Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: идет отсчет последнего месяца

Успеть воспользоваться акцией можно лишь до конца августа!

Комплекс «Минск Мир» - это невиданный масштаб строительства, современные планировочные решения и уникальный подход к финансированию приобретения жилья.

Еще весной застройщик заявил, что начинает реализацию квартир в домах комплекса на беспрецедентных условиях - в рассрочку сроком на 10 лет!

Акционное предложение вызвало огромный интерес у покупателей.

Акция стартовала несколько месяцев назад и вызвала огромный интерес у покупателей. Компании даже пришлось перевести работу отдела продаж на особый режим - без выходных и праздничных дней и в расширенном составе.

Что же так впечатлило потенциальных покупателей столичного жилья?

Рассрочка предоставляется самим застройщиком до 10 лет без процентов и переплат. Не нужны ни поручители, ни справки о доходах. Первоначальный взнос - всего от 30% стоимости квартиры. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости. Те покупатели, которые захотят внести первый взнос больше 30%, также получат скидку.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет максимально адаптировать условия предоставления рассрочки под возможности покупателей, в том числе и по первоначальному взносу.

На дополнительную скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи - те, у кого три и более ребенка, а также чемпионы и призеры Олимпийских и Европейских игр, чемпионатов мира и Европы.

- Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которых много детей, - это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны, - так о социальной позиции компании заявил председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич.

Председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич.

После оформления договора приобретения квартиры в рассрочку и до выплаты всей стоимости жилья покупатель получает свои квадратные метры в безвозмездное пользование. Можно приступать к ремонту сданной в эксплуатацию квартиры еще до того момента, когда станет ее полновластным собственником, и жить в ней.

БУДЬ В КУРСЕ!

Преимущества комплекса «Минск Мир»:

- Квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка.

- Расположение практически в центре города, развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро. Гостевые парковки, 9-уровневый паркинг в шаговой доступности.

- Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями, а в подъездах с современными лобби есть стойка консьержа и санитарные комнаты с пеленальными столиками.

Входя в дом, жильцы попадают не в подъезды, а в просторные дизайнерские лобби.

- Образовательные, торговые, культурные и развлекательные объекты, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен.

- Зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки во дворах.

Детские площадки оборудованы горками, лесенками и специальным мягким покрытием.

- Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ, а за полгода до этого «Дана Холдингз» заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Для нас, простых жителей Беларуси, это прекрасная возможность приобрести жилье в столице»

Предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку получило огромный резонанс - возможность стать собственником жилья получили практически все белорусы с самыми обычными доходами.

Например, Татьяна Лобановская из Витебска, долго не раздумывая, отправилась в отдел продаж, чтобы оформить покупку в комплексе «Минск Мир».

Татьяна Лобановская.

- Я приехала покупать квартиру в Минске - двух- или трехкомнатную. Мой брат ранее уже приобрел однокомнатную квартиру у «Дана Холдингз», он остался очень всем доволен, и я решила жить неподалеку от него, в том же районе. У нас есть определенные требования: чтобы рядом были школа, детский сад, поликлиника, ну и родственники! Поэтому выбрала комплекс «Минск Мир» - перспективный район, в котором будет вся необходимая инфраструктура, а в дальнейшем, возможно, появится даже и место работы. Здесь в квартирах большие лоджии, хорошие свободные планировки - можно моделировать жилое пространство. Все сделано для покупателя! Дом обещают сдать уже в апреле 2020 года, - улыбнулась девушка.

Татьяна призналась, что немаловажную роль в ее выборе сыграло акционное предложение от застройщика.

- «Дана Холдингз» заинтересовала тем, что здесь сроки выполняются, темпы строительства очень высокие, цена метра приемлема для среднего жителя Беларуси. А также, конечно, возможностью купить жилье в рассрочку до 10 лет с досрочным, по желанию, погашением. Первый взнос составляет всего 30% - эта сумма для многих доступна. А если не хватает, можно воспользоваться кредитом на первый взнос по партнерской программе. И планировки квартир разные - каждый может под свой кошелек спланировать приобретение себе жилья, - убеждена Татьяна Лобановская.

Еще один потенциальный житель комплекса «Минск Мир» - Екатерина Кондрашенок.

Екатерина Кондрашенок.

- Мы рассматриваем квартал «Северная Америка», дом «Нью-Йорк». В первую очередь понравился внешний вид и здания, и всего комплекса, - рассказала Екатерина. - Очень интересную рассрочку предоставил застройщик, поэтому мы и пришли пообщаться со специалистами отдела продаж. Это современный комплекс и, как я считаю, лучший в Минске. Много коллег и знакомых купили здесь квартиры, поэтому уже даже соседи знакомые у нас здесь имеются! - говорит Екатерина.

Лариса Голик с семьей приехала в отдел продаж компании «Дана Холдингз» из Мозыря.

Лариса Голик с семьей.

- Узнали об этом предложении из газеты и, конечно, заинтересовались, потому что у нас сын, которому мы хотим купить квартиру. И это для нас прекрасная возможность, потому что компания предоставляет уникальные условия для покупки. Для нас, простых жителей Беларуси, это прекрасная возможность приобрести жилье в столице, потому что очень выгодные цены, - отметила Лариса Голик.

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

- В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми - предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность, - отметил, комментируя уникальную рассрочку, Вибор Мулич.

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by, по номеру телефона 7675 и в отделе продаж компании на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Отдел работает с 8.30 до 20.30 - по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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