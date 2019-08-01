Цена квадратного метра жилья с господдержкой - не больше средней зарплаты по стране

В Министерстве архитектуры рассказали о темпах стройки за первые полгода: в стране построено больше 1,7 миллиона квадратных метров жилья. В лидерах Гомельская и Минская области, а вот столица отстает: в Минске построили 35,8% от намеченного на год.

- На это есть, конечно, свои причины, - рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Авраменко. - Есть расхожая фраза, что Минск не резиновый, что строить здесь особенно и негде, а если есть, нужны очень большие вложения в инженерные коммуникации… Это столица. Мы планируем, чтобы из этого круга выйти, больше развивать города-спутники, для этого многое делается. Мало построить жилье и инженерные коммуникации, человеку надо где-то работать… Нужны детские сады, школы.

При строительстве экспериментального дома в Смолевичах ввели такой порядок: подать заявку на строительство квартиры в нем мог любой минчанин, стоящий в очереди нуждающихся, независимо от того, как давно он в этой очереди стоит. А потом из всех написавших заявления выбирали тех, кто стал на учет раньше.

По словам Александра Авраменко, стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в Беларуси - не больше средней зарплаты по стране. Так, средняя стоимость строительства одного метра за счет всех источников финансирования в целом по республике за январь - июль - 1053 рубля, с использованием господдержки - 880 рублей. Прибыль при строительстве жилья с господдержкой - не более 5%.

Кстати, количество тех, кто стоит в очереди на жилье, в последние годы уменьшается. Если в 2011 году в стране было 856 тысяч нуждающихся, в 2015-м - 742 тысячи, то в январе 2019-го - уже 664 тысячи. А вот количество многодетных семей в очереди на квартиры растет.

Тем, кто хочет жить в доме, а не в квартире, и у кого не хватает средств для строительства нового дома, предлагают такой вариант. В Беларуси есть проблема пустующего жилья в деревнях, и среди них есть такое, которое после ремонта могло бы быть пригодно для жизни. Но где взять деньги на покупку и ремонт?

- Молодая семья или другие граждане, имеющие право на льготное кредитование, могут получить кредит на приобретение такого дома, а также взять кредит на его ремонт. В результате сумма получится меньше, чем если бы человек строил новый дом.