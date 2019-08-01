Алексей Гришин продал две свои олимпийские медали за 97 тысяч долларов

Наш первый олимпийский чемпион в зимних видах спорта расстался со своими двумя наградами. Бронзу в лыжной акробатике он получил на Играх 2002 года, а золото - Ванкувере-2010.

На американском аукционе золотую награду купили за 68 750 долларов, а бронзовую - за 28 410 долларов. Итого - 97 160 долларов.

Напомним, что призовые от государства за победу в Ванкувере - 100 тысяч долларов, за бронзу Солт-Лейк-Сити - 22,5 тысячи долларов.

По информации сайта insidethegames.biz, медаль высшей пробы купил коллекционер из Беларуси, а кому достался второй лот, неизвестно.

- Мы очень рады, что медаль вернется в Беларусь, - сказал Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент аукционов RR в Бостоне. - Гришин планирует использовать вырученные от продажи средства для оплаты операции и связанных с этим медицинских расходов близкого друга.

Правда, что это за друг, не сообщается.

Напомним, что Алексею сейчас 40 лет. После завершения карьеры в 2014 году он занялся бизнесом.