- Ярослав родился полностью глухим, врачи долго не могли поставить ему верный диагноз. Ношение слуховых аппаратов не дало результата, поэтому в возрасте 4 лет Ярославу была проведена первая операция кохлеарной имплантации на правое ухо, - написала в редакцию «Комсомолки» Ольга, мама мальчика. - Дальше начался очень долгий процесс реабилитации. Ярослав учился слышать и говорить.

Сейчас Ярослав перешел в шестой класс. Мальчик любит рисовать, кататься на велосипеде, роликах, увлекается лепкой из глины, обожает плавать. Несмотря на все невзгоды, Ярослав не перестает быть жизнерадостным ребенком. Однако сейчас у подростка слух далеко не идеальный.

- Ярик слышит лишь правым ушком, левое продолжает оставаться глухим. Из-за этого он переспрашивает, плохо распознает, откуда идет звук. В школу он ходит один, и на пешеходном переходе может стоять пять минут - ждать, пока не будет машин.

Самый большой страх для родителей Ярослава - это если имплант ребенка выйдет из строя. Ведь тогда их сын снова станет глухим.

- Недавно такое произошло: у сына образовался отек на месте импланта, в результате чего Ярослав на 18 дней выпал из нормальной жизни. Сын боялся, что больше никогда не услышит.

Родители мальчика решили, что сыну пора проимплантировать и второе ушко. И если сломается один имплант, второй будет продолжать работать. Кроме того, операция на втором ушке даст Ярославу возможность слышать как обычные люди, ему станет легче учиться в школе. А еще он станет увереннее в себе. Сейчас он спрашивает: «Мама, почему вы слышите, а я нет?»

К сожалению, в Беларуси кохлеарную имплантацию проводят только на одно ушко.

- Прооперируют нас бесплатно, но нужно купить систему кохлеарной имплантации, а она очень дорогостоящая. Ее ориентировочная стоимость составляет 24 тысячи евро, из которой собрано более 14 тысяч 500 белорусских рублей. Нам обещал помочь и благотворительный фонд. Мы просим всех неравнодушных людей оказать нам помощь в сборе!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 200 Беларусбанка - г. Витебск, ул. Ленина, 10Б; УНП 300229956; МФО AKBBBY21200:

Белорусские рубли: транзитный счет BY64AKBB38193821030022000000 на благотворительный счет BY66AKBB31340000270932020140 в отделении 200/140, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Волниковой Ольги Сергеевны на приобретение системы кохлеарной имплантации для Тимченко Ярослава Сергеевича.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 836-83-17. Получатель: Волникова Ольга Сергеевна.

Услуга «Поделись балансом» - только для абонентов МТС: *363*375298368317*сумма# вызов

Можно также пополнить карту Беларусбанка:

4255 2003 0130 2709. Срок действия: до 05/22. Волникова Ольга Сергеевна.

Контакты:

Ольга, мама Ярослава: (033) 307-45-64

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