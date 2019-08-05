Камеры будут ловить не только на скорость, но и на проезд на красный, выезд на встречку и на полосу для движения общественного транспорта?

Беларусь постепенно идет по пути усовершенствования автоматической фиксации нарушений ПДД. Напомним, все началось с камер скорости. Первые появились в 2012 году, и с тех пор «письма счастья» со штрафом за превышение скорости стали приходить владельцам автомобилей. Количество камер постоянно растет, и сегодня в Беларуси 462 стационарные камеры и 57 мобильных.

Интересно, что в Минске стационарных камер скорости нет - используют мобильные камеры, список мест и время работы которых всегда заранее объявляют. Их расположение меняется. Уже несколько лет столичные власти и городская ГАИ говорят о том, что эти камеры можно использоваться для фиксации и других нарушений - например, проезда на красный свет, выезда на встречку и так далее. Производители оборудования говорят: не вопрос, мы готовы. Но не готово законодательство.

Периодически различные производители оборудования устраивали так называемые «пилотные зоны», демонстрирующие работу своего оборудования - такие появлялись на перекрестке Платонова - Козлова, на Партизанском проспекте возле «Простора». Также камеру, которая фиксирует выезд на полосу для общественного транспорта, повесили на проспекте Независимости возле цирка. Но в автоматическом режиме камера работать не может до сих пор - этого не предусматривает законодательство. В ГАИ, правда, провели несколько показательных рейдов. Камера просто отправляла фотографии нарушителей дежурившим чуть дальше инспекторам, которые показывали картинку нарушителю и штрафовали их в ручном режиме. Правозащитники, занимающиеся автомобильной тематикой, говорили, что это не совсем правильно: инспектор, выписывающий штраф, по правилам должен наблюдать нарушение лично. Камера, конечно, хорошее доказательство нарушения, но она не сертифицированная, а значит, ее «к делу не пришьешь».

А пока работает система автоматической фиксации нарушений парковки - для этого внесли поправки в КоАП. Есть два вида системы. Мобильная - это когда инспекторы проезжают на машине с установленным прибором «ПаркРайт» вдоль нарушителей. Прибор считывает номера, потом данные сливаются на сервер и автоматически рассылаются «письма счастья". Вторая - стационарная, она пока работает только в одном месте города - в районе площади Независимости, со стороны площади Мясникова. С нее также приходят «письма счастья».

Таким образом, на сегодняшний день «письмо счастья» можно схлопотать или за скорость, или за парковку - и то, в достаточно редких местах. Но движения в сторону увеличения видов нарушений есть. На днях было опубликовано постановление МВД «О единых технических требованиях к программному обеспечению видеоаналитики». В нем говорится о том, что функционал камер будет расширен: можно будет контролировать не только скорость, но и проезд на красный, неправильный разворот или поворот, выезд на встречку. Камеры будут способны распознавать не только белорусские номера, но и регистрационные знаки машин из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Болгарии, Румынии, Германии, Словении и Словакии. Но для того, чтобы система заработала, нужно будет дальше готовить законодательную базу. Когда это может произойти - пока неизвестно.

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