Магуайр стал самым дорогим защитников, перейдя в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро

В январе 2018 года самым дорогим защитником мира стал голландец Вирджил ван Дейк: за переход из «Саутгемптона» «Ливерпуль» заплатил 85 млн евро. Этим летом «Ювентус» за Маттейса де Лигта выложил 85,5 млн евро. Но прошло четыре недели, и самый дорогой защитник уже англичанин Харри Магуайр - его переход из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» оценили в 87 млн евро. Летом 2017-го он перешел в «Лестер» из «Халл Сити» всего за 18,5 млн евро. Быстро вырос во всех смыслах.

- Харри - один из лучших центральных защитников мира на данный момент, и я рад, что нам удалось заполучить его подпись. Он замечательно читает игру и выделяется на поле, при этом способен сохранять спокойствие под давлением, - сказал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Также сильные качества Магуайра - верховые единоборства, первый пас. Но тренеру придется поломать голову, как скрыть слабые стороны игрока, ведь он мало мобилен: стартовая и дистанционная скорости оставляют желать лучшего. Линия защиты «Лестера располагалась низко, поэтому эта сторона Магуайра не была так заметна. МЮ наоборот играет с высокой линией обороны, поэтому могут быть проблемы при возвращении в оборону при контратаках противника.

По информации Mirror, зарплата англичанина составит 190 тысяч фунтов в неделю (206 тысяч евро). Это рекорд для футболистов его позиции. У ван Дейка - 180 тысяч фунтов в неделю.

До закрытия трансферного окна в Англии еще неделя. Может, будет новый рекорд? Уже не устаешь поражаться растущим суммам…