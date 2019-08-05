За два года плата за обучение в университетах выросла больше чем на четверть

Начнем с самого топового вуза и одного из самых престижных факультетов - в 2017 - 2018 годах в Белгосуниверситете юридический был самым дорогим факультетом. Обучение для первокурсников по специальностям «правоведение» и «экономическое право» обходилось в 2851 руб. за год. Столько же стоило и «международное право». На 2018 - 2019 год оплата по этим специальностям выросла до 3575 руб. в год. А на предстоящий 2019 - 2020 учебный год обучение обойдется уже в 4183 руб.

Посчитаем, насколько выросла цена по этим специальностям за обучение на юрфаке за два года.

Цена за обучениеФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

В Техническом университете (БНТУ) в 2019 - 2020 годах стоимость обучения на большинство специальностей будет 3605,32 руб., что примерно на 300 руб. выше, чем в прошлом году. В 2017 году студенты БНТУ на «архитектуре» и «архитектуре и дизайне» отдавали по 2797 руб. в год. А на большинстве других специальностей - 2681 руб. в год.

Цена за обучениеФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Существенно ниже стоит учеба в региональном вузе. Так, в Техническом университете Бреста (БрГТУ) в 2017 году обучение для первокурсников стоило от 1884 руб. до 1940 руб. В 2018 - 2019 годах самой дорогой были «архитектура» и «архитектурный дизайн» - по 2376 руб. Другие технические специальности - по 2320 руб., а экономические специальности - по 2336 руб. В 2019 - 2020 учебном году «архитектура» и «архитектурный дизайн» обойдутся в 2660 руб., а все остальные очные дневные специальности - в 2596 руб.

Будущие врачи в этом году выложат по 3113 руб.: такую сумму к оплате выставил «лечебный» и «педиатрический» факультеты Медицинского университета (БГМУ). А тем, кто видит себя в профессии стоматолога, нужно будет заплатить 3640 руб. В 2017 - 2018 учебном году «лечебное дело» и «педиатрия» были по 2420 руб., а «стоматология» - 2827 руб.

Цена за обучениеФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Популярный Лингвистический университет (МГЛУ) также поднял стоимость обучения в этом году. В 2017-м студенты-платники отдавали по всем специальностям по 2210 руб. В 2018 году стоимость обучения выросла до 2490 руб., а на будущий год она составит для первокурсников 2790 руб.

Нархоз (БГЭУ) в 2017 году выставлял первокурсникам для оплаты счет в 2062 руб. В прошлом году эта сумма была равна 2463,6 рубля. В 2019 - 2020 годах стоимость обучения составит 2564,40 руб., что всего на 101,40 рубля больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что в большом количестве вузов старшекурсники платят меньше, чем в первый год обучения. Так, в зависимости от курса на несколько десятков и сотен рублей снижается оплата в МГЛУ. Если в 2019 - 2020 учебном году первокурсники заплатят 2790 руб., то третьекурсники - 2710 руб., а пятикурсники - 2320 руб. Есть уменьшение оплаты и в БрГТУ, и в других вузах. Отличники и спортсмены во время учебы в вузах получают скидки. Есть льготы и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и детей-сирот.

Куда идут дополнительные доходы университетов? В вузах говорят, что в основном - на повышение зарплат преподавателям, а также на оплату командировок. Ремонт своего оборудования и коммуналку вузы также осуществляют из денег платников.

КСТАТИ

Рост цен на обучение в 10 - 25% на популярных факультетах опережает инфляцию и индекс потребительских цен (ИПЦ) в Беларуси. Ежегодная инфляция в 2017 - 2018 годах была в пределах 4,6 - 5,6%. ИПЦ в 2017 году вырос на 2,51%, в 2018 году - на 4,87%. Тенденция по инфляции и ИПЦ сохраняется и в 2019 году.

Кстати, по данным Нацбанка, стоимость услуг высшего образования в июне 2019 года была в среднем на 15,1% выше, чем год назад.

БУДЬ В КУРСЕ

Таблица стоимости обучения в некоторых вузах по годам: