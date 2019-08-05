Юморист и шансонье Георгий ВОЛЧЕК: Вилли Токарев просил передать его диски президенту Беларуси

Вилли Токарев умер на 85 году жизни. Он не раз приезжал в Беларусь и, как выяснилось, здесь у него были друзья. Мы спросили белорусского юмориста и шансонье Георгия Волчека, каким ему запомнился Вилли Токарев .

Вилли Токарев и Георгий Волчек собирались в октябре в тур по Америке. Фото: личный архив

- Я в шоке от этой новости, - признался нам Георгий. - У нас были грандиозные планы на осень - Вилли Иванович собирался отвезти меня в Америку и познакомить эмигрантским обществом, мы должны были давать там концерты. Дело в том, что мы с Токаревым знакомы с 1996 года. Он заметил меня на концерте в Николаеве. Я читал свой «Монолог алкоголика», а Вилли Иванович от смеха едва не свалился под стол. А спустя 10 лет в Москве я случайно подпер его машину и чертыхнулся. Токарев посмотрел на меня и сказал: «Жора»? И вот с тех пор мы с ним много поездили по фестивалям шансона, где я всегда представлял Беларусь.

Те самые диски для президента Беларуси. Фото: личный архив

Очень грустно сейчас. Но у меня есть одна миссия, долг перед Вилли Ивановичем. Он просил меня подарить два подписанные им диска президенту Беларуси. Они сейчас у меня, и я обязательно должен их передать.