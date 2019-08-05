Уголовные дела в отношении адвоката главного инженера МЗКТ прекратили

- Уголовное дело в отношении адвоката адвокатского бюро «Принцепконсалт», по факту разглашения данных предварительного следствия, прекращено за отсутствием состава преступления, - сообщили 5 августа в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Предварительное расследование прекратила Генеральная прокуратура. Прекращено и второе уголовное дело в отношении адвоката - по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Напомним, как рассказывали в МВД 8 июля, женщина стала обвиняемой после того, как разгласила третьим лицам информацию уголовного разбирательства. В отношении нее возбудили уголовное дело. Тогда сообщалось, что в доме женщины во время обыска нашли пригодный для стрельбы Walter mod. 1938 с патронами

Возбуждение уголовного дела 11 июля прокомментировал генпрокурор Александр Конюк.

- Хочу вам сказать, что возбуждение уголовного дела в отношении адвоката вызвало настороженность у меня, как скажем, у судьи. Я столько лет проработал судьей. Сейчас мы очень серьезно проверяем эти дела, возбужденные в отношении адвоката. Я не исключаю, что Генпрокуратурой будут приняты кардинальные решения по этим делам.

Тем временем дело главного инженера Андрея Головача еще продолжается. Главный инженер Минского завода колесных тягачей провел в СИЗО больше четырех лет – его задержали весной 2015 года по подозрению в получении взятки. В марте 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы, однако была подана апелляция. Минский городской суд направил дело на новое рассмотрение, после чего Головача оправдали. Но сразу после оглашения оправдательного приговора мужчину задержали снова, предъявив ему новые обвинения. 19 июля суд Первомайского района вынес оправдательный приговор, и Андрей Головач вышел на свободу. А 30 июля стало известно, что ему предстоит еще один суд.

- Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест на приговор суда Первомайского района Минска в отношении Головача в судебную коллегию по уголовным делам Минского городского суда, - рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев. - Причина: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В этом апелляционном протесте заместитель генпрокурора поставил вопрос об отмене приговора суда первой инстанции и направлении дела на новое судебное разбирательство.

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