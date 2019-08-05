Главный тренер хоккейного «Динамо» Крэйг Вудкрофт: Рецептами белорусских супов поделился с канадцами

Когда появилась возможность выйти на лед «Минск-Арены» в рамках проекта #DinamoChallenge для болельщиков и журналистов, были разные мысли: вроде и хочется попробовать, но и волнительно, ведь на коньках в последнее время катался крайне мало (три раза за 25 лет). С другой стороны, когда волнительно перед делом, то после него обычно остается приятное послевкусие.

Хоккей изнутри смотрится иначе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но сначала нас вместе с болельщиками «Динамо» ждала экскурсия в раздевалку команды. Она больше, чем остальные на арене: там сушилка, бассейн с сауной, кабинет для физиопроцедур, комната с видеопроектором для тактической подготовки, технические помещения.

Сушилка для формы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

История команды - тоже есть в раздевалке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проводивший экскурсию тренер-администратор команды Павел Головацкий рассказал, что аудиосистему в раздевалку в свое время выбирал Джефф Платт. Перед играми и тренировками игроки включают музыку, и между представителями разных поколений порой возникают споры, что слушать.

Эти девизы в раздевалке появились, когда генеральным директором стал Дмитрий Басков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Павел Головацкий проводит экскурсию по раздевалке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Девизы в комнате для просмотров и совещаний.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шкафчики игроков, оставшихся с прошлого сезона, подписаны. На полках экипировка и спортивное питание: витамины, аминокислоты, энергетики. Павел Головацкий приводит в пример шкафчик Андрея Костицына: порядок, ничего лишнего. В кругах болельщиков дружеская подколка: только лишний вес.

- В команде есть кому заниматься весом. Да и вес зачастую полезен, когда идет силовая борьба. Знаете, если бы было шесть таких бойцов, как Андрей, то было бы здорово, - сказал тренер-администратор.

Места для переодевания хоккеистов подписаны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После разминки в зале с тренером по ОФП Адрианом Вальво идем переодеваться в хоккейную форму. Пока наденешь всю экипировку (термобелье, нагрудник, щитки, шорты, гамаши, джерси, краги, шлем, коньки) вспотеешь пять раз (все-таки первый опыт).

Разминка от Адриана Вальво.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разминочный круг в зале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Упражнения на координационной лестнице.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Упражнение "Лучший танцор".Фото: Павел МАРТИНЧИК

В зале хорошо подготовились к тренировке на льду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть хоккеистов работала в тренажерном зале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правильно надеть форму для хоккея - целя наука для новичков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Джерси с такими автографами: +10 к защите, +10 к атаке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В раздевалку заходит главный тренер Крэйг Вудкрофт со своими помощниками и здоровается с каждым участником лично.

"Hi! I'm Craig. How are you?"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Хочу, чтобы вы получили удовольствие от этого вечера, - добавил канадец. Уже на льду он в шутку скажет:

- Напомню вам, что мы все еще ищем центрального нападающего первого звена и топ-защитника. Если вы хорошо себя проявите, возможно, увидим вас в составе 2 сентября (первый матч сезона КХЛ. - Ред.), - сказал Крэйг.

Тренировку вместе с Вудкрофтом вели его помощники Михаил Грабовский, Андрей Мезин, Александр Журик, Павел Перепехин, а также игроки Олег Евенко, Илья Литвинов, Иван Дроздов, Александр Осипков.

Выхожу на лед и понимаю, что просто бы нормально кататься вперед, про резкую смену направления движения пока говорить рано.

Хоккей на практике не так прост.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глядя на мои старания, подъезжает Михаил Грабовский и помогает советами. Чуть позже то же самое делает Вудкрофт:

- Отталкивайся ногами вот так. Давай!

Крэйг Вудкрофт: делай вот так.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После прогревочного круга начинаются упражнения с шайбой: сначала ведение от бортика до бортика. Потом сложнее: ведение, дальше надо отдать передачу, получить шайбу обратно и бросить по воротам. Местами что-то получается, но только потеряешь концентрацию – начинает штормить, и думаешь, как бы не упасть. Периодически подъезжает Вудкрофт и подбадривает:

- Good job (хорошая работа). Уже лучше. Хо-ро-шо.

Разок за ободряющими словами следует волшебный пендель клюшкой.

"Шайбочка, иди сюда родная!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Михаил Грабовский джентльмен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В завершении разделились на четыре команды и устроили мини-турнир. Первая мысль: стану в защите. Но после начала матча подъехал Михаил Грабовский: давай вперед на пятак, там забьешь что-нибудь. Наш легендарный хоккеист был нейтральным, играл попеременно за обе команды, чтобы у нас более-менее что-то получалось.

Илья Литвинов завязывал шнурки болельщице Диане прямо на льду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На пятаке людно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном из эпизодов он пасует мне, бросаю – Александр Осипков парирует, но на клюшку Юрию Цишкевичу из клуба болельщиков BYzone. Забросили! Можно записывать на свой счет голевую передачу. С Грабовским друг друга приветствуем постукиванием по крагам. О таком и не мечтал.

«Мне нравятся ваши продукты»

После тренировки пообщались с Вудкрофтом.

