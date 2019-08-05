2019-08-05T22:29:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: идет отсчет последнего месяца

Беспрецедентная акция по продаже квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» в рассрочку от застройщика - компании Dana Holdings - стала уникальным предложением нынешнего лета
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Сердцем многофункционального комплекса «Минск Мир» станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира.Сердцем многофункционального комплекса «Минск Мир» станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира.
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Успеть воспользоваться акцией можно лишь до конца августа!

Комплекс «Минск Мир» - это невиданный масштаб строительства, современные планировочные решения и уникальный подход к финансированию приобретения жилья.

Еще весной застройщик заявил, что начинает реализацию квартир в домах комплекса на беспрецедентных условиях - в рассрочку сроком на 10 лет!

Акционное предложение вызвало огромный интерес у покупателей.

Акционное предложение вызвало огромный интерес у покупателей.

Акция стартовала несколько месяцев назад и вызвала огромный интерес у покупателей. Компании даже пришлось перевести работу отдела продаж на особый режим - без выходных и праздничных дней и в расширенном составе.

Что же так впечатлило потенциальных покупателей столичного жилья?

Рассрочка предоставляется самим застройщиком до 10 лет без процентов и переплат. Не нужны ни поручители, ни справки о доходах. Первоначальный взнос - всего от 30% стоимости квартиры. Тот, кто пожелает выплатить стоимость своей квартиры за меньший период, получит скидку от первоначальной стоимости. Те покупатели, которые захотят внести первый взнос больше 30%, также получат скидку.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет максимально адаптировать условия предоставления рассрочки под возможности покупателей, в том числе и по первоначальному взносу.

На дополнительную скидку при покупке квартиры в рассрочку могут претендовать многодетные семьи - те, у кого три и более ребенка, а также чемпионы и призеры Олимпийских и Европейских игр, чемпионатов мира и Европы.

- Семейные ценности у нашей компании в большом почете. Мы считаем необходимым оказывать поддержку семьям, в которых много детей, - это потенциал завтрашнего дня Беларуси, залог успешного будущего страны, - так о социальной позиции компании заявил председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич.

Председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич.

Председатель совета директоров Dana Holdings Вибор Мулич.

После оформления договора приобретения квартиры в рассрочку и до выплаты всей стоимости жилья покупатель получает свои квадратные метры в безвозмездное пользование. Можно приступать к ремонту сданной в эксплуатацию квартиры еще до того момента, когда станет ее полновластным собственником, и жить в ней.

БУДЬ В КУРСЕ!

Преимущества комплекса «Минск Мир»:

- Квартальный способ организации жилого пространства, объединенного вокруг огромного парка.

- Расположение практически в центре города, развитая транспортная инфраструктура, включая две строящиеся станции метро. Гостевые парковки, 9-уровневый паркинг в шаговой доступности.

- Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями, а в подъездах с современными лобби есть стойка консьержа и санитарные комнаты с пеленальными столиками.

Входя в дом, жильцы попадают не в подъезды, а в просторные дизайнерские лобби.

Входя в дом, жильцы попадают не в подъезды, а в просторные дизайнерские лобби.

- Образовательные, торговые, культурные и развлекательные объекты, в том числе самый большой торгово-развлекательный центр в стране, который здесь будет возведен.

- Зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки во дворах.

Детские площадки оборудованы горками, лесенками и специальным мягким покрытием.

Детские площадки оборудованы горками, лесенками и специальным мягким покрытием.

- Деловым сердцем проекта станет Международный финансовый центр, в появлении которого, как было заявлено на самом высоком уровне, заинтересована Беларусь.

С Международным финансовым центром Дубая на уровне правительства страны заключено соглашение о сотрудничестве в деле создания Минского МФЦ, а за полгода до этого «Дана Холдингз» заключила аналогичное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи с руководством МФЦ эмирата Дубай.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Для нас, простых жителей Беларуси, это прекрасная возможность приобрести жилье в столице»

Предложение приобрести квартиры в длительную рассрочку получило огромный резонанс - возможность стать собственником жилья получили практически все белорусы с самыми обычными доходами.

Например, Татьяна Лобановская из Витебска, долго не раздумывая, отправилась в отдел продаж, чтобы оформить покупку в комплексе «Минск Мир».

Татьяна Лобановская.

Татьяна Лобановская.

- Я приехала покупать квартиру в Минске - двух- или трехкомнатную. Мой брат ранее уже приобрел однокомнатную квартиру у «Дана Холдингз», он остался очень всем доволен, и я решила жить неподалеку от него, в том же районе. У нас есть определенные требования: чтобы рядом были школа, детский сад, поликлиника, ну и родственники! Поэтому выбрала комплекс «Минск Мир» - перспективный район, в котором будет вся необходимая инфраструктура, а в дальнейшем, возможно, появится даже и место работы. Здесь в квартирах большие лоджии, хорошие свободные планировки - можно моделировать жилое пространство. Все сделано для покупателя! Дом обещают сдать уже в апреле 2020 года, - улыбнулась девушка.

Татьяна призналась, что немаловажную роль в ее выборе сыграло акционное предложение от застройщика.

- «Дана Холдингз» заинтересовала тем, что здесь сроки выполняются, темпы строительства очень высокие, цена метра приемлема для среднего жителя Беларуси. А также, конечно, возможностью купить жилье в рассрочку до 10 лет с досрочным, по желанию, погашением. Первый взнос составляет всего 30% - эта сумма для многих доступна. А если не хватает, можно воспользоваться кредитом на первый взнос по партнерской программе. И планировки квартир разные - каждый может под свой кошелек спланировать приобретение себе жилья, - убеждена Татьяна Лобановская.

Еще один потенциальный житель комплекса «Минск Мир» - Екатерина Кондрашенок.

Екатерина Кондрашенок.

Екатерина Кондрашенок.

- Мы рассматриваем квартал «Северная Америка», дом «Нью-Йорк». В первую очередь понравился внешний вид и здания, и всего комплекса, - рассказала Екатерина. - Очень интересную рассрочку предоставил застройщик, поэтому мы и пришли пообщаться со специалистами отдела продаж. Это современный комплекс и, как я считаю, лучший в Минске. Много коллег и знакомых купили здесь квартиры, поэтому уже даже соседи знакомые у нас здесь имеются! - говорит Екатерина.

Лариса Голик с семьей приехала в отдел продаж компании «Дана Холдингз» из Мозыря.

Лариса Голик с семьей.

Лариса Голик с семьей.

- Узнали об этом предложении из газеты и, конечно, заинтересовались, потому что у нас сын, которому мы хотим купить квартиру. И это для нас прекрасная возможность, потому что компания предоставляет уникальные условия для покупки. Для нас, простых жителей Беларуси, это прекрасная возможность приобрести жилье в столице, потому что очень выгодные цены, - отметила Лариса Голик.

В самом холдинге подчеркивают, что считают своей важнейшей задачей создать условия для того, чтобы для большинства людей в нашей стране квартиры перестали быть нереальной мечтой.

- В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность очень глубоко укоренена. Поэтому мы решили принять на себя огромное финансовое обременение и предложить квартиры в рассрочку от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Думаю, и в Европе никто не предлагает лучших условий. Мы убеждены, что человек, который трудится и зарабатывает, старается что-то сделать для своей семьи, для повышения качества жизни, должен иметь возможность обзавестись собственным жильем. И если на финансовом рынке Беларуси подходящих для массового клиента предложений до сих пор не было, мы сделали это первыми - предложили людям уникальную рассрочку платежей, которая для многих мечту о квартире превратит в реальность, - отметил, комментируя уникальную рассрочку, Вибор Мулич.

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by, по номеру телефона 7675 и в отделе продаж компании на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж). Отдел работает с 8.30 до 20.30 - по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Телефоны отдела продаж: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.

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