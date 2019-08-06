Подводим итоги фотоконкурс «Мисс бикини - 2019»

Почти месяц на наш сайт kp.by читатели присылали жизнерадостные фотографии в главном летнем наряде - купальнике. Шло голосование, и вот настало время подвести итоги. Итак, победители!

По итогам интернет-голосования определены два победителя.

Участницей, набравшей наибольшее количество голосов, стала Марина Тяговская. Она получает сертификат от Milavitsa на 100 рублей. Лето станет еще ярче!

Марина Тяговская

Второе место по результатам интернет-голосования заняла Анна Вербицкая. Она получает сертификат от Milavitsa на 50 рублей.

Анна Вербицкая

Третьего победителя определили организаторы конкурса. Татьяна Пиляк получит брендированный дорожный подарок и сертификат на 10 рублей от Milavitsa.

Татьяна Пиляк

Поздравляем всех победителей!

ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?

Победители фотоконкурса для уточнения информации о получении приза могут обратиться по тел. +375 (17) 294-27-04.

Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.