- - Я увидел столько улыбающихся людей, которые с удовольствием проводили время и наслаждались игрой. Это бы интересный опыт для нас, который помог переключиться. Такие проекты классная идея, преданные болельщики получают возможность выйти на лед, игроки и тренеры могут их лучше узнать. Все серьезно относились к делу, хотели прогрессировать и показали смелость.

Крэйг Вудкрофт: "Напомню вам, что мы все еще ищем центрального нападающего первого звена и топ-защитника. Если вы хорошо себя проявите, возможно, увидим вас в составе 2-го сентября"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы пробовали себя в других сферах?

- Да, например, в других видах спорта. И скажу вам, что хоккей выделяется, потому что в нем от игрока нужны все физические качества, и их надо показывать, катаясь на льду, выполнять технические элементы трудно. Это один из самых сложных видов спорта для обучения. Даже для тех, кто хорош в других видах спорта.

- Может, хотели бы попробовать себя журналистом, если не писать, то комментировать хоккей на телевидении?

- Даже не знаю. Это все-таки для умных людей (улыбается).

Мы оценили иронию. И еще уточнили, как Крэйгу наша кухня. Вот, например, на сборе в Пинске Вудкрофт восхищался местными огурцами.

- Три недели мы их ели каждый день. Очень вкусные. Мне нравятся ваши продукты и кухня. Все свежее и полезное. Например, то же мясо, овощи. Часто сам хожу в магазин. Еще мне особенно понравились супы: солянка, борщ, холодник. Когда я был в Беларуси в предыдущий раз, в одном ресторане даже попросил рецепт супа, чтобы потом самому приготовить в Канаде. И получилось весьма хорошо.

В завершении благодарим всю команду и Крэйга в частности и дарим презент от «КП в Беларуси». Вудкрофт еще раз выписывает похвалу, мол, за тренировку добился прогресса.

Крэйг Вудкрофт приветлив, но может включать режим жестком требовательности и дисциплины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все болельщики в восторге. И говорят, по под новым углом посмотрели на работу хоккеистов.

Эмоциями делиться Алеся Прокурат, специалист отдела управления персоналом в автомобильном холдинге

- В прошлом году расстроилась, когда не попала на предсезонку #DinamoChallenge, потому что об этом узнала уже после начала проекта. В этом году сделала все, чтобы попасть. Хотя все равно дотянула до последнего момента и заявку отправила вечером буквально из маршрутки. Написала, почему хочу попасть на #DinamoChallenge, как давно болею за клуб. На следующий день позвонили и сказали, что я прошла. Была безумно рада. Хотя как раз со стартом проекта у меня начинался отпуск, были запланированы поездки. Потом и вовсе угодила в больницу. Но все равно находила возможность попасть на тренировку, по итогу пропустила лишь одно занятие. Впечатления остались очень сильные. Особенно тронуло, что наши великие спортсмены оказались очень приветливыми и открытыми людьми: с тобой на одной волне, улыбнутся, похлопают по плечу, поддержат. Чувствовалось желание каждого спортсмена, тренера влюбить в свой вид спорта, передать свои умения и знания. Каждый раз, пробуя новый вид спорта, вкладывала частичку своего сердца, потому что видела, как эти люди любят свое дело. Это вдохновляло. Само собой, старалась и для своей команды, чтобы заработать больше очков.

В прошлом я занималась легкой атлетикой, спортивным туризмом. Все тренировки мне были очень близки, особенно командные виды спорта. #DinamoChallenge – это одна большая команда, которую объединяет любовь к хоккею, минскому «Динамо». Внутри мы разделились на четыре команды. Был и дух коллективизма, и соперничества.

Сейчас не хватает вечеров, когда думаешь, как отпроситься, как попасть на тренировку, предвкушаешь встречу с командой, с великим спортсменом или тренером. Это было очень круто!

- Как хоккейная тренировка?

- Словила себя на мысли, что мне повезло. До этого не каталась на хоккейный коньках. Вышла, едка стояла на льду, но со мной возились тренеры. Крэйг Вудкрофт бегал за мной, подталкивал клюшкой, говорил «Good job».

Поддержка от Крэйга.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чувствовала, что мне уделяли особое внимание. Но в конце прям резко все стала делать, мотивация сказалась. Даже забросила с передачи Михаила Грабовского. Это нечто невообразимое. Правда, возможно, Александр Осипков подыграл, уж так все красиво и ладно вышло (улыбается).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В «Динамо» вернулся защитник-бомбардир

Две оставшиеся легионерские вакансии «зубры» заполнили в пятницу. Наш корреспондент, к сожалению, конкуренцию проиграл. Но кому! Контракт с клубом подписали Марк-Андре Граньяни и Дрю Шор. Граньяни пришел в «Динамо» в 2016-м вместе с Вудкрофтом, а в сезоне 2017/18, несмотря на позицию защитника, стал лучшим бомбардиром команды: 35 (6+29) очков в 55 матчах. Предыдущий сезон он провел в «Куньлуне. Нападающий Дрю Шор также из «Куньлуня». Но раньше играл немного в НХЛ и Европе.

Вчера «зубры» отправились на турнир в Нижний Новгород, где сыграют с местным «Торпедо», московским «Динамо» и «Хумо» из Узбекистана. Первый матч в среду с «Хумо» (15.00).

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