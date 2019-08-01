Продавцы электронных носителей будут делиться прибылью с белорусским шоу-бизнесом

Сонную в августе жизнь шоу-бизнеса взбудоражила новость о том, что с 2020 года 25% авторских за музыкальные произведения будут перечисляться в Фонд президента по поддержке культуры и искусства. Да еще и минимальный штраф за незаконное использование авторского материала уменьшился в 10 раз и составляет теперь всего 50 рублей. То есть можно откровенно заниматься плагиатом, а если схватят за руку, заплатить всего одну базовую?

Мы решили разобраться, что на самом деле скрывается за поправкой пункта 3 к закону, которую уже принял парламент. Для этого мы обратились «Белорусское общество авторов, исполнителей и других правообладателей», руководителем которого является экс-телеведущий Сергей Кухто.

- Допустим, я автор музыки и пришел со своей композицией. Что происходит дальше?

- Вы передаете право на коллективное управление произведением нашему обществу. Мы заключаем договор. Причем произведение может быть зарегистрировано и в Национальном центре интеллектуальной собственности: мы работаем параллельно и друг другу не мешаем. У нас разные сборы и разные плательщики, а получатели могут быть одни и те же.

- Это добровольно?

- Абсолютно. В России есть понятие «расширенное право», там защищают любого автора и исполнителя вне зависимости от договора. У нас для того чтобы твоими правами управляли, нужно заключить договор. Нет договора - нет авторских. При этом нужно понимать, что авторы нам ничего не платят, наоборот, это мы будем платить авторские тем, с кем заключили договор. Таких человек у нас уже 170.

- Откуда вы будете брать деньги?

- Вознаграждение выплачивает не автор произведения, а изготовители оборудования и (или) материальных носителей, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввезли такое оборудование или носители в Беларусь. Для них это будет совершенно незначительно – 0,1% и 1% от стоимости. Но если брать общий объем, получатся значительные суммы. Из них 25% будет уходить в фонд президента по поддержке культуры и искусства и далее распределяться на поддержку культурных проектов, молодых исполнителей и, скажем так, пенсионеров, заслуженных деятелей искусства. Будут выделять социальные гранты. 50% собранной суммы мы будем поквартально распределять среди наших авторов и вывешивать на сайте всю информацию.

- Что-то большие сомнения, что нашу музыку и особенно фильмы белорусы массово скачивают и хранят на электронных носителях.

- То, что снимали и записывали у нас в 70 - 90-е годы прошлого века, довольно популярно до сих пор. Есть такие песни, как «Малиновка», например. Если бы наше общество существовало все эти годы, авторы получали бы приличные авторские. Никто не знает, что «выстрелит», что будут слушать десятилетиями. Точно так же и с сегодняшними хитами. Может, их завтра и не вспомнят, а может, будет петь еще не одно поколение.

Или возьмем «Приключения Буратино», который снимали на «Беларусьфильме». Его ведь продолжают смотреть и скачивать. Мой знакомый своим детям собрал коллекцию фильмов, которые сам с удовольствием смотрел в детстве. Что плохого в том, что от скачиваний золотого фонда кино «Беларусьфильм» как производитель будет получать копеечку?

Так получилось, что у меня среди знакомых огромное количество авторов. И постоянно возникали вопросы: почему у нас так мало хороших артистов, почему зрители не ходят на своих? Где наш собственный «Океан Эльзи», в конце концов? Так получается, что заказчик у нас один - государство, волей-неволей артистам приходится к нему идти. Если бы артисты были более свободны экономически, они могли бы позволить себе больше экспериментов и глупостей. Именно так рождается творчество. Сколько угодно можно плеваться по поводу нашего шоу-бизнеса и спрашивать, почему у нас все плохо, но результата не будет, пока у нас не появится индустрия. Любую творческую идею нужно подпитывать деньгами.

Прежде чем взяться за работу, мы изучили подобный опыт в развитых европейских странах. Там все давно находится на правовых рельсах. Авторы хорошо зарабатывают. И только мы все еще стоим с протянутой рукой и просим у государства: дайте.

При этом никто не запрещает, конечно, вкладывать деньги в кино или музыку самостоятельно. Это даже нужно делать. Но и тех, кто не может пока зарабатывать, нужно поддержать.

- Еще интересует пункт, согласно которому в 10 раз уменьшается минимальный штраф за плагиат.

- 50 рублей - это минимум штрафа, который получит нарушитель. Просто раньше давали 10 базовых даже за мелкое нарушение. Теперь для судебных органов этот коридор будет расширен.