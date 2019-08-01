«Просто поступил по-человечески!»: в Гомеле на пожаре спасли 2-летнюю девочку

Пожар в многоэтажке в Гомеле едва не обернулся трагедией. В горящей квартире на первом этаже находилась двухлетняя девочка со своим дедушкой. Родители малышки в это время отлучились в магазин.

- Я направлялся к своей машине и услышал хлопок. Почувствовал гарь, увидел, что из окна квартиры идет дым. Шла женщина в милицейской форме - я попросил ее вызвать спасателей, - рассказывает «Комсомолке» сосед погорельцев. - Открыл дверь той квартиры и услышал плач ребенка. Но из-за дыма ничего не было видно. Я побежал за влажным полотенцем, а когда вернулся, то девочку уже спасли.

В горящей квартире находилась двухлетняя девочка со своим дедушкой

Как выяснилось, на помощь ребенку бросились сразу двое мужчин - 34-летний прохожий Вячеслав и старший участковый инспектор Железнодорожного РОВД Гомеля майор милиции Сергей Руденков.

Сотрудник милиции волею судьбы оказался рядом - проезжал мимо на машине. Он увидел черный дым, валивший из окна, остановил машину и помчался к подъезду. Возле дома была участковый инспектор ИДН. Она и сказала коллеге, что в квартире может находиться двухлетняя девочка.

- Сергей рванул в подъезд, дернул железную дверь - открыта, за ней - деревянная. Нажал на ручку - тоже не заперто. Не успел потянуть на себя дверное полотно, как из квартиры вырвались клубы дыма, - сообщила подробности ЧП пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Участковый закрыл дверь и увидел прохожего Вячеслава, которого предупредил не заходить в квартиру без мало-мальской защиты.

Милиционеру вынесли влажную простынь. Парень тоже защитился от дыма. С тюрбанами на голове, прикрывая дыхательные пути, напарники вползли в помещение. Вячеслав нашел девочку и вынес ее на улицу. А участковый, узнав, что в квартире находится еще 56-летний инвалид, который не может ходить, попробовал его найти. К этому моменту подъехал расчет МЧС, и уже спасатели вынесли на улицу мужчину. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

После спасения малышки Вячеслав рассказал сотрудникам МЧС:

- Услышал детский голос. Зайти было очень трудно, практически невозможно. Девочку забрал из коридора.

Малышку госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Участковый же инспектор героем себя не считает.

- Сергей говорит, что просто поступил по-человечески, - рассказали вчера «Комсомолке» в УВД Гомельского облисполкома. - Это участковый, который болеет за свою работу. После того как он вышел из горящей квартиры, плохо себя чувствовал, у него сильно болела голова. Но в тот же день он продолжил работу.

Как сообщает МЧС, одна из рассматриваемых версий причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.