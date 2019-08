Главный тренер хоккейного «Динамо» Крэйг Вудкрофт: Рецептами белорусских супов поделился с канадцами

Когда появилась возможность выйти на лед «Минск-Арены» в рамках проекта #DinamoChallenge для болельщиков и журналистов, были разные мысли: вроде и хочется попробовать, но и волнительно, ведь на коньках в последнее время катался крайне мало (три раза за 25 лет). С другой стороны, когда волнительно перед делом, то после него обычно остается приятное послевкусие.

Но сначала нас вместе с болельщиками «Динамо» ждала экскурсия в раздевалку команды. Она больше, чем остальные на арене: там сушилка, бассейн с сауной, кабинет для физиопроцедур, комната с видеопроектором для тактической подготовки, технические помещения.

Проводивший экскурсию тренер-администратор команды Павел Головацкий рассказал, что аудиосистему в раздевалку в свое время выбирал Джефф Платт. Перед играми и тренировками игроки включают музыку, и между представителями разных поколений порой возникают споры, что слушать.

Шкафчики игроков, оставшихся с прошлого сезона, подписаны. На полках экипировка и спортивное питание: витамины, аминокислоты, энергетики. Павел Головацкий приводит в пример шкафчик Андрея Костицына: порядок, ничего лишнего. В кругах болельщиков дружеская подколка: только лишний вес.

- В команде есть кому заниматься весом. Да и вес зачастую полезен, когда идет силовая борьба. Знаете, если бы было шесть таких бойцов, как Андрей, то было бы здорово, - сказал тренер-администратор.

После разминки в зале с тренером по ОФП Адрианом Вальво идем переодеваться в хоккейную форму. Пока наденешь всю экипировку (термобелье, нагрудник, щитки, шорты, гамаши, джерси, краги, шлем, коньки) вспотеешь пять раз (все-таки первый опыт).

В раздевалку заходит главный тренер Крэйг Вудкрофт со своими помощниками и здоровается с каждым участником лично.

"Hi! I'm Craig. How are you?"Фото: Павел МАРТИНЧИК