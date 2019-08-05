Минтруда: в городах больше всего не хватает врачей, а на селе - трактористов

Специалисты Минтруда составили топ самых востребованных профессий на рынке труда в Беларуси. Данные о спросе и предложении рабочей силы в городах и сельской местности опубликовали на сайте ведомства.

Оказалось, больше всего в городе нуждаются во врачах - на 1 августа 2019-го было 3056 открытых вакансий от нанимателей. А зарегистрированных безработных по этой специальности всего 10 человек!

Много предложений и на другие позиции в этой области: медсестра (2825 вакансий), фельдшер (752), фармацевт (153). Высокий спрос в городах и на водителей - 2970 вакансий, а зарегистрированных безработных, которые имеют соответствующее образование или опыт работы в этой области, - в 10 раз меньше.

Несколько иная ситуация в сельской местности. Там самые востребованные специальности связаны с транспортной отраслью и животноводством. Так, сейчас на позицию «тракторист-машинист» открыта 1901 вакансия, на «водителя авто» - 1183. Есть спрос в деревнях и поселках на операторов машинного доения (936), ветеринарных врачей, фельдшеров (970) и животноводов (834).

На 1 июля 2019-го в Беларуси зарегистрировано 12,4 тысячи безработных.

ПОДРОБНОСТИ

Топ-10 самых востребованных профессий

В городе:

1. Врач-специалист (3056 свободных вакансий)

2. Водитель автомобиля (2970)

3. Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) (2825)

4. Продавец (1982)

5. Швея (1702)

6. Повар (1320)

7. Каменщик (1035)

8. Штукатур (793)

9. Контролер-кассир (контролер) (782)

10. Фельдшер, фельдшер-лаборант (752)

В сельской местности:

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, тракторист (1901 свободная вакансия)

2. Водитель автомобиля (1183)

3. Ветеринарный врач, главный ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер (970)

4. Оператор машинного доения (936)

5. Животновод (834)

6. Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) (377)

7. Каменщик (296)

8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (290)

9. Электрогазосварщик (287)

10. Монтажник строительных конструкций (276)

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему безработные не идут работать кассирами или грузчиками?

На сайтах по поиску работы, в транспорте и в магазинах постоянно видишь объявления, где приглашают на работу кассиров, продавцов, грузчиков… Причем с не самой низкой зарплатой. Но, судя по их количеству, безработные неохотно идут туда устраиваться. Почему так происходит?

- Ситуация так складывается по нескольким причинам. Есть безработные, которые туда выходят, чтобы попробовать себя. А когда понимают, что это работа действительно не из легких, решают поискать что-то другое или посидеть дома, - говорит директор кадрового агентства Нелли Михайловская. - Другие воспринимают такие позиции, как перевалочный пункт, то есть чтобы денежка была, пока они ищут что-то другое. И не надо забывать, что есть категория людей, которые в принципе не хотят работать, предпочитая сидеть дома. Я уверена, что человек, который действительно хочет найти работу, в итоге ее находит.