемная задолженность выросла на 9,7%. В общем объеме задолженности промышленности просрочка занимает около 3,5%.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что рост задолженности по кредитам - ожидаемый, он продолжается уже более двух лет.

- Другое дело, что темпы этого прироста к соответствующему периоду прошлого года постепенно замедляются, - подчеркнул эксперт. - Существующие сейчас объемы задолженности угрозы для финансовой стабильности не представляют. В отдаленной перспективе риски могут возникнуть, но Нацбанк наверняка заблаговременно примет меры, чтобы не возникло кредитного пузыря. Правила предоставления кредитов уже ужесточили.

Действительно, в Нацбанке давно подумывают ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, речь об этом шла на заседании правления еще в апреле. А с 1 мая уже изменились общие правила кредитования, банки теперь считают коэффициент долговой нагрузки потенциальных заемщиков. В частности, платежи по потребительским кредитам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода гражданина.