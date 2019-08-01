Президент Узбекистана подарил Лукашенко его статую с потайной дверцей, за которой - фотография Николая

Самолет Boeing 767 президента Узбекистана приземлился на новой взлетной полосе минского аэропорта в среду. Вечером в резиденции «Заславль» на Минском море гостя в неофициальной обстановке принимал Александр Лукашенко. Оба президента были одеты в спортивные костюмы темного цвета. Они пообщались в резной деревянной беседке, которую Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан, и обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил узбекскому коллеге панно «Беларус» и белорусскую вышиванку, его младший сын Николай вручил статуэтку зубра.

Шавкат Мирзиёев подарил Александру Лукашенко металлическую статую хоккеиста. Но непростую! На видео, распространенном пресс-службой президента, видно, что на форме хоккеиста - номер 01 и фамилия A. LUKASHENKO.

На форме хоккеиста - номер 01 и фамилия A. LUKASHENKO. Фото: БелТА.

Есть и секретик: грудь хоккеиста - это потайная дверка.

- О-о-о! - удивился Александр Лукашенко. - Это Коля, да?

Оказалось, что за дверкой - золотистый флаг Беларуси с гербом, а на обратной стороне дверки - фотография Николая Лукашенко в хоккейной форме и с кубком в руках.

- Ну молодцы, здорово сделали! - похвалил Лукашенко.

Оказалось, что за дверкой - золотистый флаг Беларуси с гербом, а на обратной стороне дверки - фотография Николая Лукашенко в хоккейной форме и с кубком в руках. Фото: БелТА.

Утром следующего дня Мирзиёев отправился на площадь Победы возлагать цветы, а потом Александр Лукашенко официально принимал гостя во Дворце Независимости.

- Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем в Беларуси. Буквально за последние два года (Мирзиёев стал главой государства в конце 2016 года. – Прим. ред.) мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще, переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений, - передает слова Александра Лукашенко БелТА.

Позже к переговорам подключились министры обеих стран. Обсуждали совместные проекты в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере. Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал IT-сектор:

- Мы предлагаем реализовать в Узбекистане проекты по внедрению автоматизированной системы учета природного газа с использованием белорусского программного обеспечения и счетчиков газа, по модернизации и автоматизации газораспределительной и газотранспортной сетей. Если будет поддержка этим проектам, мы готовы начать их практическую проработку, - заявил Лукашенко.

Технологии, предложенные белорусской стороной, есть и в других странах. Александр Лукашенко предупредил белорусскую делегацию:

- Я пообещал президенту - он остановился не на американцах, не на немцах, россиянах или китайцах, а на Беларуси, - что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Чтобы сегодня модернизировать и создать фундамент развития Узбекистана, белорусских технологий достаточно. Они есть и в других странах, но мы предложили «цену - качество» и высочайшую ответственность за это сотрудничество. И мы это должны сделать.

После обеда президенты сходили на выставку «Сделано в Узбекистане», которая расположилась рядом, в выставочном центре «Белэкспо». Затем Шавкат Мирзиёев поехал в Парк высоких технологий, где ему рассказали о достижениях белорусских айтишников.

СПРАВКА «КП»

Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за прошлый год составил 157 млн долларов. Для сравнения: с Китаем Узбекистан наторговал на 6,5 млрд долларов, с Казахстаном - на 3 млрд, с Турцией - на 2.

Беларусь продает в Узбекистан тракторы и запчасти к ним, дорожную и строительную технику, грузовики, сахар, лес, мясо и птицу. В Узбекистане мы покупаем хлопчатобумажную пряжу, виноград, фрукты, орехи, одежду, постельное и столовое белье, соки, хлопковое волокно.

БУДЬ В КУРСЕ

Узбекистан уходит от хлопка, привлекает инвестиции, строит АЭС

Эксперты считают, что в последние несколько лет экономика Узбекистана - одно из самых динамично развивающихся направлений в Центральной Азии.

После того как пришел новый президент, произошла диверсификация экономики в разных сферах. В сельском хозяйстве Узбекистан больше не делает акцент на производстве хлопка, с чем страна часто ассоциируется на постсоветском пространстве. Основной упор - на развитие плодоовощного сырья, которое активно экспортируется, и на производстве зерновых. Создаются современные предприятия по переработке овощей и фруктов. Активно развивается туристическая отрасль.

В 2028 году Узбекистан планирует построить собственную АЭС.