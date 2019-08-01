2019-08-01T16:56:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Спортсмен и вокалист BRUTTO Виталий Гурков: «я планирую сняться в кино»

Чемпион мира по кикбоксингу озвучит Лю Кана в белорусскоязычном Mortal Kombat
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Гурков не только чемпион мира, не еще и участник панк-группы BRUTTO и владелец боксерского клуба. Фото: предоставлено организаторамиГурков не только чемпион мира, не еще и участник панк-группы BRUTTO и владелец боксерского клуба. Фото: предоставлено организаторами
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8 августа в Минске состоится премьера фильма Mortal Kombat на белорусском языке. Кинохит 90-х озвучат известные белорусы в режиме реального времени. Со сцены прозвучат голоса Павла Харланчука, Сергея Жбанкова, Олега Гарбуза, Кристины Дробыш и Мелитины Станюты. Одного из главных героев фильма, Лю Кана, озвучит первый двукратный чемпион мира по версии Kunlun Fight и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков. Кстати, помимо озвучки в планах у спортсмена еще и актерская игра.

- Мне предлагали сняться в довольно крупном кино, но пока что все в замороженном состоянии. Мне очень понравилась идея, хороший сценарий. Тема очень близкая для меня: нужно было играть боксера. Не знаю как там дела сейчас, к сожалению. Но планы сняться в кино да, есть, - рассказал Виталий "Комсомолке".

Помимо озвучки в планах у спортсмена еще и актерская игра. Фото: предоставлено организаторами

Помимо озвучки в планах у спортсмена еще и актерская игра. Фото: предоставлено организаторами

Показ пройдет в рамках проекта "Белорусские уикенды", который устраивают компания "Кінаконг" и генеральный партнёр проекта — A1 (Velcom).

Видеоигра Mortal Kombat вышла в 1992 году и сразу же стала бешено популярной. По мотивам игры в 1995-ом был снят фильм. Чтобы посмотреть его на большом экране, фанаты буквально ломились в кинотеатры и пункты проката. С тех пор прошло уже больше 20 лет, а интерес к Mortal Kombat не угасает. «Смертельная битва» до сих пор остается одной из самых успешных и влиятельных франшиз в истории видеоигр, а на 2021 год намечен выход новой киноверсии.

Афиша предоставлена организаторами

Афиша предоставлена организаторами

КОГДА: 8 (19:00) и 10 августа (17:00)

ГДЕ: кинотеатр «Москва»

Подробности на сайтах kinakong.by и velcom.by.

Той самы Мортал Комбат у жывой агучцы 8 жнi ня. Источник: Кiнаконг - кiно па-беларуску

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