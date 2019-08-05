«Огонь войны души не сжёг»

Я хочу рассказать про своего деда. Головач Максим Артёмович родился 17 декабря 1918 г. в д. Млынок Житковичского р-на Гомельской области в крестьянской семье. Образование 7 классов. Работал в колхозе. В 1939 г. был призван в Житковичский РВК Белорусской ССР Полесской обл. Житковичского р-на. Война застала его в воинской части дес. ГВ 18 А ЮЗФ. Совсем юный, но полный сил и мужества, он был направлен в г. Новороссийск.

В начале 1943 года на Кавказе шла подготовка к наступательной операции на Майкопском направлении. Командующий Закавказским фронтом генерал Тюленев получил распоряжение Ставки провести наступление на Краснодар. План состоял из двух частей: «Горы» и «Море». Часть «Горы» предусматривала освобождение Краснодара и наступление с целью отрезать пути немецким частям, направлявшимся на Ростов. Часть «Море» заключалась в наступлении Черноморской группы с одновременной высадкой морского и воздушного десанта. Затем эти силы должны были соединиться и двинуться на Новороссийск. Если план «Горы» удалось реализовать так, как было задумано, то с планом «Море» все пошло наперекосяк.

Было задумано, что десант высадится в районе мыса Мысхако, затем прорвется к Новороссийску, где соединится с основными силами и захватит город. Но организация доставки десанта и действия участников этой сложной операции оказались несогласованными. Прежде всего, десантные группы находились в разных портах, что вызвало сложности с синхронностью доставки. Выход кораблей с десантом в море задержался, группа кораблей огневой поддержки обнаружила себя перед противником, демаскировав точку высадки. Когда десантники наконец приступили к высадке, огневая подготовка, под прикрытием которой они должны были сойти на берег, почти завершилась. План операции «Море» провалился. Десантники могли лишь удерживать захваченный плацдарм, и о каком-либо наступлении не могло быть и речи.

Фото: личный архив

Плацдарм, захваченный 18-й десантной армией Черноморской группы войск южнее Новороссийска в районе Станички и мыса Мысхако, получил название «Малая земля». 4 февраля 1943 года началась героическая оборона этого участка суши. Численность войск достигала 17 тысяч человек.

17 апреля немцы попытались захватить Малую землю. В наступление двинулось 27 тысяч бойцов при поддержке авиации и артиллерии. Трое суток продолжался непрерывный артобстрел и бомбардировки, и тем не менее плацдарм был удержан.

Еще спустя 3,5 месяца, 9 сентября, наконец началось наступление на Новороссийск. Плацдарм в районе Станички, который удерживали с февраля, наконец-то пригодился. Отсюда наступала одна из трех групп войск. 16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден. Этот день стал последним днем героической обороны Малой земли, которая продлилась 225 дней.

Мой дед был шофером. Доставлял боеприпасы: мины, снаряды, гранаты. Как непросто было парню в 21 год под пулями доставлять такой опасный и в то же время необходимый груз. В этом тяжелом бою дедушка был ранен в ногу. Долго лежал в окопе, но любовь к жизни поддерживала его силы. С поля боя под пулями его вынесла молоденькая медсестра. На третьи сутки госпитализировали. В госпитале было полно раненых, мест не было, люди лежали на полу. Грязь, холод, вши везде: в одежде, обуви, на полу, по всему телу. Невыносимая боль, сильно хотелось есть, медикаментов не было, и так на протяжении трех месяцев. У дедушки началась гангрена, ему отняли ногу… Положение безысходное, рана не заживала. Однажды пришла женщина-хирург. Осмотрев рану, сказала: «Держись сынок, будем тебя спасать». Анестезии нет. Дедушке дали стакан спирта и какой-то предмет в зубы, чтобы не кричал, и отрезали ножовкой кость выше колена.

Фото: личный архив

Возвращение домой было долгим, нелегким. Где Новороссийск, а где белорусская деревня Млынок. Мальчишка без ноги на товарных поездах добирался до родного дома. Начиналась новая, послевоенная жизнь. Нужно было выжить и не сломаться, выжить любой ценой. Он поехал в протезную мастерскую и заказал себе протез. Протез весил 20 кг. Научился ходить, танцевать. Женился на вдове, у которой было двое детей, потом родилось еще двое своих. Дедушка был очень скромным, не любил рассказывать про войну, но гордился Победой. Говорил: «Мы победили потому, что за нами была наша Родина и в бой мы шли за Родину! За Сталина». Каждый год 9 мая в семье был праздник. Дедушка, взяв детей, ездил в Житковичи (11 км от деревни) и возлагал цветы к памятнику погибшим воинам. Эту традицию мы продолжаем по сей день.

В тяжелые 90-е годы, когда в магазинах было пусто, дедушке предложили гуманитарную помощь: посылку из Германии. А он сильно оскорбился и сказал: «Это насмешка надо мной. Мы, победители, от побежденных подачек не берем, не надо нас унижать» - и не взял.

Дедушка ушел из жизни 14 ноября 2000 г. В последний путь его провожали всей деревней. Хоронили с салютом.

За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны был награжден «Орденом Отечественной войны 1 степени», «Орденом Отечественной войны 2 степени». Также юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Двадцать пять лет Победы в войне 1941 - 1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». В честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов вручен знак «Ветеран войны 1941 - 1945 гг.».

Юлия Михайловна Слабодчик.